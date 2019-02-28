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X-Men: Dark Phoenix filminin ikinci fragmanı yayınlandı

Önümüzdeki haziran ayında vizyona girecek olan yeni X-Men filmi Dark Phoenix, ikinci fragmanıyla tekrar karşımızda. Dark Phoenix'in Fox tarafından çekilen son X-Men filmi olması bekleniyor.
2 ay
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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X-Men serisinin merakla beklenen yeni filmi Dark Phoenix için artık geri sayım resmen başladı. Bu yazın ilk büyük filmi olacak olan Dark Phoenix'in ikinci uzun fragmanı da bugün yapımcı stüdyo 21st Century Fox tarafından nihayet yayınlandı. Yeni fragmanda filmle ilgili birçok ilginç detayı ilk kez görme fırsatı yakalıyoruz.


Dark Phoenix'in odak noktasında Sophie Turner tarafından canlandırılan Jean Grey karakteri yer alıyor. Phoenix Force isimli kozmik bir varlığın etkisiyle neredeyse sınırsız bir güce kavuşan Jean Grey, Profesör Xavier tarafından kontrol edildiğini farketmesinin ardından X-Men ekibine karşı baş kaldıracak. Fragmanda Jean Grey'in, Jessica Chastain'ın canlandırdığı bir karakter tarafından manipüle edildiğini de görüyoruz.

Dark Phoenix filmi sevilen X-Men çizgi romanı The Dark Phoenix Saga'dan uyarlanmış. Aynı hikaye daha önce 2006 yılında vizyona giren X-Men: Last Stand filminde de kısmen ele alınmıştı. Dark Phoenix'in yayınlanan iki fragmanına baktığımızda aslında genel anlamda Last Stand'e epey benzediğini de görüyoruz.

Dark Phoenix'in yönetmenlik koltuğunda X-Men serisinin ünlü ismi Simon Kinberg oturuyor. Kinberg daha önce Last Stand, Days of Future Past ve Apocalypse filmlerinin senaristliğini üstlenmişti. Ayrıca Fox'un genel anlamda tüm Marvel filmlerinin de yapımcılığını yapıyor.

Dark Phoenix ayrıca 21st Century Fox tarafından üretilen son X-Men filmi olabilir. Bildiğiniz gibi Disney, geçtiğimiz yıl Fox'u bünyesine katmak için resmi adımları atmıştı. Disney-Fox birleşmesinin önümüzdeki aylarda resmen sonlanması bekleniyor. Sonrasında X-Men karakterlerini muhtemelen Marvel sinematik evreninde görmeye başlayacağız. 

Dark Phoenix, 7 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.

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RockConn 2 ay
Amatör bir film izlenimi verdi bana. Marvel karakterlerinin filmlerine yapımcı olan birini ilk yönetmenlik denemesine X-Men'i koymak ne kadar doğru siz düşünün. First Class'taki sinematografik kalite kalmadı.
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ozgurrdunya 2 ay
Logan ne olacak Logan. Geçmişe göndermişlerdi zaten. X-Men serisinde her zaman Wolverine arayacak gözlerimiz. :)
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scorpion20 2 ay ozgurrdunya
benim için xmen=wolverine
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SEO-Uzmanı 2 ay
eski seri kostümlerini geçmişte kullanmaları
mantık açısından kabul edile bilinir gibi !
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ugrygl 2 ay
Çöplük mü? boş mu?
şaka mısınız?
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Deswaaa 2 ay
Bu çöplükleri izleyenler varmı hala ya
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soneday 2 ay
şu serisi 1-2-3-4-5 diye götürseler, izlemeye başlayacağm hep karştırıyorm :D
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Tr@mmler 2 ay
Bonboş bir x-men daha. Days of future past gibi harika bir film ile bu seri tadında bırakılmalıydı. Mis gibi seriler varken hala daha x-men zorlama olayları çekmeye devam ediyorlar. Phoenix force'u kuşa çevirecekler bu gidişle. Zaten Apocalypse gibi bir karakteri de ne hala getirdiler, şaşırmıyorum artık bu zorlamalara.
Çek bir War of Kings çizgi roman uyarlaması da adam gibi omega seviye mutant neyin görelim.
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