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Xbox One ve Windows 10'a Dolby Atmos desteği geliyor

Günümüzde kullanılan en gelişmiş üç boyutlu ses teknolojilerinin başında gelen Dolby Atmos, önümüzdeki yıl Xbox One ve Windows 10 kullanıcılarının beğenisine sunulacak.
2 yıl
3,6b
1
10
Oyun Konsolları
Erhan Tan
Haber Editörü
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Kullanıcılarına sunduğu oyun deneyimini geliştirmek için çalışmalarını sürdüren Microsoft, yayınladığı açıklama ile önümüzdeki yıl Xbox One'a Dolby Atmos desteğinin geleceğini duyurdu. Sesin geliş yönünü gerçekçi bir şekilde hissettiren bu gelişmiş üç boyutlu ses teknolojisi, Xbox One kullanıcılarının yanı sıra Windows 10 PC ve tablet kullanıcılarına da sunulacak.
Xbox ekibi olarak öncelikle oyuncu olduklarını Xbox yöneticilerinden Mike Ybarra; Xbox One ve Windows 10'a Dolby Atmos desteğinin eklenmesi sayesinde kullanıcıların favori oyunlarının atmosferine ve aksiyonun içine daha da girebileceğini ifade etti. Önümüzdeki yıl Xbox kullanıcılarına daha fazla şey sunacakları için heyecanlı olduklarını belirten Ybarra, birlikte çalıştıkları Doly ekibine de teşekkür etti.
Dolby Laboratories tarafından geliştirilen ve ilk olarak 2012 yılında kullanılmaya başlanan Dolby Atmos, yakın zamana kadar sadece belli başlı sinema salonlarında bulunan bir ses sistemiydi. Zamanla daha fazla sinema salonundan tercih edilen Dolby Atmos teknolojisi, 2015 yılında ev sinema sistemlerinde de kullanılmaya başlandı.
Dolby Atmos uyumlu cihazlar normalde oldukça pahalı, ancak Microsoft önümüzdeki yıl kullanıcılarına sunacakları Dolby Atmos teknolojisinin hemen hemen her kulaklık ile uyumlu olacağını belirtiyor. Microsoft'un bunu tam olarak nasıl yapacağı açıklanmış değil, ancak tüm kulaklıklar ile Dolby Atmos teknolojisinin kullanılmasını sağlayan Overwatch'takine benzer bir sistem kullanılacağı tahmin ediliyor.

http://wccftech.com/dolby-atmos-support-windows-10-xbox-one/ Yorum Yaz
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hector_1990 2 yıl
xbox one s sahibiyim ama adamlar daha usb kulaklık desteklemiyor bu desteklese ne olur xbox tarafında 2 kötü sorun var ses profilleri saçma (kulaklığı takıyon kola ses hala tvden gelmeye devam ediyor illa kendimiz ayarlıyacaz arkada windows 10 olmasına rağmen nasıl böyle saçma bir sorun var anlamış değilim) ve usb desteği yok wifi yada iyi güzel kulaklıklar çok pahallı 2. sorun ise ülkemizde birçok servisi çalışmıyor pazar olarak ps yani sony daha yaygın oyun ve yerelleşme vs olsun
(2. el oyun pazarı olarak xbox ps göre 7/1 kadar yaygın ülkemizde )
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redoracle 2 yıl
Tamda cloud 2 almışken iyi haber.
Amd'nin yeni anakartlarında dolby atmos destekli ses çipli(aslında çoğu ses çipi destelenecek olsada eski-yeni) modeller görebiliriz büyük olasılıkla,gerçi yeni amd işlemcilerde yerleşik ses çipi vardı ayrıca.
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dr20mouse 2 yıl
Kingston HyperX kulaklıkları da destekleyecek mi?
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sangreal_1905 2 yıl
Adam gibi DAC olmadıkdan sonra atmos vs koysa ne olur
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StreamRolleR 2 yıl
çook iyi
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kayamtky 2 yıl
Bu saatten sonra logitech z906 5.1 ses sistemimimi değiştiremem.
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wolferto 2 yıl kayamtky
Orijinalden alıntı: kayamtky

Bu saatten sonra logitech z906 5.1 ses sistemimimi değiştiremem.

bence birtek kulaklıklar için değildir kardeş örnegin overwatchda 5+1 ses sistemin varsa her sesi ayrı alıyorsun ama her oyun ve oynatıcıda aynı yazılım yok bu yüzden farklı bileşenlere sahip kullanıcılar farklı deneyimler alıyor her ekran kartının anakartın ses yöneticileri fdarklı sadece uyumlu uygulamalar uyumlu bileşenlerle iyi deneyim veriyor dolby atmos ile sadece bunu standartlaştırıyorlar bi yazılım geliştiren oyun için yada oynatıcı programlar için bunu kullanacak ve bileşen secimi yada uygulama secimi konusnda kararsız kalmayacağız standart.ayrıyetten 5+1 in varsa sesleri cok net ayrı alabiliyorsun bu stereo cihazlara çevresel ses etkisi yapma yazılımı yani ses her turlu bir noktadan geliyor o noktalar senin ses sistemindede ön sag ve ön sol hoparlorlerin sen zaten streo kullananlara göre herturlu avantajlısın sanal degil sesi gercek ayrı noktalardan alıyorsun
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smart1978 2 yıl
Surface Pro4 kullaniyorum bu ozellik var ama aktiflestirilmeli ses ayarlarindan .
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Like a Sir 2 yıl
oley be sonunda ( ne işe yarar bu ?)
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microsoft, windows 10 ve
6 etiket daha xbox one Dolby Atmos dolby Oyun Konsolları Ev Elektroniği Infinitum Nihil
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