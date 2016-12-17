Xbox One ve Windows 10'a Dolby Atmos desteği geliyor

Kullanıcılarına sunduğu oyun deneyimini geliştirmek için çalışmalarını sürdüren Microsoft, yayınladığı açıklama ile önümüzdeki yıl Xbox One'a Dolby Atmos desteğinin geleceğini duyurdu. Sesin geliş yönünü gerçekçi bir şekilde hissettiren bu gelişmiş üç boyutlu ses teknolojisi, Xbox One kullanıcılarının yanı sıra Windows 10 PC ve tablet kullanıcılarına da sunulacak.

Xbox ekibi olarak öncelikle oyuncu olduklarını Xbox yöneticilerinden Mike Ybarra; Xbox One ve Windows 10'a Dolby Atmos desteğinin eklenmesi sayesinde kullanıcıların favori oyunlarının atmosferine ve aksiyonun içine daha da girebileceğini ifade etti. Önümüzdeki yıl Xbox kullanıcılarına daha fazla şey sunacakları için heyecanlı olduklarını belirten Ybarra, birlikte çalıştıkları Doly ekibine de teşekkür etti.

Dolby Laboratories tarafından geliştirilen ve ilk olarak 2012 yılında kullanılmaya başlanan Dolby Atmos, yakın zamana kadar sadece belli başlı sinema salonlarında bulunan bir ses sistemiydi. Zamanla daha fazla sinema salonundan tercih edilen Dolby Atmos teknolojisi, 2015 yılında ev sinema sistemlerinde de kullanılmaya başlandı.

Dolby Atmos uyumlu cihazlar normalde oldukça pahalı, ancak Microsoft önümüzdeki yıl kullanıcılarına sunacakları Dolby Atmos teknolojisinin hemen hemen her kulaklık ile uyumlu olacağını belirtiyor. Microsoft'un bunu tam olarak nasıl yapacağı açıklanmış değil, ancak tüm kulaklıklar ile Dolby Atmos teknolojisinin kullanılmasını sağlayan Overwatch'takine benzer bir sistem kullanılacağı tahmin ediliyor.

http://wccftech.com/dolby-atmos-support-windows-10-xbox-one/