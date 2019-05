Xbox One satışları 40 milyona ulaştı

VGChartz tarafından açıklanan verilere göre Microsoft'un popüler oyun konsolu Xbox One, 40 milyonluk satış barajını geride bıraktı. Analiz şirketi, 17 Kasım itibarıyla konsolun toplam 40.020.713 adet sattığını açıkladı. Rakamlara Xbox One, Xbox One S ve Xbox One X dahil.

40 milyonluk satış rakamının elbette önemli bir başarı olduğu söylenebilir. Ancak Playstation 4 tarafına baktığımızda çok daha etkileyici satışların olduğunu görüyoruz. Sony'nin ekim ayı sonunda açıkladığı verilere göre şu ana kadar toplam 86 milyon adet Playstation 4 satışı gerçekleşmiş. Yani sektörün lider konumunda bulunan Playstation 4 ile ikinci en popüler konsol Xbox One arasında çok ciddi bir var.

http://www.vgchartz.com/article/393979/Xbox-one-sales-top-an-estimated-40-million-units-worldwide/

Satışlardaki en büyük pay tahmin edebileceğiniz gibi Microsoft'un anavatanı olan ABD'ye ait. Konsol burada yaklaşık 22.5 milyon adetlik bir satış gerçekleştirmiş. Avrupa'da ise 10.8 milyon Xbox One'ın satıldığını görüyoruz. Son olarak PlayStation'ın hakim olduğu Japon pazarında ise yaklaşık 101 bin adet satış olmuş.VGChartz ayrıca Xbox One tarihinin en çok satan oyunlarını da açıkladı., tam 8.31 milyon adetlik satışla listenin en başında yer alıyor. 2,3 ve 4. sıralar ise Call of Duty serisinin oyunlarına ait. Beşinci sırada da 5.21 milyonluk satış rakamıyla Battlefield 1 bulunuyor. Listenin tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.