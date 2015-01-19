Xbox One Kasım ve Aralık ayı satışları PS4'ü geride bıraktı

Geçtiğimiz günlerde PlayStation 4, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle toplam 18.5 milyonluk satış rakamına ulaştığını açıklamıştı, bunun ardından NPD araştırma şirketi ise ABD'de Kasım ve Aralık aylarındaki Xbox One satışlarının Playstation 4 satışlarını geride bıraktığını açıkladı.
Araştırmada 2014 yılında rekor satışlara ulaşan konsol sektörünün %20'lik bir gelir artışıyla 5 milyar dolar gelir sağladığı belirtildi. Xbox'ın son iki ayda vites yükseltmesinin en büyük sebebi olarak Xbox One konsolunun fiyatının noel sebebiyle 349 dolara çekilmesi gösterildi. Yılın geneline bakıldığında ise Playstation 4 üstünlüğünü korumaya devam ediyor. Xbox One satışlarının yükselmesiyle 349 dolarlık indirimli fiyatın ABD için artık sürekli fiyat olacağı açıklandı. İndirimin diğer ülkelere yansıyıp yansımayacağı ise henüz bilinmiyor.
İki konsol için de satış rakamları yükselse de oyun sektöründeki düşüş gözlerden kaçmadı. Oyun satışları geliri 2013 yılına göre %13 azalırken 5.3 milyar dolar seviyesine indi. Ayrıca 2014 yılının aralık ayında en çok satan oyun Call of Duty: Advanced Warfare olurken Grand Theft Auto V ikinci sırada kaldı.
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Şaka bir yana satış artsın rekabet artsın bu bize yarar.
yalnız herkes başlığı okuyup içeriğini bilmeden yorum yazıyor. bu da biz Türklerin hastalığı galiba.
Kasım, Aralık, Ocak... satışlarda hep PS4 önde bitirdi. 2 kat daha fazla bir satış ile..
haklısınız Hocam bir marka bu kadar kolay batmaz ve bu marka SONY ise biraz zor.
Evet sony hemen oyle tamamen kapanacak bir sirket degil, hala butun dunyada bilinen bir sirket.
Ancak 80 lerde 90 larda doganlar sony ile buyumelerine ragmen son nesillerde oyle bir durum pek yok.
Son 10 senedir sony ismini duyuyorsak sebebi playstation markasidir.
1928 dogumlu dedem bile sony bitti diye son aldigi televizyonu panasonic marka aldi ki anlar gayet televizyon isinden de.
Son uretilen sony cihazlarda sony sorunsuzlugu da yok artik.
Konsol disinda aldigim son sony cihazi sony tablet s oldu pismanim.
Zaten sony sonra tablet isini de birakti.
Televizyon isini de birakti.
Vaioyu da.
Walkman de bitti, bir ara telefonlarda iyi isler yaptilar ama gene telefon konusunda yaraticiligini kaybettiler.
Ayakta tutan cok az sey kaldi sony i. Gun be gun eriyorlar.
Hocam bence sony nin yeni planları vardır sonuçta şirket yönetmek basit değil ve sony i herkese vermezler.
bir büyük çıkış yaparsa önünü kimse kapatamaz bence yeni bir bahara uyanmak için yaprak döküyorlar.
Yillardir batira cikara bitiremediniz su firmalari. Yok ms batiyor yok sony batiyor linkler veriliyor paragraf paragraf yaziliyor arkadas yok iste ne batmasi?
Adamlar eglence sektorune yon veriyor yahu.
kesin baticak sony tuh :(
Şu listeye bak ve bir daha düşün...
ign.com/...