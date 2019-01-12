Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xbox’ın patronu Phil Spencer, AMD ile yola devam dedi

Xbox'ın patronu Phil Spencer, AMD'nin CES 2019 konferansı sırasında sahneye çıktı ve AMD'nin CEO'su Dr. Lisa Su'yu öve öve bitirimedi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
4 ay
6,8b
1
25
Oyun Konsolları
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD’nin CES 2019 basın konferansı geldi ve geçti. Konferans, 3. Nesil AMD Ryzen masaüstü işlemcileri ve kaslı Radeon VII ekran kartı gibi duyurularla da PC oyuncularını heyecanlandırmayı başardı. Ancak konferansı ilginç kılan bir başka nokta daha vardı, o da Dr. Lisa Su’nun açış konuşması sırasında sahneye fırlayan ve firmanın CEO’sunu öven Xbox’ın patronu Phil Spencer’dan başkası değildi.

Spencer, AMD ile iş birliklerinin süreceğini ifade ederken, büyük işler yapan büyük firmalarla ve en önemlisi işlerini de doğru yapan firmalarla ortaklığa gittiklerinin altını çizmiş. AMD’yi tekrar rekabetçi bir firma haline getiren Su’nun da bu başarıdaki payının çok büyük olduğunu vurgulayan Spencer, gelecekteki işleri için kendileri ile çok uyumlu bir şekilde çalışan AMD’nin Microsoft’ ile bu anlamda ortak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirmiş.

AMD’den gördükleri destek ve inovasyon sayesinde bugüne geldiklerini sözlerine ekleyen Spencer, gelecekteki girişimler için bu desteğin kritik öneme sahip olduğunun da özellikle altını çizmiş.

Yeni nesil Xbox’ın AMD teknolojisi ile özellikle de Zen2 mimarisine sahip bir AMD işlemci ve özelleştirilmiş bir gpu ile geleceği söylentileri de ilk defa bu konferansta Microsoft tarafından net bir şekilde ifade edilmiş oldu. Yeni nesil Xbox konsolları ile ilgili çıkacak haberler için bizi lütfen takip etmeye devam edin.


https://wccftech.com/xbox-phil-spencer-amd-future-platforms/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mutlak.Sıfır 4 ay en beğenilen
Lisa Su Intel ve Nvidia'nın P.Spencer'de Sony'nin tekelleşmesini engelliyor işlerini de gayet iyi yapıyorlar, uzun vadede hakettikleri yerlere gelecekler.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 4 ay
bu kadının yüzündeki tebessümü çok seviyorum.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 4 ay mementopolis
Nvidia'da APU üretebilecek bir kapasite yok. AMD bu işlerde hem deneyimli hem de altyapısı mevcut.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2PÁC 4 ay
Nvidia çok şey etmiyor zaten. Ben pc oyuncularını öpsem yeter diyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheStarBox 4 ay
Adamların AMD yi seçmesinin tek sebebi nvidia nın amd nin apuları gibi paket halinde donanımları olmaması bence. Adamların Nvidia dan gpu alıp amd den yada intel den işlemci alacak hali yok. Şuan yoksa switch performansından öteye geçemez konsollar. Bence AMD iyi ki var.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deswaaa 4 ay
E3 2019 da sony katılmıcak çöprosoft akıllı olup exc falan çıkartır biraz da sony rakip olur biz oyuncular kazanırız rekabetin olmadığı yerde biz oyuncular sömürülmeye devam edicez fanboylar da durmadan yok sony yok microsoft daha iyi kavgası yapıyor oyun dünyası böyle rezalet bi nesil görmedi
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xboxxuser 4 ay Deswaaa
Microsoftun adam akıllı exc çıkaracağına inanmıyorum. Hele ki crackdown ı gördükten sonra.. 5 yıldır uğraşılan oyun bu mu dedirtiyor insana. Gears halo forza serisi devam 20 sene daha 😄
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xboxxuser 4 ay Deswaaa
Microsoftun adam akıllı exc çıkaracağına inanmıyorum. Hele ki crackdown ı gördükten sonra.. 5 yıldır uğraşılan oyun bu mu dedirtiyor insana. Gears halo forza serisi devam 20 sene daha 😄
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekrem71.5 4 ay
sony ye ndivida microfost'a ati çok yakışırdı. Akşama kadar karşılaştırma videosu izlerdik :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-MoDeStUs- 4 ay
Bildiğimiz birşeydi zaten onaylanmış oldu..Yeni nesil konsol 4k-60 veya 90 fps gelecek.Eski son çıkan konsollar gibi native olmayan çıkmaz.Gerçek 4k olarak gelir.Ps4 pro malum upscale ile 4k sunuyordu.Konsol firmaları için zaten tek firma ile işi halledecekleri ve uygun fiyat sunduğu için en iyi tercih amd olacaktır.Hem cpu hemde gpu yu aradan çıkarıyorlar.4k-240fps denilen saçma haberi eklemeseydiniz daha iyiydi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mutlak.Sıfır 4 ay en beğenilen
Lisa Su Intel ve Nvidia'nın P.Spencer'de Sony'nin tekelleşmesini engelliyor işlerini de gayet iyi yapıyorlar, uzun vadede hakettikleri yerlere gelecekler.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 4 ay
Lisa Su 💙 Phil Spencer
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 4 ay
bu kadının yüzündeki tebessümü çok seviyorum.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 4 ay
Farklı CPU ve GPU lu konsonllar öyle yada böyle emulatörde çalışıyordu. AMD den sonra pek göremedik sanki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +262 Redeemertr +203 madmahmutd +163 Informed +154 KoşanBalık +137 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +98 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6837 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, amd ve
5 etiket daha xbox amd zen 2 Oyun Konsolları Ev Elektroniği Gökhan Gülsün
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Huawei telefonlarında üçüncü parti ana ekranlar yasaklanıyor 4 ay YouTube, topluluk gönderilerini anasayfa üzerinde göstermeye başladı 4 ay Xiaomi Mi Bumblebee bilgisayar sırt çantası duyuruldu 4 ay MIUI 11 benzersiz bir ara yüz ile gelecek 4 ay Rusya yörüngedeki radyo teleskobunun kontrolünü kaybetti 4 ay Hamileliğiniz Owlet Band’a emanet 4 ay OnePlus 7 de kızaklı sistemle gelebilir 4 ay Google, Chromecast Audio üretimini sonlandırdı 4 ay Dünyanın en büyük uçağı "Stratolaunch", ilk kez uçmak için artık hazır 4 ay Redmi Note 7 aslında sugeçirmez (biraz) 4 ay Radeon Vega 7’nin resmi slaytları paylaşıldı: RX Vega 64’ten %68’e kadar daha hızlı 4 ay IMDb'den tamamen ücretsiz dizi ve film izleme platformu Freedive! 4 ay 2si1 | AMD Muhteşem dönüyor Ryzen 3 ve Vega 2 4 ay Yapay zeka, rahim ağzı kanseri teşhisinde doktorlardan daha başarılı oldu 4 ay Spigen ve Ossia gerçek bir kablosuz şarj deneyimi sunan kılıf geliştiriyor 4 ay Samsung Galaxy A7(2017) Geekbench'te Android Pie ile görüntülendi 4 ay iPhone 11, Wi-Fi 6 desteği ile gelebilir 4 ay Gök bilimcilerden galaksimiz dışı kaynaklı başka bir tekrar eden ses sinyali keşfi 4 ay SpaceX'te büyük işten çıkarma 4 ay Pixel 3 XL'e QWERTY klavyeli kılıf geldi: Evo Type 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Xbox’ın patronu Phil Spencer, AMD ile yola devam dedi Sonraki MSI'ın en güçlü ekran kartı | RTX 2080 Ti Lightning Z 4 ay HTC'nin 5G'li akıllı telefonu 2019'un ikinci yarısında gelebilir 4 ay Breaking Bad'in mobil oyunu Breaking Bad Criminal Elements duyuruldu 4 ay Karşınızda AMD tabanlı Chromebook 4 ay Resmen duyuruldu: Ukrayna Türkiye’den Bayraktar TB-2 İHA satın alıyor! 4 ay Landscape yenilikçi MUJA kontrolcüsünü duyurdu 4 ay PUBG temalı bluetooth hoparlör 4 ay Xiaomi Mijia fotoğraf yazıcısı tanıtıldı 4 ay Bungie ve Activison yollarını ayırıyor 4 ay Redmi Note 7 için ilginç ceviz kırma videosu 4 ay Nokia 9 PureView, Ocak sonuna kadar tanıtılacak 4 ay Haftaya BİM ve A101 marketlerde öne çıkan teknolojik ürünler 4 ay Qualcomm Snapdragon 675 işlemcisine ait AnTuTu skoru ortaya çıktı 4 ay Bu bilgisayarın tasarımı çok iyi | Gorilla Glass 6 ile geliyor 4 ay Çin, Ay'ın uzak yüzünden panoramik fotoğraf paylaştı 4 ay Spotify'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 200 milyona ulaştı 4 ay Optoma, CES 2019'da 4K akıllı ev eğlence sistemini duyurdu 4 ay Türkiye’nin tanıtımı için sosyal medya fenomenleri ile işbirliği yapılacak 4 ay Philips, 49 inçlik kavisli monitörünü duyurdu 4 ay Türk üreticinin Adonis adındaki akıllı yatı CES 2019'a damga vurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim