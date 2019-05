Xbox Live Gold Kasım ayı ücretsiz oyunları duyuruldu

Microsoft Xbox Live Gold üyelerinin bu ay yüzünü güldürecek gibi. Ancak maalesef bildiğiniz gibi Türkiye'deki Xbox kullanıcıları geçtiğimiz ay gelen zam haberiyle sarsılmıştı. Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass üyeliklerinin aylık fiyatı 15 Ekim itibarıyla 29 TL'den 59 TL'ye çıktı.

Ekim ayının artık sonlarına yaklaşmamızla birlikte Microsoft, kasım ayında Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz verilecek oyunları açıkladı. Listede hem Xbox One hem de Xbox 360 oyuncularını bekleyen oldukça kaliteli yapımlar yer alıyor.Xbox One tarafında Battlefield 1 ve Race the Sun bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Battlefield 1, 1-30 Kasım arasında; Race the Sun ise 16 Kasım-15 Aralık arasında indirilebilecek. Microsoft, Xbox 360 kullanıcıları için ise Assassin's Creed ve Dante's Inferno oyunlarını belirlemiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabilecek. Ayrıcaolduğunu belirtelim.Battlefield 1 (Kasım 1-30)Run the Sun (Kasım 16-Aralık 15)Assassin's Creed (Kasım 1-15)Dante's Inferno (Kasım 16-30)