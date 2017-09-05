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Xbox One X satışları, PS4 Pro satışlarını geçecek

Microsoft'un yeni oyun konsolu Xbox One X'in PS4 Pro'nun satışlarını geçmesi bekleniyor. Xbox One X'in ön siparişleri bir önceki nesil Xbox'un ön siparişlerini geçmiş durumda.
1 yıl
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Oyun Konsolları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Microsoft'un gelişmiş oyun konsolu Xbox One X, teknoloji analisti Michael Patcher'a göre Sony'nin PS4 Pro'sundan daha fazla satacak. The Wedbush Securities analisti; Microsoft'un oyun konsolunun 2 milyondan fazla satacağını öngörüyor.
PS4 Pro'nun kesin satış rakamları Sony tarafından açıklanmadı ama PS4 satışlarının yüzde 20'sini PS4 Pro'ların oluşturduğunu söyledi .Sony'nin küresel satış ve pazarlama müdürü Jim Ryan: " PSVR ile beklediğimiz başarıyı elde etmediğimizi düşünüyorum." dedi.
Xbox One X oyun konsolu 7 Kasım'dan sonra satışa çıkacak buna rağmen Xbox One X'in ön siparişleri şimdiden bir önceki nesil Xbox'ın ön siparişlerini geçmiş durumda. 

http://wccftech.com/xbox-one-x-will-outsell-ps4-pro/ Yorum Yaz
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jedi39 1 yıl en beğenilen
Bizim için çok para fakat Amerika'da adam 500$ verip 4k oyun oynayabileceği düşüncesiyle sipariş ediyor bu konsolu. Örneğin benim maaşım 3000 birim olsa 500 birim çıkarıp veririm bana dokunmaz fakat 2500 birim verirsem dokunur.
Bizim için çok para fakat Amerika'da adam 500$ verip 4k oyun oynayabileceği düşüncesiyle sipariş ediyor bu konsolu. Örneğin benim maaşım 3000 birim olsa 500 bi...
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Guest-2936C6278 1 yıl
Klasik xbox haberleri geçen nesilde de geçecek falan diyorlardı güzelce batladı ms'nin balonu. Kaliteli exclusive oyunlarla belki geçebilir
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BekirTemel 1 yıl
birde ps a özel oyunlar xbox a olsa demek neler oalcak
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hacı.basat 1 yıl
Mikrosoft satış rakamlarında geride kalmanın ezikliğini üstünden atmalı artık, 4-5 ayda bir haftalık yada aylık satışlardan birini seçip üstünden algısal haberler geliyor, gerek yok bunlara, sen konsoluna uygun fiyatı koy, müşteri arkanda, çok satmak benim için kriter bile değil, Nintendo Wii en çok satan konsol olmasına rağmen en sevmediğim konsollardan biridir, Nintendo Switch, Xbox One X, PS4 Pro, üçünün de gerçek anlamda alıcısının baktığı şey önce yan sanayi ve standart parçalara verdiği destek, sonra fiyat.
Kısaca örnek vereyim, bu üçünden birisi bu gün usb PC oyun kollarını çalıştırabiliyor olsa satışlarında ciddi zıplama olur.
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mnyksvsc 1 yıl
Pro yu kendilerine rakip görüyorlar demek ki :)
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BRNSpawn 1 yıl
Yav he he
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St Batuhan 1 yıl
Öyle açıklamalar var ki, haksızlar diyemiyorsun ama ortada bir cacık da yok. Önceki konsol yani xbox one ne kadar ön sipariş almış olabilir ki zaten. Çıkış dönemindeki facia halini düşünürsek zaten one x geçmeli zira politikalarını düzenlediler ve iyi bir ürün ortaya koydular. PS4 Pro ise zaten PS4 gibi bir eser varken ortada çok büyük bir sıçrama yapmadı. Daha çok VR düşünen ve yeni alacak olanlar için anlam ifade etti. Bir de 4k ya geçiş dönemini beslemek oldu hedefi ama gerçek önceliği değil bence hala. 4k blu-ray yerine stream servislerine verilen destek de bunu gösteren bir etmen.
Sony'nin beklenen oyunları var, yeni bir kaç oyun daha eklerse üzerine bu nesli liderlikle ve açık ara farkla rahatça kapatır ve PS5 dönemini konuşuruz zaten 2 seneye.
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LeftBank 1 yıl
PS4 Pro satiş rakamları çok net ifade edilmiyorsa beklenenin altında kalmış demektir. Bu da kısa bir süre içinde PS5 duyurusuna hazır olun anlamına geliyor. 6 ay 1 sene içinde. Sony yeni konsolunu duyuracaktır.
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huseyincarnege 1 yıl
ps4 satışta geçmesi biraz zor olacak ps4 okadar çok sattıki piyasa doydu gibi nasıl olcaka ta geçecek gercekten muamma:)
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TheNewAtilla 1 yıl
burada da olsun 500 lira bende 360 yerine one x alırım tabi.
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Arapkahvesi 1 yıl
XBox OX satışları ps4 pro'yu geçebilir, olabilri yani ama hali hazırda ps4 60 milyonu geçmiş durumda :d
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