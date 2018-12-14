Xbox One satışları 40 milyona ulaştı

VGChartz tarafından açıklanan verilere göre Microsoft'un popüler oyun konsolu Xbox One, 40 milyonluk satış barajını geride bıraktı. Analiz şirketi, 17 Kasım itibarıyla konsolun toplam 40.020.713 adet sattığını açıkladı. Rakamlara Xbox One, Xbox One S ve Xbox One X dahil.
Satışlardaki en büyük pay tahmin edebileceğiniz gibi Microsoft'un anavatanı olan ABD'ye ait. Konsol burada yaklaşık 22.5 milyon adetlik bir satış gerçekleştirmiş. Avrupa'da ise 10.8 milyon Xbox One'ın satıldığını görüyoruz. Son olarak PlayStation'ın hakim olduğu Japon pazarında ise yaklaşık 101 bin adet satış olmuş.
VGChartz ayrıca Xbox One tarihinin en çok satan oyunlarını da açıkladı. Grand Theft Auto V, tam 8.31 milyon adetlik satışla listenin en başında yer alıyor. 2,3 ve 4. sıralar ise Call of Duty serisinin oyunlarına ait. Beşinci sırada da 5.21 milyonluk satış rakamıyla Battlefield 1 bulunuyor. Listenin tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
40 milyonluk satış rakamının elbette önemli bir başarı olduğu söylenebilir. Ancak Playstation 4 tarafına baktığımızda çok daha etkileyici satışların olduğunu görüyoruz. Sony'nin ekim ayı sonunda açıkladığı verilere göre şu ana kadar toplam 86 milyon adet Playstation 4 satışı gerçekleşmiş. Yani sektörün lider konumunda bulunan Playstation 4 ile ikinci en popüler konsol Xbox One arasında çok ciddi bir var.
http://www.vgchartz.com/article/393979/Xbox-one-sales-top-an-estimated-40-million-units-worldwide/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
One x güzel cihaz ama hala oyun yok.
Yeni nesilde w10 koysunlar cihaza patlama yaşamazsa konsollar hakkında birşey bilmiyorum.
Exclusive oyun sayısı az olduğu için oyun yok diyenlere itafen:
bolumsonucanavari.com/...
Hayatında tek exclusive oyun almamış PS oyuncusu gelip burada Xbox'ta oyun yok diyor. Gears,Halo,Forza,Quantum Break,Sea of Thieves bunlar oyun değil galiba ? Tabi PS oyuncuları %70i ara sahnelerle geçen 5-10 saat oynama süresine sahip aslında film olan sözde oyunlara alıştıkları için bunları oyun olarak görmüyorlar .
Ayrıca Türkiye koşullarında Xbox One X almak,Ps 4 Pro'dan almaktan kat kat daha mantıklıdır. Kendinden %40 daha güçlü olmasına rağmen daha pahalı satılıyor şu anda Ps4 Pro. Xbox'ta en azından Ea Access ve Game Pass ile ucuza oyun oynayabiliniyor. Ps Türkiye'nin hali ortada.