Xbox One ve Windows 10'a Dolby Atmos desteği geliyor

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Kullanıcılarına sunduğu oyun deneyimini geliştirmek için çalışmalarını sürdüren Microsoft, yayınladığı açıklama ile önümüzdeki yıl Xbox One'a Dolby Atmos desteğinin geleceğini duyurdu. Sesin geliş yönünü gerçekçi bir şekilde hissettiren bu gelişmiş üç boyutlu ses teknolojisi, Xbox One kullanıcılarının yanı sıra Windows 10 PC ve tablet kullanıcılarına da sunulacak.
Xbox ekibi olarak öncelikle oyuncu olduklarını Xbox yöneticilerinden Mike Ybarra; Xbox One ve Windows 10'a Dolby Atmos desteğinin eklenmesi sayesinde kullanıcıların favori oyunlarının atmosferine ve aksiyonun içine daha da girebileceğini ifade etti. Önümüzdeki yıl Xbox kullanıcılarına daha fazla şey sunacakları için heyecanlı olduklarını belirten Ybarra, birlikte çalıştıkları Doly ekibine de teşekkür etti.
Dolby Laboratories tarafından geliştirilen ve ilk olarak 2012 yılında kullanılmaya başlanan Dolby Atmos, yakın zamana kadar sadece belli başlı sinema salonlarında bulunan bir ses sistemiydi. Zamanla daha fazla sinema salonundan tercih edilen Dolby Atmos teknolojisi, 2015 yılında ev sinema sistemlerinde de kullanılmaya başlandı.
Dolby Atmos uyumlu cihazlar normalde oldukça pahalı, ancak Microsoft önümüzdeki yıl kullanıcılarına sunacakları Dolby Atmos teknolojisinin hemen hemen her kulaklık ile uyumlu olacağını belirtiyor. Microsoft'un bunu tam olarak nasıl yapacağı açıklanmış değil, ancak tüm kulaklıklar ile Dolby Atmos teknolojisinin kullanılmasını sağlayan Overwatch'takine benzer bir sistem kullanılacağı tahmin ediliyor.
http://wccftech.com/dolby-atmos-support-windows-10-xbox-one/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
(2. el oyun pazarı olarak xbox ps göre 7/1 kadar yaygın ülkemizde )
Amd'nin yeni anakartlarında dolby atmos destekli ses çipli(aslında çoğu ses çipi destelenecek olsada eski-yeni) modeller görebiliriz büyük olasılıkla,gerçi yeni amd işlemcilerde yerleşik ses çipi vardı ayrıca.
bence birtek kulaklıklar için değildir kardeş örnegin overwatchda 5+1 ses sistemin varsa her sesi ayrı alıyorsun ama her oyun ve oynatıcıda aynı yazılım yok bu yüzden farklı bileşenlere sahip kullanıcılar farklı deneyimler alıyor her ekran kartının anakartın ses yöneticileri fdarklı sadece uyumlu uygulamalar uyumlu bileşenlerle iyi deneyim veriyor dolby atmos ile sadece bunu standartlaştırıyorlar bi yazılım geliştiren oyun için yada oynatıcı programlar için bunu kullanacak ve bileşen secimi yada uygulama secimi konusnda kararsız kalmayacağız standart.ayrıyetten 5+1 in varsa sesleri cok net ayrı alabiliyorsun bu stereo cihazlara çevresel ses etkisi yapma yazılımı yani ses her turlu bir noktadan geliyor o noktalar senin ses sistemindede ön sag ve ön sol hoparlorlerin sen zaten streo kullananlara göre herturlu avantajlısın sanal degil sesi gercek ayrı noktalardan alıyorsun