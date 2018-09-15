Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass’e zam geldi

Tam Boyutta Gör

Microsoft Türkiye, önümüzdeki aydan itibaren Xbox’ın abonelik hizmetlerine zam uygulanacağını duyurdu. 15 Ekim’den sonra Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass ücretleri büyük oranda artacak.

Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass’in aylık ücreti 29 liradan 59 liraya çıkacak. Yıllık Xbox Live Gold üyeliği ise 179 liradan 439 liraya yükselecek. Yıllık abonelikteki büyük fiyat artışı, ülkemizdeki Xbox oyuncuları tarafından tepki çekti.

Yıllık Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass aboneliği almayı düşünüyorsanız 15 Ekim’den önce satın alarak büyük tasarruf sağlayabilirsiniz. 12 Aylık Xbox Game Pass üyeliğinde şu an bir kampanya bulunuyor. 12 Aylık üyelik ücreti 287 TL’ye düştü. Üstelik yanında Forza Horizon 3 ve Forza Motorsport 7 oyunları hediye.