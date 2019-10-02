Xbox Game Pass Ultimate aboneliği 6 aylık Spotify hediyesine başladı

Ücretsiz olarak sunduğu önemli yapımları ile Xbox ve PC platformunda en beğenilen oyun abonelik sistemi haline gelen Xbox Game Pass Ultimate sürpriz bir adım daha atıyor. Artık pakete Spotify aboneliği de dahil edilecek.

Avantajlı abonelik

Xbox Game Pass Ultimate normalde PC ve konsollar için Xbox Live Gold ile Xbox Game Pass aboneliklerini bir araya getiriyor. Son yapılan sürpriz indirimlerle birlikte Xbox Live Gold aboneliği 30TL olmuştu. Xbox Game Pass konsol için 30TL, PC için 15TL fiyat etiketine sahipti. Hepsini barındıran Xbox Game Pass Ultimate ise 45TL olarak çok avantajlı bir şekilde sunuluyordu. Üstelik ilk iki ay 5.90TL indirimli fiyat geçerli.

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Yeni kampanya ile ilk kez Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine başvuracak olan kullanıcılara 6 aylık ücretsiz Spotify aboneliği de verilecek. Normalde yeni Spotify üyeleri için 3 aylık deneme süresi mevcuttu. 6 ayın sonunda ise standart abonelik ücretleri başlayacak.

PC ve Xbox için 100’den fazla ücretsiz oyun sunan Xbox Game Pass Ultimate aboneliği Spotify takviyesi ile daha fazla ilgi göreceğe benziyor. Xbox üzerinde de Spotify kullanıldığı için kampanya avantajlı olacak.