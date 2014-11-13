Xbox One 10 milyon barajını aşmak üzere





Rakibi PlayStation 4'ün bir süre önce 12 milyon sınırına dayanmasına rağmen Microsoft'tan Xbox One için halen resmi bir açıklama gelmemesi kafaları karıştırmaya başlamıştı. Satışların iyi gitmediği yönündeki dedikoduların aksine Microsoft önemli bir dönemi geride bırakmak üzere.





Xbox bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Yusuf Mehdi, son iki haftada ABD'de başarılı satışlar yapan Xbox One'nin kısa süre içerisinde 10 milyon barajını geçeceğini bir basın açıklaması ile duyurdu. Tabi ki bu rakam son kullanıcıya ulaşan değil, perakendecilere dağıtılan üniteleri işaret ediyor.





PS4 ise 10 milyon barajını Ağustos ayında geçmişti. Üstelik rakam son kullanıcıya dağıtılan ürünleri kapsıyordu. Xbox One modelinin son kullanıcıya ulaşan rakamları kesin olarak bilinmiyor ancak en azından PS4'ü iki ay geriden takip ediyor diyebiliriz.





Kış tatil sezonunun yaklaşması ve farklı özel günler nedeniyle Xbox One 330$'a kadar düşmüş durumda. Çeşitli oyun hediyeleri ile birlikte ilgi çekmeye çalışan Microsoft'un yıl sonuna kadar 12 milyon rakamını geçeceği tahmin ediliyor.

http://news.xbox.com/2014/11/xbox-one-sales-on-the-rise