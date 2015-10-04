Xbox One'ın Cortana desteği 2016'ya ertelendi

Geçtiğimiz gün yapılan bir açıklama ise oyun konsoluna Cortana desteği bekleyen kullanıcıları biraz üzebilir. Larry Hryb'ın açıklamasına göre güncelleme yapılacak ancak Cortana desteği gelmeyecek. Sebep olarak ise dijital asistanın henüz oyuncuların kullanımına sunulmak için hazır olmadığını belirten Hryb, tarih olarak ise 2016 yılının ilk dönemini işaret etti.

Açıklamayla birlikte yeni bir Halo 5 reklamı da yayınladı. 27 Ekimde çıkış yapacak oyunun TV reklamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

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Yaz aylarında işletim sistemini güncelleyen Microsoft, kısa bir süre içinde benzer güncellemeyi hem mobil platforma hem de Xbox One'a getirmek için çalışıyor. Bir çok yeniliği beraberinde getirecek bu güncellemenin en dikkat çekici özelliği ise şüphesiz Cortana desteği.