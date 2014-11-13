Xbox One 10 milyon barajını aşmak üzere

Haber Editörü
Rakibi PlayStation 4'ün bir süre önce 12 milyon sınırına dayanmasına rağmen Microsoft'tan Xbox One için halen resmi bir açıklama gelmemesi kafaları karıştırmaya başlamıştı. Satışların iyi gitmediği yönündeki dedikoduların aksine Microsoft önemli bir dönemi geride bırakmak üzere.
Xbox bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Yusuf Mehdi, son iki haftada ABD'de başarılı satışlar yapan Xbox One'nin kısa süre içerisinde 10 milyon barajını geçeceğini bir basın açıklaması ile duyurdu. Tabi ki bu rakam son kullanıcıya ulaşan değil, perakendecilere dağıtılan üniteleri işaret ediyor.
PS4 ise 10 milyon barajını Ağustos ayında geçmişti. Üstelik rakam son kullanıcıya dağıtılan ürünleri kapsıyordu. Xbox One modelinin son kullanıcıya ulaşan rakamları kesin olarak bilinmiyor ancak en azından PS4'ü iki ay geriden takip ediyor diyebiliriz.
Kış tatil sezonunun yaklaşması ve farklı özel günler nedeniyle Xbox One 330$'a kadar düşmüş durumda. Çeşitli oyun hediyeleri ile birlikte ilgi çekmeye çalışan Microsoft'un yıl sonuna kadar 12 milyon rakamını geçeceği tahmin ediliyor.
http://news.xbox.com/2014/11/xbox-one-sales-on-the-rise Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Xbox, Microsoft için önemli bir marka arkadaşlar Microsoft dev bir şirket olabilir ama Xbox markası onların bir bebeğidir ve bu konsol için yapılması gereken tüm yatırımları yapmışlardır ve yapmayada devam etmektedirler.
Hali hazirda satilan xo konsol sayisi 6.5 milyon civarinda. Magazalara dagitilan konsol sayisi 10 milyon. Yani satilan degil. Magazalara isterseniz 50 milyon konsolda dagitirsiniz ama ne zaman satilir..
Kinect zorunlu olmasaydı, belki PS4 donanımında sunabileceklerdi. Kinect için fiyat kırmaları gerekliydi, ama bu kesinlikle donanımdan olmamalı
Playstation departmanı sony'nin sadece kollarından biri. Sony'nin. Film şirketi başta olmak üzere, birçok departmanı para kazanıyor.
Asla sevindirmemeli bence de. Rekabet kaliteyi getirir.
Yıllar sonra ilk defa Ulusoy otobüsüne bindim. Varan ile Ulusoy birleşti biliyorsunuz. Ulusoy satın aldı Varan' ı.
Tam anlamıyla rezaletti, 10 saat yolculuğu 1 bardak çay ile kapattık, dandik topkek bile vermediler.
Bir zaman efsane olan firmanın servisinden eser kalmamış. Bilmiyorum belki de iç anadolu seferi olmasından mütevellit fakat 60 lira verilen bir yolculuğun böyle olmaması gerekirdi.
Konsollar için de aynı durum, keşke satışlar kafa kafaya gitse, birbirlerini yeseler de biz kaliteli hizmet alsak.
Aslında bu satış rakamları muhabbeti çok yersiz, neslin hali hazırda PS4'ün üstünlüğü ile biteceği kesinleşti. Bu saatten sonra MS ne yaparsa yapsın, fark PS4 lehine açılarak devam edecektir. Muhtemelen MS'un da konsol pazarındaki son ürünü bu olur...
3 kere fiyat kırıldı Us ve Uk'de.Eski konsolu getir,yenisini indirimli gotur kampanyaları,kendi bundle'ını yarat kampanyaları,3 oyunlu konsollar vs. birçok kampanyalar yapıldı.
Microsoft elinden gelen herşeyi yapıyor daha çok XB1 satmak için.