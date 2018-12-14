Xbox One satışları 40 milyona ulaştı

VGChartz tarafından açıklanan verilere göre Microsoft'un popüler oyun konsolu Xbox One, 40 milyonluk satış barajını geride bıraktı. Analiz şirketi, 17 Kasım itibarıyla konsolun toplam 40.020.713 adet sattığını açıkladı. Rakamlara Xbox One, Xbox One S ve Xbox One X dahil.

40 milyonluk satış rakamının elbette önemli bir başarı olduğu söylenebilir. Ancak Playstation 4 tarafına baktığımızda çok daha etkileyici satışların olduğunu görüyoruz. Sony'nin ekim ayı sonunda açıkladığı verilere göre şu ana kadar toplam 86 milyon adet Playstation 4 satışı gerçekleşmiş. Yani sektörün lider konumunda bulunan Playstation 4 ile ikinci en popüler konsol Xbox One arasında çok ciddi bir var.

http://www.vgchartz.com/article/393979/Xbox-one-sales-top-an-estimated-40-million-units-worldwide/

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