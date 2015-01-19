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Xbox One Kasım ve Aralık ayı satışları PS4'ü geride bıraktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
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Geçtiğimiz günlerde PlayStation 4, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle toplam 18.5 milyonluk satış rakamına ulaştığını açıklamıştı, bunun ardından NPD araştırma şirketi ise ABD'de Kasım ve Aralık aylarındaki Xbox One satışlarının Playstation 4 satışlarını geride bıraktığını açıkladı.

Araştırmada 2014 yılında rekor satışlara ulaşan konsol sektörünün %20'lik bir gelir artışıyla 5 milyar dolar gelir sağladığı belirtildi. Xbox'ın son iki ayda vites yükseltmesinin en büyük sebebi olarak Xbox One konsolunun fiyatının noel sebebiyle 349 dolara çekilmesi gösterildi. Yılın geneline bakıldığında ise Playstation 4 üstünlüğünü korumaya devam ediyor. Xbox One satışlarının yükselmesiyle 349 dolarlık indirimli fiyatın ABD için artık sürekli fiyat olacağı açıklandı. İndirimin diğer ülkelere yansıyıp yansımayacağı ise henüz bilinmiyor.

İki konsol için de satış rakamları yükselse de oyun sektöründeki düşüş gözlerden kaçmadı. Oyun satışları geliri 2013 yılına göre %13 azalırken 5.3 milyar dolar seviyesine indi. Ayrıca 2014 yılının aralık ayında en çok satan oyun Call of Duty: Advanced Warfare olurken Grand Theft Auto V ikinci sırada kaldı.

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Dukkha 4 yıl
Ps4 alıp sıkılanlardır onlar



Şaka bir yana satış artsın rekabet artsın bu bize yarar.
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Six Feet Under. 4 yıl
İşte bunlar hep ülkemizde 1500 lira ile satıldığı için oluyor.Bizim millet bir şeye çok para verdiği zaman babasının malıymış gibi savunur,her an her dakika çılgınlar gibi savunur aleti,diğerlerini kötüler.
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Saiki 4 yıl
Mümkün olduğu kadar rekabet artsında biz kullanıcılara indirimler olarak yansısın yoksa banane ps mi xbox mı çok satmış zerre umurumda değil.
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MAD MAX 4 yıl
Atı alan üsküdarı geçmiş, hala kasım, aralık ayı ms daha fazla satmış diye, poh pohlanıyor. Komik.
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Venomstr 4 yıl MAD MAX
MAD MAX

Atı alan üsküdarı geçmiş, hala kasım, aralık ayı ms daha fazla satmış diye, poh pohlanıyor. Komik.

yalnız herkes başlığı okuyup içeriğini bilmeden yorum yazıyor. bu da biz Türklerin hastalığı galiba.

Kasım, Aralık, Ocak... satışlarda hep PS4 önde bitirdi. 2 kat daha fazla bir satış ile..
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Outlaw-E 4 yıl
Beyler microsoft un sony den fazla konsol sattigi yokm ciktigi gunden bu yana dunya genelinde ps4 hep fazla satti xbox dan. Sade e amerika kitasinda 3-4 bin xbox fazla satti diye sony batacaksa 1 yildir sony gerisinde kalan xbox in coktan batmadi lazimdi. Bizim insanimiz cok duygusal ve bu kadar kara cahil
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qwerty75 4 yıl Outlaw-E
N'DexteR

Beyler microsoft un sony den fazla konsol sattigi yokm ciktigi gunden bu yana dunya genelinde ps4 hep fazla satti xbox dan. Sade e amerika kitasinda 3-4 bin xbox fazla satti diye sony batacaksa 1 yildir sony gerisinde kalan xbox in coktan batmadi lazimdi. Bizim insanimiz cok duygusal ve bu kadar kara cahil


haklısınız Hocam
bir marka bu kadar kolay batmaz ve bu marka SONY ise biraz zor.
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jvcjvc 4 yıl
Burada sony batacak ya da batmayacak seklinde konusulmus.

Evet sony hemen oyle tamamen kapanacak bir sirket degil, hala butun dunyada bilinen bir sirket.

Ancak 80 lerde 90 larda doganlar sony ile buyumelerine ragmen son nesillerde oyle bir durum pek yok.

Son 10 senedir sony ismini duyuyorsak sebebi playstation markasidir.

1928 dogumlu dedem bile sony bitti diye son aldigi televizyonu panasonic marka aldi ki anlar gayet televizyon isinden de.

Son uretilen sony cihazlarda sony sorunsuzlugu da yok artik.

Konsol disinda aldigim son sony cihazi sony tablet s oldu pismanim.

Zaten sony sonra tablet isini de birakti.

Televizyon isini de birakti.
Vaioyu da.
Walkman de bitti, bir ara telefonlarda iyi isler yaptilar ama gene telefon konusunda yaraticiligini kaybettiler.

Ayakta tutan cok az sey kaldi sony i. Gun be gun eriyorlar.
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qwerty75 4 yıl jvcjvc
Gamlı Baykuş

Burada sony batacak ya da batmayacak seklinde konusulmus.

Evet sony hemen oyle tamamen kapanacak bir sirket degil, hala butun dunyada bilinen bir sirket.

Ancak 80 lerde 90 larda doganlar sony ile buyumelerine ragmen son nesillerde oyle bir durum pek yok.

Son 10 senedir sony ismini duyuyorsak sebebi playstation markasidir.

1928 dogumlu dedem bile sony bitti diye son aldigi televizyonu panasonic marka aldi ki anlar gayet televizyon isinden de.

Son uretilen sony cihazlarda sony sorunsuzlugu da yok artik.

Konsol disinda aldigim son sony cihazi sony tablet s oldu pismanim.

Zaten sony sonra tablet isini de birakti.

Televizyon isini de birakti.
Vaioyu da.
Walkman de bitti, bir ara telefonlarda iyi isler yaptilar ama gene telefon konusunda yaraticiligini kaybettiler.

Ayakta tutan cok az sey kaldi sony i. Gun be gun eriyorlar.

Hocam bence sony nin yeni planları vardır sonuçta şirket yönetmek basit değil ve sony i herkese vermezler.
bir büyük çıkış yaparsa önünü kimse kapatamaz bence yeni bir bahara uyanmak için yaprak döküyorlar.
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doctor_bey 4 yıl
Cidden Sony'nin sırf xone'a yenildiği için batabileceğini düşünenler varmış bu forumda, efsane zannediyordum ben
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Source 4 yıl doctor_bey
Hocam kimse Playstation için Sony'nin batacağını düşünmüyor zaten bu durumda PS, Sony'i batırmak değil yukarı çıkarır. Sony en büyük zararı TV ve mobil sektörde yaşıyor umarım bu durumu düzeltirler.
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Dante 4 yıl
Ya batarsa batsin kime ne sony batarsa pony cikar o goturur. Sonucta oyun sektoru gelisiyor teknoloji gelisiyor rekabet gelisiyor. Oynayin mis gibi oyununuzu ne yapacaksiniz sony yi. Adamlar kazaniyor parasini bakiyor dalgasina daha nedir yani.

Yillardir batira cikara bitiremediniz su firmalari. Yok ms batiyor yok sony batiyor linkler veriliyor paragraf paragraf yaziliyor arkadas yok iste ne batmasi?

Adamlar eglence sektorune yon veriyor yahu.

kesin baticak sony tuh :(
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^^Evo^^ 4 yıl
Acep diyorum PS4 yerine Xbox mı alsaydım.
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C-TRanger 4 yıl ^^Evo^^
^^Evo^^

Acep diyorum PS4 yerine Xbox mı alsaydım.

Şu listeye bak ve bir daha düşün...

ign.com/...
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Kaan Berk 4 yıl
İki konsol arasinda donanimsal olarak PS4ün üstünlüğü varken XOne cok satsa kac yazar ki?
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NeonTrees 4 yıl
17-18 yasindaki cocuklarin her konuda Sony ve Microsoftu batirmasi


Bir de bunun google versiyonu var o da Iphone bolumunde

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