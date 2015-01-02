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Xbox One yazılım geliştirme kiti sızdırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
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Xbox One yazılım geliştirme kiti sızdırıldı
Kendilerini H4LT ismini veren bir grup Xbox One geliştirici kitinin tam sürümünü sızdırmayı başardı. Grup geliştirici kitini sızdırdıklarını Twitter üzerinden Xbox One hesabını etiketlediği bir tweet ile duyurdu.

Geliştirici kitinin yayınlanmasıyla yeterli yazılım bilgisine sahip kişilerin Xbox One için uygulama geliştirebileceği bir gerçek, fakat bu yazılımların hepsi  Microsoft onayından geçeceği için yayınlanmaları biraz zor gözüküyor. Ancak bu şekilde onay almadan uygulama geliştirenler ilerleyen dönemlerde sadece kendi konsollarında bu uygulamaları çalıştırma imkanına sahip olabilirler.

H4LT grubunu kiti yaratıcılığı tetikleyeceği için sızdırdıklarını ve herhangi bir kötüye kullanım senaryosu olmadığını açıkladı.
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Murmeko 4 yıl
korsan olayında yeni nesilde Microsoft daha iyi gidiyor şuan PS4 kırılalı biraz oldu da oyun yüklenmiyor şuan (eli kulağındadır)
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addidas_85 4 yıl
Microsoft yarışa tekrar dönüyor demekki :D
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AMERICAN 4 yıl
Geriye uyumluluk geleceği kesinleşti diyebiliriz artık.Tahminlerim tuttu.


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keskin53 4 yıl
hep zaten sızdıran bir kesim olur
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Basteryus 4 yıl
iyi H4LT etmişler


nasılsa biri yapıcaktı
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