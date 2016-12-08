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Xbox Scorpio'nun fiyatı ne olacak?

Henüz satışa sunulmadan performansı hakkında sıkça eleştirilerle gündeme gelen Xbox Scorpio'nun Xbox bölümü başkanıyla yapılan röportajda fiyatı soruldu. Detaylar haberimizde:
2 yıl
4,2b
1
15
Oyun Konsolları
Metehan Göktaş
Yazar
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E3 2016’da ‘’bugüne kadarki en güçlü konsol’’ şeklinde tanıtılan Xbox Scorpio şu ana dek karşımıza hep olumsuz eleştirileriyle çıktı. Phil Spencer ile yapılan röportajda Spencer'e konsolun fiyatı soruldu.

''Dengeyi kurmayı amaçladık''

Soruya cevap olarak amaçlarının donanımla fiyat arasındaki dengenin kurulduğu bir konsol üretmek olduğuna değinen Spencer, bununla birlikte tüm bileşenler arasındaki dengeyi kurarak müşterilerine gereken önemi vermeyi amaçladıklarını belirtti. Ek olarak hedeflerinin üst seviye sistemler olmadığını sadece bir konsol üretmek olduğunu, dolayısıyla da Scorpio’nun normal bir konsol fiyatından satışa sunulacağını aktardı.

Öte yandan konsolda şu ana kadar bilinene göre yaklaşık 6 Teraflops’luk bir hesaplama kapasitesi sunan yongaya yer verilecek. Yonga 320 GB/s’lik bellek bant genişliği ile desteklenilecek ve konsolda henüz özellikleri netleşmeyen 8 çekirdekli bir işlemciye yer verilecek. Herhangi bir kırpmaya gidilmemiş 4K deneyimi sunacağı açıklanan Xbox Scorpio için çıkan her oyun 4K olmayabilir zira oyun geliştiricilerine isterse daha düşük çözünürlüklerde de oyunları piyasaya sürebilme hakkı verilmiş.


Son olarak Microsoft’un E3 2017’de fiyat ve teknik özellikler hakkında detaylı açıklamalarda bulunacağı tahmin ediliyor.

http://wccftech.com/scorpio-isnt-trying-compete-high-end/ Yorum Yaz
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Ac1DBuRN 2 yıl en beğenilen
Başlık: Konsolun fiyatı ne olacak?
İçerik: Normal konsol fiyatında olacak.
Teşekkürler, çok aydınlandık.
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IamxMSFT 2 yıl
1 tb model 399 $,
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hector_1990 2 yıl
500 usd üzeri bir fiyattan çıkmaz o kadar saçma iş yapmazlar kendileri de biliyor satılıcak fiyat ne kadar
zaten ilk xbox one çıktığında yaptıkları hatalar yüzünden satışlar rakibinin çok gerisinde kaldı şimdi yola geliyorlar daha da iyi fiyattan çıkabilir 400 usd 450 usd gibi olabilir ama 400 usd altı olmaz donanımdan kaynaklı çok ucuza olmayacaktır
ama güzel bir bilgisayarda oynadığımız oyun deneyimini versin yeter bize
zen tabanlı cpu (şuan ki konsallardaki jaguar tabanlı çekirdekler çok kötüler pc de benzer gpu ile daha stabil fps değerleri alıyorsun)
gpu olarak 800 mhz 6.0 tflop olursa kullanılan gpu vega serisi olur ve tadından yenmez
ben yeni konsoldan çok umutluyum xbox live ın kalitesi ortada market ve uygulamalar olsun rakibinden daha iyi
sony eğlence devidir ama microsoft yazılım ve servis devidir
iki konsola da sahipim öyle eleştiri yapıyorum
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esmerbuyucu 2 yıl
400 dolar olur. Bilmek için müneccim olmaya gerek yok
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alito 2 yıl
6 Teraflops, detay kısmadan 4K çözünürlükte oyun çalıştırmak için yeterli değil. Grafikten ödün verip 4K oyun yapmanın da hiçbir anlamı yok. Burada önemli olan oyuncuya ne verdiğindir. Microsoft 4K'dan önce özel oyun yapmayı öğrensin.
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Patren 2 yıl
400 dolar en fazla 500 dolar
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Guest-F8946C419 2 yıl
Phil Spencer, bu sözüyle bana bir Türk antrenörü hatırlattı..
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CaSsErDoDo 2 yıl
399 dolar olursa ki sanmıyorum ama diyelim ki bir şekilde becerdiler. O zaman ortalığı fena dağıtırlar.
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gultekinlive 2 yıl
yani max 499 dolar olacak. Normal konsol fiyatı en fazla bu.
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QuexSeeL 2 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bu metinleri ortadan kasap gibi bölen düzen ne zaman düzelecek? Ön emi neymiş lan diyorum.
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*siteci* 2 yıl
500-600 arası tahmin ediyorum. 600'ü geçerse sıkıntı.
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