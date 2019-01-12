Xbox’ın patronu Phil Spencer, AMD ile yola devam dedi

AMD’nin CES 2019 basın konferansı geldi ve geçti. Konferans, 3. Nesil AMD Ryzen masaüstü işlemcileri ve kaslı Radeon VII ekran kartı gibi duyurularla da PC oyuncularını heyecanlandırmayı başardı. Ancak konferansı ilginç kılan bir başka nokta daha vardı, o da Dr. Lisa Su’nun açış konuşması sırasında sahneye fırlayan ve firmanın CEO’sunu öven Xbox’ın patronu Phil Spencer’dan başkası değildi.

Spencer, AMD ile iş birliklerinin süreceğini ifade ederken, büyük işler yapan büyük firmalarla ve en önemlisi işlerini de doğru yapan firmalarla ortaklığa gittiklerinin altını çizmiş. AMD’yi tekrar rekabetçi bir firma haline getiren Su’nun da bu başarıdaki payının çok büyük olduğunu vurgulayan Spencer, gelecekteki işleri için kendileri ile çok uyumlu bir şekilde çalışan AMD’nin Microsoft’ ile bu anlamda ortak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirmiş.

AMD’den gördükleri destek ve inovasyon sayesinde bugüne geldiklerini sözlerine ekleyen Spencer, gelecekteki girişimler için bu desteğin kritik öneme sahip olduğunun da özellikle altını çizmiş.

Yeni nesil Xbox’ın AMD teknolojisi ile özellikle de Zen2 mimarisine sahip bir AMD işlemci ve özelleştirilmiş bir gpu ile geleceği söylentileri de ilk defa bu konferansta Microsoft tarafından net bir şekilde ifade edilmiş oldu. Yeni nesil Xbox konsolları ile ilgili çıkacak haberler için bizi lütfen takip etmeye devam edin.

https://wccftech.com/xbox-phil-spencer-amd-future-platforms/