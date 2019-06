Xbox One Kasım ve Aralık ayı satışları PS4'ü geride bıraktı

Geçtiğimiz günlerde PlayStation 4, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle toplam 18.5 milyonluk satış rakamına ulaştığını açıklamıştı, bunun ardından NPD araştırma şirketi ise ABD'de Kasım ve Aralık aylarındaki Xbox One satışlarının Playstation 4 satışlarını geride bıraktığını açıkladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Araştırmada 2014 yılında rekor satışlara ulaşan konsol sektörünün %20'lik bir gelir artışıyla 5 milyar dolar gelir sağladığı belirtildi. Xbox'ın son iki ayda vites yükseltmesinin en büyük sebebi olarak Xbox One konsolunun fiyatının noel sebebiyle 349 dolara çekilmesi gösterildi. Yılın geneline bakıldığında ise Playstation 4 üstünlüğünü korumaya devam ediyor. Xbox One satışlarının yükselmesiyle 349 dolarlık indirimli fiyatın ABD için artık sürekli fiyat olacağı açıklandı. İndirimin diğer ülkelere yansıyıp yansımayacağı ise henüz bilinmiyor.İki konsol için de satış rakamları yükselse de oyun sektöründeki düşüş gözlerden kaçmadı. Oyun satışları geliri 2013 yılına göre %13 azalırken 5.3 milyar dolar seviyesine indi. Ayrıca 2014 yılının aralık ayında en çok satan oyun Call of Duty: Advanced Warfare olurken Grand Theft Auto V ikinci sırada kaldı.