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Xbox Live Gold Kasım ayı ücretsiz oyunları duyuruldu

Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine kasım ayında ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bu ay oldukça kaliteli yapımlar bekliyor.
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Ekim ayının artık sonlarına yaklaşmamızla birlikte Microsoft, kasım ayında Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz verilecek oyunları açıkladı. Listede hem Xbox One hem de Xbox 360 oyuncularını bekleyen oldukça kaliteli yapımlar yer alıyor.

Xbox One tarafında Battlefield 1 ve Race the Sun bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Battlefield 1, 1-30 Kasım arasında; Race the Sun ise 16 Kasım-15 Aralık arasında indirilebilecek. Microsoft, Xbox 360 kullanıcıları için ise Assassin's Creed ve Dante's Inferno oyunlarını belirlemiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabilecek. Ayrıca Battlefield 1'in Premium Pass'ı da şu anda ücretsiz olduğunu belirtelim.

Microsoft Xbox Live Gold üyelerinin bu ay yüzünü güldürecek gibi. Ancak maalesef bildiğiniz gibi Türkiye'deki Xbox kullanıcıları geçtiğimiz ay gelen zam haberiyle sarsılmıştı. Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass üyeliklerinin aylık fiyatı 15 Ekim itibarıyla 29 TL'den 59 TL'ye çıktı. 
Türkiye'deki vergileri ve döviz kurunu ele aldığımızda oyun fiyatları alım gücümüze göre gerçekten çok yüksek. Ama yine de daha ucuza oyun satın alabilmeniz mümkün. Nasıl mı? Türkiye'nin öncü indirim kodu sitesi olan AleRabat.com sizler için birçok mağaza ve markanın indirim kuponu ve kampanyalarını ücretsiz olarak listeliyor.

Xbox One

Battlefield 1 (Kasım 1-30)
Run the Sun (Kasım 16-Aralık 15)

Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

Assassin's Creed (Kasım 1-15)

Dante's Inferno (Kasım 16-30)

https://www.youtube.com/watch?v=W_zvRVjRq2g Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CaSsErDoDo 6 ay
Gold üyelik 1 Kasım'da bitiyor. Son gün vurgunu yapar artık 1 TL'ye üyelik düştüğü zaman tekrar alır oynarım :)
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alemburda34 6 ay
Bakalım dolar düşüşü ne zaman fiyatlara yansıyacak
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dracula502 6 ay
Artık oyun alamıyoruz plus ve gold bel bağladık ne günlere kaldık
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