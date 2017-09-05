Xbox One X satışları, PS4 Pro satışlarını geçecek

Microsoft'un gelişmiş oyun konsolu Xbox One X, teknoloji analisti Michael Patcher'a göre Sony'nin PS4 Pro'sundan daha fazla satacak. The Wedbush Securities analisti; Microsoft'un oyun konsolunun 2 milyondan fazla satacağını öngörüyor.

PS4 Pro'nun kesin satış rakamları Sony tarafından açıklanmadı ama PS4 satışlarının yüzde 20'sini PS4 Pro'ların oluşturduğunu söyledi .Sony'nin küresel satış ve pazarlama müdürü Jim Ryan: " PSVR ile beklediğimiz başarıyı elde etmediğimizi düşünüyorum." dedi.

Xbox One X oyun konsolu 7 Kasım'dan sonra satışa çıkacak buna rağmen Xbox One X'in ön siparişleri şimdiden bir önceki nesil Xbox'ın ön siparişlerini geçmiş durumda.

http://wccftech.com/xbox-one-x-will-outsell-ps4-pro/