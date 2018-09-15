Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass’e zam geldi

Microsoft Türkiye, önümüzdeki aydan itibaren Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass servislerine zam geleceğini duyurdu. Zamlı Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass ücretleri haberimizde:
8 ay
7,6b
1
24
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass’e zam geldi
Tam Boyutta Gör

Microsoft Türkiye, önümüzdeki aydan itibaren Xbox’ın abonelik hizmetlerine zam uygulanacağını duyurdu. 15 Ekim’den sonra Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass ücretleri büyük oranda artacak.

Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass’in aylık ücreti 29 liradan 59 liraya çıkacak. Yıllık Xbox Live Gold üyeliği ise 179 liradan 439 liraya yükselecek. Yıllık abonelikteki büyük fiyat artışı, ülkemizdeki Xbox oyuncuları tarafından tepki çekti.

Yıllık Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass aboneliği almayı düşünüyorsanız 15 Ekim’den önce satın alarak büyük tasarruf sağlayabilirsiniz. 12 Aylık Xbox Game Pass üyeliğinde şu an bir kampanya bulunuyor. 12 Aylık üyelik ücreti 287 TL’ye düştü. Üstelik yanında Forza Horizon 3 ve Forza Motorsport 7 oyunları hediye.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
pastadanadam 8 ay en beğenilen
Yaşım küçükken param olmadığı için oyunları zar zor alabiliyordum. Büyüdüm para kazanıyorum ama hala oyunları zar zor alabiliyorum. Fiyatlar da benimle birlikte büyüyorlar Allah kahretsin!
Yaşım küçükken param olmadığı için oyunları zar zor alabiliyordum. Büyüdüm para kazanıyorum ama hala oyunları zar zor alabiliyorum. Fiyatlar da benimle birlikte...
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 8 ay
Konsol işi artık zengin işi.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 8 ay
arada bi sahibindende konsol fiyatlarına bakıyorum bu sıralar 2. el konsol ilanları oldukça arttı insanlar artık oyunları pahalı bulduklarından yeni oyun alamadıklarından konsolu mantıklı bulmayıp elden çıkarmaya bakıyorlar.
3 oyun nerdeyse konsolun fiyatını geçecek.
arada bi sahibindende konsol fiyatlarına bakıyorum bu sıralar 2. el konsol ilanları oldukça arttı insanlar artık oyunları pahalı bulduklarından yeni oyun alamad...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kilinc 3 ay
Az önce gold üyeliği uzatmak için konsoldan baktım. O da ne. Geçen 179 TL. Olan üyelik için 373 TL para istiyor. Bu haberleri de takip etmemiştim. Bu fiyat gerçekten fahis. Kusura bakmasınlar ama 6 sene kesintisiz gold üyeliğim bu yıl itibariyle bitmiştir
PlayStation da benzer üyelik yapısı var mı online oynayabilmek için?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SLaYeR KiNG 3 ay
pc'can gerisi heyecan. Bu kafayla zaten en fazla 1 nesil daha dayanır xbox.. sonrasında pc, playstation ve mobil oyunlar kalır piyasada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 ay
x box türkiye pazarına yöneldi ama bu hamleyle sıçtılar zaten türkiyede hem oyun olarak hemde konsol olarak tutmuyordu şimdi hepten bittiler... yıllardır ps4 kullanıcısıyım çokta memnunum açıkçası artık xbox asla alınmaz....ps4 70 milyon satmış xbox 30 milyon zaten insanların terciği belli...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nalettin 7 ay
Gamepass alan arkadaşlar Forza Horizon 3 ve motorsport 7'den haber var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 ay
Forza horizon 3 ve motorsport 7 ücretsiz yanında verilecek demişsiniz ancak ben buna dair bir bilgi bulamadım. Yardımcı olabilir misiniz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 ay
Bu ülkede bilgisayar ve ekipmanların fiyatları uçtu konsol aldık şimdi de bunlar artıyor allah belsaını versin bu ülkeyi bu hale getirenlerin de o kafada olan cahillerinde bu ülkede hiç bi bok yapılmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 8 ay
Konsol iyice zengine hitap etmeye başladı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TITAN 8 ay
HER ZAMAN PC MASTER RACE
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tommy Shelby 8 ay
Gamepass'i öve öve bitiremeyen tayfa burada mı. Alın size gamepass
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 8 ay
39 ile 250 lira olsaydı bunca zam furyasında makul diyebilirdim ama bu fiyatlar çok yüksek. Gold 180 lira fiyatıyla devam etmesi sadece gamepass e 10 TL zam olması gereken şeydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7617 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xbox game pass, xbox live gold ve
6 etiket daha zam microsoft Oyunlar Yazılım Yusuf Akbaş Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Samsung Galaxy J6 Prime özellikeri sızdırıldı 8 ay Aston Martin'in ilk elektrikli otomobili Rapide E kendini gösterdi 8 ay Android 9 sürümüne sahip Pocophone F1 geekbench testlerinde görüldü 8 ay Litecoin'in sahibi:"Elimdeki Litecoin'i iyi ki satmışım" 8 ay Perde arkası l 2018 Apple iPhone etkinliği vLog 8 ay Sevimli elektrikli otomobil Microlino 100 milyon euroluk ön sipariş aldı 8 ay Xiaomi Mi Shop'u gezdik | Türkiye'deki ilk mağaza 8 ay iPhone XR ön inceleme 8 ay iPhone XS ve XS Max ön inceleme 8 ay Apple Watch Series 4 elimizde: Akıllı saatte son nokta 8 ay GameX 2018: Fuar Turu 3 8 ay Facebook, insan hakları politikası için yönetici arayışına başladı 8 ay OnePlus Type-C Bullets kulaklığı duyuruldu 8 ay GameX 2018: Fuar Turu 2 8 ay Avrupa Merkez Bankası'nın bir kripto para planı yok 8 ay NASA, Florence Kasırgası'nın uzaydan görüntülerini yayınladı (VİDEO) 8 ay Yeni iPhone modelleri ile bizleri hayal kırıklığına uğratan 7 şey 8 ay Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Vestel’den teknolojik iş birliği 8 ay 1 Tether = 1 Dolar | Kripto Para Günlüğü 8 ay iPhone XR'ın neden Ekim ayında satışa sunulacağı belli oldu 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass’e zam geldi Sonraki Apple Watch 4, AFib hastalığını yüzde 98 oranında doğru teşhis ediyor 8 ay Forza Horizon 4, James Bond araçlarına kavuşuyor 8 ay Mevcut sistemlerden 11 kat daha verimli yenilenebilir enerji sistemi geliştirildi 8 ay Asus Zenfone 5Z kullanıcılarına Android Pie müjdesi! 8 ay Monster'da Bu Hafta - Rise of the Tomb Raider 8 ay 1973 Ford Bronco restore edildi! 8 ay Razer Phone 2’nin resmi tanıtım tarihi açıklandı 8 ay Kalite güvence testlerini geçen LG artık Apple'ın ikinci OLED ekran tedarikçisi 8 ay Spider-Man Özel Basın Kiti Kutu Açılışı 8 ay ABD, Google'ın Çin planlarını öğrenmek istiyor 8 ay Netflix'in en ucuz olduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor 8 ay Hava durumu kanalı, Florence kasırgasını Unreal Engine oyun motoruyla gösterdi 8 ay Nvidia Scanner: Tek tıklama ile otomatik overclock 8 ay Yeni iPhone'ları 3 boyutlu olarak birbirleriyle ve diğer modellerle karşılaştırın 8 ay Google Pixel 3 farklı renk seçeneğine sahip olacak 8 ay Giyilebilir ultrason cihazı ile kan basıncı çok daha kolay ölçülebiliyor 8 ay Sinekten esinlenerek geliştirilen robot: DelFly Nimble 8 ay Nintendo Switch için kablosuz NES kontrolcüleri duyuruldu 8 ay Star Wars Rivals iptal edildi 8 ay Yeni bir kamera odaklı Samsung telefonu geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim