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    Oyunculara kötü haber: Nintendo Switch 2 çıkış tarihi ortaya çıktı

    Nintendo Switch 2 için bekleyiş sürüyor. Yeni gelen bilgilere göre el konsolu, Nisan ayınadan önce piyasaya çıkmayacak. İşte Nintendo Switch 2 için beklenen çıkış tarihi...
    Nintendo Switch 2 çıkış tarihi ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Nintendo, bildiğiniz gibi uzun süredir Nintendo Switch'in devam modeli hazırlığında. Kaçıranlar için daha önce konsolun bir veya iki yıl içerisinde tanıtılacağı aktarılmış ancak sessizlik bozulmamıştı. Şimdi yeni bir raporda, Nintendo Switch 2 için merak edilen çıkış tarihi bilgisi paylaşıldı. 

    Nintendo Switch 2 gecikecek

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Nintendo Switch 2 hakkında haftalardır bir güncelleme yok. Daha önceki raporlarda ise konsolun Mart 2025 civarında piyasaya sürüleceği belirtiliyordu. Ancak oyun geliştiricilerinden alınan bilgilere göre bu tarih bir veya iki ay daha ertelenmiş olabilir. Yani 31 Mart 2025'te sona erecek mali yılda herhangi bir duyuru olmayacak. 

    Başka bir deyişle, yeni Switch'in en erken Nisan 2025'te belki de Mayıs ayında piyasaya çıkacağını söyleyelim. Bu gecikme, çıkış tarihini uzun zamandır beklenen 2024 sonundan gelecek yılın ikinci çeyreğinin ortasına erteliyor. Söz konusu ertelemenin nedeni ise açıklanmadı. Ancak bazı kaynaklara göre Nintendo,  konsolun tanıtımındadaha uzun bir AAA oyun listesi hazırlıyor. Bu da halen tamamlanmış değil.

    Nintendo Switch 2 beklenen özellikler

    Yakın tarihli sıznıtılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı. Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.

    DLSS Frame Generation desteği ise pas geçilecek. Ancak bu teknolojilerle bile Xbox Series S'e benzer veya daha düşük bir performansa bakıyor olacağız. Tabii ki yeni konsolun bu donanım için özel oyunlara sahip olacağını hatırlatalım.

    Kaynakça https://www.videogameschronicle.com/news/developers-reportedly-told-not-to-expect-switch-2-to-launch-before-april-2025/ https://www.gamesindustry.biz/krafton-saves-tango-gameworks-and-numbers-all-of-the-numbers-gi-microcast
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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