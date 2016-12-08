Xbox Scorpio'nun fiyatı ne olacak?

E3 2016’da ‘’bugüne kadarki en güçlü konsol’’ şeklinde tanıtılan Xbox Scorpio şu ana dek karşımıza hep olumsuz eleştirileriyle çıktı. Phil Spencer ile yapılan röportajda Spencer'e konsolun fiyatı soruldu.

''Dengeyi kurmayı amaçladık''

Soruya cevap olarak amaçlarının donanımla fiyat arasındaki dengenin kurulduğu bir konsol üretmek olduğuna değinen Spencer, bununla birlikte tüm bileşenler arasındaki dengeyi kurarak müşterilerine gereken önemi vermeyi amaçladıklarını belirtti. Ek olarak hedeflerinin üst seviye sistemler olmadığını sadece bir konsol üretmek olduğunu, dolayısıyla da Scorpio’nun normal bir konsol fiyatından satışa sunulacağını aktardı.

Öte yandan konsolda şu ana kadar bilinene göre yaklaşık 6 Teraflops’luk bir hesaplama kapasitesi sunan yongaya yer verilecek. Yonga 320 GB/s’lik bellek bant genişliği ile desteklenilecek ve konsolda henüz özellikleri netleşmeyen 8 çekirdekli bir işlemciye yer verilecek. Herhangi bir kırpmaya gidilmemiş 4K deneyimi sunacağı açıklanan Xbox Scorpio için çıkan her oyun 4K olmayabilir zira oyun geliştiricilerine isterse daha düşük çözünürlüklerde de oyunları piyasaya sürebilme hakkı verilmiş.

Son olarak Microsoft’un E3 2017’de fiyat ve teknik özellikler hakkında detaylı açıklamalarda bulunacağı tahmin ediliyor.

http://wccftech.com/scorpio-isnt-trying-compete-high-end/