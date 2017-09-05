Xbox One X satışları, PS4 Pro satışlarını geçecek

Teknoloji Editörü
Microsoft'un gelişmiş oyun konsolu Xbox One X, teknoloji analisti Michael Patcher'a göre Sony'nin PS4 Pro'sundan daha fazla satacak. The Wedbush Securities analisti; Microsoft'un oyun konsolunun 2 milyondan fazla satacağını öngörüyor.
PS4 Pro'nun kesin satış rakamları Sony tarafından açıklanmadı ama PS4 satışlarının yüzde 20'sini PS4 Pro'ların oluşturduğunu söyledi .Sony'nin küresel satış ve pazarlama müdürü Jim Ryan: " PSVR ile beklediğimiz başarıyı elde etmediğimizi düşünüyorum." dedi.
Xbox One X oyun konsolu 7 Kasım'dan sonra satışa çıkacak buna rağmen Xbox One X'in ön siparişleri şimdiden bir önceki nesil Xbox'ın ön siparişlerini geçmiş durumda.
http://wccftech.com/xbox-one-x-will-outsell-ps4-pro/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kısaca örnek vereyim, bu üçünden birisi bu gün usb PC oyun kollarını çalıştırabiliyor olsa satışlarında ciddi zıplama olur.
Sony'nin beklenen oyunları var, yeni bir kaç oyun daha eklerse üzerine bu nesli liderlikle ve açık ara farkla rahatça kapatır ve PS5 dönemini konuşuruz zaten 2 seneye.
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