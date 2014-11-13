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Xbox One 10 milyon barajını aşmak üzere

4 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xbox One 10 milyon barajını aşmak üzere

Rakibi PlayStation 4'ün bir süre önce 12 milyon sınırına dayanmasına rağmen Microsoft'tan Xbox One için halen resmi bir açıklama gelmemesi kafaları karıştırmaya başlamıştı. Satışların iyi gitmediği yönündeki dedikoduların aksine Microsoft önemli bir dönemi geride bırakmak üzere. 

Xbox bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Yusuf Mehdi, son iki haftada ABD'de başarılı satışlar yapan Xbox One'nin kısa süre içerisinde 10 milyon barajını geçeceğini bir basın açıklaması ile duyurdu. Tabi ki bu rakam son kullanıcıya ulaşan değil, perakendecilere dağıtılan üniteleri işaret ediyor.

PS4 ise 10 milyon barajını Ağustos ayında geçmişti. Üstelik rakam son kullanıcıya dağıtılan ürünleri kapsıyordu. Xbox One modelinin son kullanıcıya ulaşan rakamları kesin olarak bilinmiyor ancak en azından PS4'ü iki ay geriden takip ediyor diyebiliriz. 

Kış tatil sezonunun yaklaşması ve farklı özel günler nedeniyle Xbox One 330$'a kadar düşmüş durumda. Çeşitli oyun hediyeleri ile birlikte ilgi çekmeye çalışan Microsoft'un yıl sonuna kadar 12 milyon rakamını geçeceği tahmin ediliyor.  

http://news.xbox.com/2014/11/xbox-one-sales-on-the-rise Yorum Yaz
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Gömceli 4 yıl
Teknolojinizin Başarıların Devamını Dilerim
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sefa85 4 yıl
Mağaradamı uyuyorsun bilimiyorum ama PS4ün satış rakamı 13 milyon değil.dünyaya dağıtılan rakam sayısı 13 milyon.hatta bugün bölümsonucanavarında haberi vardı.
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Source 4 yıl
Phil Spencer, Xbox'ın başına geçtiğinden beri herşey yolunda gidiyor hatta bana göre Xbox One, PS4'e göre daha hızlı gelişiyor ve bu gelişim Windows 10 ve DirectX 12 ile daha şahlanacak. Phil Spencer Xbox'ın başında olduğu sürece süprizlere hazırlıklı olun derim


Xbox, Microsoft için önemli bir marka arkadaşlar Microsoft dev bir şirket olabilir ama Xbox markası onların bir bebeğidir ve bu konsol için yapılması gereken tüm yatırımları yapmışlardır ve yapmayada devam etmektedirler.
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tempestatem 4 yıl
Forza Horizon senin konsoluna çıkana kadar, insanlar xbox one almaya devam edecek.
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sendominal 4 yıl
Yillarca konsol kullanan adamlar bilir,grafik onemlidir ama zevk almak en onemlisidir,xbox komplike olarak tasarlandi ama allahtan yanlislardan donuldu ve konsol kendini toparladi cozunurluk olayini takmam oyun guzel gozuktugu surece sorun yok 1080p 40'' tv'de geow 2 oynamis biri olarak o grafige hayran olmustum birak oyunun 720p olmasini doku kaplamalar aa af gunumuze gore hak getire durumdaydi dusunun geow'u 900p ile gelse aa af dokular u high'ta ne gider be,burda temel belirleyiciler iyi optimize edilmesi oyunun ve konsolu goturecek ex oyunlar,ben slim kasa ve dx12 ile birlikte konsolun grafik gucunde artis olacagini dusunuyorum dx12'nin ne yaptigi malum ortada,ha birde online var tabi online oynayan adam xbox alir ps serverlariyla ugrasmaz
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Outlaw-E 4 yıl
Baslik yanlis.

Hali hazirda satilan xo konsol sayisi 6.5 milyon civarinda. Magazalara dagitilan konsol sayisi 10 milyon. Yani satilan degil. Magazalara isterseniz 50 milyon konsolda dagitirsiniz ama ne zaman satilir..
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Elsa 4 yıl
Ah be Microsoft PS4 ayarında donanım koyup DirectX12'yi de yapıştırsaydın Sony bile batabilirdi niye bu kadar basit bir detayı atladın


Kinect zorunlu olmasaydı, belki PS4 donanımında sunabileceklerdi. Kinect için fiyat kırmaları gerekliydi, ama bu kesinlikle donanımdan olmamalı
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S A M C R O 4 yıl Elsa
Elsa
Ah be Microsoft PS4 ayarında donanım koyup DirectX12'yi de yapıştırsaydın Sony bile batabilirdi niye bu kadar basit bir detayı atladın


Kinect zorunlu olmasaydı, belki PS4 donanımında sunabileceklerdi. Kinect için fiyat kırmaları gerekliydi, ama bu kesinlikle donanımdan olmamalı

Playstation departmanı sony'nin sadece kollarından biri. Sony'nin. Film şirketi başta olmak üzere, birçok departmanı para kazanıyor.
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T3RR1BL3WH1SP3R 4 yıl
Xbox ın az satması ps4 kullanıcılarını sevindiriyor sony bu piyasa da tekel olursa artık 2 sene de bir update alırsınız
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John Shepard 4 yıl T3RR1BL3WH1SP3R
T3RR1BL3WH1SP3R

Xbox ın az satması ps4 kullanıcılarını sevindiriyor sony bu piyasa da tekel olursa artık 2 sene de bir update alırsınız

Asla sevindirmemeli bence de. Rekabet kaliteyi getirir.

Yıllar sonra ilk defa Ulusoy otobüsüne bindim. Varan ile Ulusoy birleşti biliyorsunuz. Ulusoy satın aldı Varan' ı.

Tam anlamıyla rezaletti, 10 saat yolculuğu 1 bardak çay ile kapattık, dandik topkek bile vermediler.

Bir zaman efsane olan firmanın servisinden eser kalmamış. Bilmiyorum belki de iç anadolu seferi olmasından mütevellit fakat 60 lira verilen bir yolculuğun böyle olmaması gerekirdi.

Konsollar için de aynı durum, keşke satışlar kafa kafaya gitse, birbirlerini yeseler de biz kaliteli hizmet alsak.
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Bayraktar42 4 yıl
bunlar 10 milyona yaklasmissa ozaman ps4 15-20 milyon arasi vardir
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d3vstator 4 yıl
MS satış rakamları ile oynamayı çok seviyor, shipped konsol sayısının 10 milyon olması, bu konsolun halen 7 milyon barajını geçemediği, 10 aydır kendi evi Amerika'da üst üste Playstation 4'den daha az sattığı gerçeğini maalesef değiştirmiyor. Geçen ayki açıklamada da, XBox 360 rakamları ile toplam rakamları verip oyuncuların kafasını karıştırmasına, arada Patcher'dan öndeymiş algısını oluşturması konusunda yardım almasına rağmen NPD kapı gibi gerçek satış rakamları ile gerçeği ortaya koymasını bildi.

Aslında bu satış rakamları muhabbeti çok yersiz, neslin hali hazırda PS4'ün üstünlüğü ile biteceği kesinleşti. Bu saatten sonra MS ne yaparsa yapsın, fark PS4 lehine açılarak devam edecektir. Muhtemelen MS'un da konsol pazarındaki son ürünü bu olur...
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Inque 4 yıl
Xbox bizde de kampanya yapsa 330 dolara güzel satış yapar.
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AMERICAN 4 yıl
Şu an son kullanıcıya ulaşan konsol sayısının 8 milyon civarında olduğunu tahmin ediyorum.Yıl sonu itibariyle bu sayı 10 Milyon'un üzerine çıkacaktır.

3 kere fiyat kırıldı Us ve Uk'de.Eski konsolu getir,yenisini indirimli gotur kampanyaları,kendi bundle'ını yarat kampanyaları,3 oyunlu konsollar vs. birçok kampanyalar yapıldı.

Microsoft elinden gelen herşeyi yapıyor daha çok XB1 satmak için.
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ounomaus 4 yıl
beyin fukaraları bizim ülkeye sadece usd üzerinden getirse 330 usd getirse kaç milyon satar kim bilir ps4 güzel ama xbox one çok kötü konsol değil sonuçta gta5 ile hediye yapsınlar çok fena satış rakamları yaparlar
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