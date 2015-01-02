Xbox One yazılım geliştirme kiti sızdırıldı

Kendilerini H4LT ismini veren bir grup Xbox One geliştirici kitinin tam sürümünü sızdırmayı başardı. Grup geliştirici kitini sızdırdıklarını Twitter üzerinden Xbox One hesabını etiketlediği bir tweet ile duyurdu.

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Geliştirici kitinin yayınlanmasıyla yeterli yazılım bilgisine sahip kişilerin Xbox One için uygulama geliştirebileceği bir gerçek, fakat bu yazılımların hepsi Microsoft onayından geçeceği için yayınlanmaları biraz zor gözüküyor. Ancak bu şekilde onay almadan uygulama geliştirenler ilerleyen dönemlerde sadece kendi konsollarında bu uygulamaları çalıştırma imkanına sahip olabilirler.H4LT grubunu kiti yaratıcılığı tetikleyeceği için sızdırdıklarını ve herhangi bir kötüye kullanım senaryosu olmadığını açıkladı.