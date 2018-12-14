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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xbox One satışları 40 milyona ulaştı

Microsoft'un 2013 yılında piyasaya sürdüğü Xbox One, beşinci yılında 40 milyon adetlik satış rakamına ulaştı. Konsolun en çok satan oyunu ise Grand Theft Auto V oldu.
5 ay
6,1b
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9
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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VGChartz tarafından açıklanan verilere göre Microsoft'un popüler oyun konsolu Xbox One, 40 milyonluk satış barajını geride bıraktı. Analiz şirketi, 17 Kasım itibarıyla konsolun toplam 40.020.713 adet sattığını açıkladı. Rakamlara Xbox One, Xbox One S ve Xbox One X dahil.

Satışlardaki en büyük pay tahmin edebileceğiniz gibi Microsoft'un anavatanı olan ABD'ye ait. Konsol burada yaklaşık 22.5 milyon adetlik bir satış gerçekleştirmiş. Avrupa'da ise 10.8 milyon Xbox One'ın satıldığını görüyoruz. Son olarak PlayStation'ın hakim olduğu Japon pazarında ise yaklaşık 101 bin adet satış olmuş.

VGChartz ayrıca Xbox One tarihinin en çok satan oyunlarını da açıkladı. Grand Theft Auto V, tam 8.31 milyon adetlik satışla listenin en başında yer alıyor. 2,3 ve 4. sıralar ise Call of Duty serisinin oyunlarına ait. Beşinci sırada da 5.21 milyonluk satış rakamıyla Battlefield 1 bulunuyor. Listenin tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

40 milyonluk satış rakamının elbette önemli bir başarı olduğu söylenebilir. Ancak Playstation 4 tarafına baktığımızda çok daha etkileyici satışların olduğunu görüyoruz. Sony'nin ekim ayı sonunda açıkladığı verilere göre şu ana kadar toplam 86 milyon adet Playstation 4 satışı gerçekleşmiş. Yani sektörün lider konumunda bulunan Playstation 4 ile ikinci en popüler konsol Xbox One arasında çok ciddi bir var.

http://www.vgchartz.com/article/393979/Xbox-one-sales-top-an-estimated-40-million-units-worldwide/ Yorum Yaz
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TheNewAtilla 5 ay en beğenilen
Çıkışını o kadar kötü yaptı ki uzun süre x360'ın kredisiyle yaşadı.
One x güzel cihaz ama hala oyun yok.
Yeni nesilde w10 koysunlar cihaza patlama yaşamazsa konsollar hakkında birşey bilmiyorum.
Çıkışını o kadar kötü yaptı ki uzun süre x360'ın kredisiyle yaşadı.One x güzel cihaz ama hala oyun yok.Yeni nesilde w10 koysunlar cihaza patlama yaş...
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Celonfix 5 ay
Oyun yok ne demek gerçekten anlamıyorum, sanki PS'a çıkan oyunlar Xbox'a çıkmıyormuş gibi
.
Exclusive oyun sayısı az olduğu için oyun yok diyenlere itafen:
bolumsonucanavari.com/...
Hayatında tek exclusive oyun almamış PS oyuncusu gelip burada Xbox'ta oyun yok diyor. Gears,Halo,Forza,Quantum Break,Sea of Thieves bunlar oyun değil galiba ? Tabi PS oyuncuları %70i ara sahnelerle geçen 5-10 saat oynama süresine sahip aslında film olan sözde oyunlara alıştıkları için bunları oyun olarak görmüyorlar
.
Ayrıca Türkiye koşullarında Xbox One X almak,Ps 4 Pro'dan almaktan kat kat daha mantıklıdır. Kendinden %40 daha güçlü olmasına rağmen daha pahalı satılıyor şu anda Ps4 Pro. Xbox'ta en azından Ea Access ve Game Pass ile ucuza oyun oynayabiliniyor. Ps Türkiye'nin hali ortada.
Oyun yok ne demek gerçekten anlamıyorum, sanki PS'a çıkan oyunlar Xbox'a çıkmıyormuş gibi.Exclusive oyun sayısı az olduğu için oyun yok diyenle...
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DH Misafiri 4 ay
Kaptan kafan mı güzel ? Xbox One X ortalama 3500 Türk Lirasına satılıyor. PS 4 Proyu 3 bin Türk Lirasına alabiliyorsun. PS 4 deki Exclusive Xbox'ı 5'e katlar. Hadi Detroit Become Human'ı , God Of War'ı , Spidermanı , Horizon Zero Down'u , Bloodborne , The Last Of Us , Days Gone , Ghost Of Sushima yeni çıkmış ve yakın zamanda çıkacak PS4 exclusive oyunlarını ne PC de ne de Xbox da oynayabilirsin. Sadece ve sadece PS4 de oynayabileceğin oyunlar bunlar. Fazla sinematik olmakla eleştirmişsin ama bu fazla sinematiklik sadece Detroit de var oda o tür oyunların yapısı gereği zaten. Xbox da exclusive oyun yok zaten. Sea Of Thieves demişsin herkes oyuna leş diyor zaten. Quantum Break , Forza bunların hepsini PC de zaten oynayabiliyorsun bunlar exclusive olmuyor zaten. PS 4 aldığın zaman sadece o platformda oynayabileceğin bir ton güzel oyun var ve yenileri de eklenmek üzere ve PS 4 Pro , Xbox One X den daha ucuz. Ben PS 4 cüde değilim Xbox cıda ben PS oyuncusuyum Xboxa çıkan her oyunu da oynayabiliyorum. Xbox da exclusive den bahsetme. PS 4 ün hakkını ver. Şayet ülke şartlarından yola çıkıp bir yargıya varacaksak zaten konsollar başlı başına lüxe kaçıyor en iyisi PC oluyor. Her türlü oyunu oynayabileceğin ( Xbox oyunları dahil) ve bir sürü bağımsız güzel oyunlarda dahil iyi bir platform pc Türkiye standartları için.
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4TCL 5 ay
Burayla alakalı değil belki ama hevesim kursağımda kaldı ondan yazmak istedim Xbox x battlefield 5 paketi aldım mediamarktan kutusu açılmış ve tekrar bantlanmış neden böyle diye sorduğumda tek verdikleri cevap kapalı kutu yolladık sonuçta ürünü iade ettim ve xbox macerama daha başlamadan veda etmiş oldum. (Ha bu arada messengerden xbox un messenger hesabından durumu dile getirdim size dönecez dediler dönmediler xbox un internetten bi numarasını buldum oradaki arkadaşlar yardımcı olmadı bu konuda.) sikayetvar.com/...
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Celonfix 5 ay 4TCL
Mediamartk türkiye tam rezillik uzak durmak lazım.
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Celonfix 5 ay
Oyun yok ne demek gerçekten anlamıyorum, sanki PS'a çıkan oyunlar Xbox'a çıkmıyormuş gibi
.
Exclusive oyun sayısı az olduğu için oyun yok diyenlere itafen:
bolumsonucanavari.com/...
Hayatında tek exclusive oyun almamış PS oyuncusu gelip burada Xbox'ta oyun yok diyor. Gears,Halo,Forza,Quantum Break,Sea of Thieves bunlar oyun değil galiba ? Tabi PS oyuncuları %70i ara sahnelerle geçen 5-10 saat oynama süresine sahip aslında film olan sözde oyunlara alıştıkları için bunları oyun olarak görmüyorlar
.
Ayrıca Türkiye koşullarında Xbox One X almak,Ps 4 Pro'dan almaktan kat kat daha mantıklıdır. Kendinden %40 daha güçlü olmasına rağmen daha pahalı satılıyor şu anda Ps4 Pro. Xbox'ta en azından Ea Access ve Game Pass ile ucuza oyun oynayabiliniyor. Ps Türkiye'nin hali ortada.
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Mutlak.Sıfır 5 ay
Xbox One X kullanıyorum (gerçi işim gereği uzun xamandır açamıyorym konsolu) bu kadar sessiz çalışan bir başka "elektronik cihaz" görmedim. Gece vakti bile oynarken farkedemiyorsunuz. Ayrıca oyunların grafik kalitesi ve akıcılığı da harika Freesync desteği bile var, Gamepass var, Ea Access var. Yani Türkiye şartlarında alınabilecek en mantıklı oyun konsolu Xbox One X'dir. Microsoft şu exc oyun takıntısı olan tiplere üç-dört tane de oyun getirse de şu saçma sapan oyun yok yorumlarını okumasak artık. Hele bir Rdr 2'yi şöyle müthiş görsellerle oynamak inanılmaz bir keyifli olacak üstelik çıt sesi çıkmayan bir makinede oynamak ayrı bir güzel olacak.
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Ohol Oula 5 ay
Bir de şu oyunların tamamı diskte olsa ne güzel olur. Evde internet yok diye alamadım One S'i.
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Seyrim 5 ay
Özel oyun olsa xbox süper de..
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RichesMen 5 ay
Benim Windows işletim sistemim olacak ve ben oyun sıkıntısı çekecem olacak iş değil...
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TheNewAtilla 5 ay en beğenilen
Çıkışını o kadar kötü yaptı ki uzun süre x360'ın kredisiyle yaşadı.
One x güzel cihaz ama hala oyun yok.
Yeni nesilde w10 koysunlar cihaza patlama yaşamazsa konsollar hakkında birşey bilmiyorum.
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