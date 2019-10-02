Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Game Pass Ultimate aboneliği 6 aylık Spotify hediyesine başladı

    Kısa süre içerisinde Xbox Game Pass Ultimate oyun aboneliğini denemek niyetiniz varsa elinizi çabuk tutun. 6 aylık Spotify aboneliği de pakete eklenmiş durumda.
    1 hf.
    2,2b
    1
    2
    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Ücretsiz olarak sunduğu önemli yapımları ile Xbox ve PC platformunda en beğenilen oyun abonelik sistemi haline gelen Xbox Game Pass Ultimate sürpriz bir adım daha atıyor. Artık pakete Spotify aboneliği de dahil edilecek.

    Avantajlı abonelik

    Xbox Game Pass Ultimate normalde PC ve konsollar için Xbox Live Gold ile Xbox Game Pass aboneliklerini bir araya getiriyor. Son yapılan sürpriz indirimlerle birlikte Xbox Live Gold aboneliği 30TL olmuştu. Xbox Game Pass konsol için 30TL, PC için 15TL fiyat etiketine sahipti. Hepsini barındıran Xbox Game Pass Ultimate ise 45TL olarak çok avantajlı bir şekilde sunuluyordu. Üstelik ilk iki ay 5.90TL indirimli fiyat geçerli.

    Ayrıca Bkz. "Amazon Lojistik, KOBİ’lere destek için geliyor"

    Yeni kampanya ile ilk kez Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine başvuracak olan kullanıcılara 6 aylık ücretsiz Spotify aboneliği de verilecek. Normalde yeni Spotify üyeleri için 3 aylık deneme süresi mevcuttu. 6 ayın sonunda ise standart abonelik ücretleri başlayacak.

    PC ve Xbox için 100’den fazla ücretsiz oyun sunan Xbox Game Pass Ultimate aboneliği Spotify takviyesi ile daha fazla ilgi göreceğe benziyor. Xbox üzerinde de Spotify kullanıldığı için kampanya avantajlı olacak.

     


    https://www.slashgear.com/xbox-game-pass-ultimate-adds-six-months-of-spotify-premium-01593649/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    FoonBoi 1 hf.
    Zaten Spotify 3 aylık premium veriyor hesap açsak sonra bunu alsak 6 ayda burdan verse 5.90'a 9 aylık üyelik baya sıcak firsat peki şimdi bende Xbox yok pcden alsam bunu 6 aylik Spotify üyeliği için 6 ay devam etmeme gerek varmi yoksa alir almaz maile falan kodmu yollaniyor?
    Edit: Şimdi baktım haber eksik sadece UK ve US mağazalarında gecerliymis ve Spotify Premium'a yeni olmak gerekiyormus. Yani 3 aylık olan denemeyi alinca bunu alamiyoruz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    WmGMD 1 hf.
    5.90 a güzel paket sıcak fırsat :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Samsung Galaxy Fold'un ekranı ancak 18.500 katlamaya dayanabildi 1 hf. Yeni kan testi 20 farklı kanser türünü teşhis edebiliyor 1 hf. Microsoft ilk gerçek kablosuz kulaklığını duyurdu 1 hf. Çift ekranlı Surface Neo karşınızda 1 hf. PS Store'da büyük indirimler: Spider-Man, RDR 2, Days Gone... 1 hf. Core i9-9900KS'nin fiyatı ortaya çıktı 1 hf. Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL basın görselleri ile karşınızda 1 hf. Yeni geliştirilen alüminyum piller, daha çevreci bir enerji depolama çözümü vadediyor 1 hf. Çift ekranlar için Windows 10X işletim sistemi duyuruldu 1 hf. DonanımHaber yeni editör arıyor! 1 hf. Android işletim sistemli Surface telefonu karşınızda 1 hf. Özel ARM işlemcili Surface Pro X duyuruldu 1 hf. Makyajlı 2020 Audi RS4 Avant tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 1 hf. Galaxy A10s ve Galaxy A20s de ülkemize geliyor 1 hf. Marketlerdeki fiyatları karşılaştıran mobil uygulama geliyor 1 hf. 108 megapiksel kameraya sahip Xiaomi Mi Mix Alpha'nın çekim kalitesi nasıl? 1 hf. Otomobil satışları Eylül ayında geçen yıla göre %100 arttı 1 hf. Düşük faizli taşıt kredilerine yönelik bir anlaşma da Ford ve Yapı Kredi'den geldi 1 hf. En iyisini isteyenlere Audioengine a5+ wireless Bluetooth Hoparlör inceleme 1 hf. Çift kameralı GoPro MAX 360 duyuruldu 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Xbox Game Pass Ultimate aboneliği 6 aylık Spotify hediyesine başladı Sonraki Amazon CEO'su Jeff Bezos İstanbul'da 1 hf. Samsung hologram projeksiyonlarına yatırım yapıyor 1 hf. Logitech G PRO X klavyesinin tuşları değiştirilebiliyor 1 hf. Google, ABD'deki Pixel telefonlar için araba kazası tespit sistemini başlatıyor 1 hf. Samsung Galaxy Watch Active2 için yeni yazılım güncellemesi yayınlandı 1 hf. Samsung Galaxy A30s ülkemizde satışa çıkıyor 1 hf. Donanım tutkunları ve oyuncular için kuruldu | İşte İtopya'nın hikayesi 1 hf. Volkswagen, Manisa'da yaklaşık 1 milyar TL sermayeli bir şirket kurdu 1 hf. Realme X2 Pro geliyor: Snapdragon 855+ işlemci, 64 MP kamera, 20x hibrit zoom 1 hf. iPhone 11 serisinin Türkiye çıkış tarihi ne zaman? 1 hf. Google Play Store'daki 172 kötü niyetli uygulama, 335 milyon kez indirildi 1 hf. WhatsApp uygulamasına kendini imha eden mesaj özelliği geliyor 1 hf. GoPro HERO8 Black önemli yeniliklerle duyuruldu 1 hf. Kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyasına Toyota ve Mercedes de dahil oldu 1 hf. Ubisoft, “Rabbids Coding” adını verdiği ücretsiz kodlama oyununu duyurdu 1 hf. NASA, Mars depremlerinin ses kayıtlarını yayınladı 1 hf. Çin’in 500 megapiksellik kamerası binlerce yüzü aynı anda net bir şekilde görüntüleyebiliyor 1 hf. 6 Underground: Netflix'in Ryan Reynolds'lı aksiyon filminden fragman geldi 1 hf. 2si1 | Bu oyun farklı olacak The Last of Us Part 2 1 hf. Amazon Lojistik, KOBİ’lere destek için geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    DH sayesinde evlendik! (8 Ekim tanışma günümüz)
    DH Forum
    İntihar etmeyi marifet zanneden beyin yoksunu forum üyeleri
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim