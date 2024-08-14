Oyunculara kötü haber: Nintendo Switch 2 çıkış tarihi ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Nintendo, bildiğiniz gibi uzun süredir Nintendo Switch'in devam modeli hazırlığında. Kaçıranlar için daha önce konsolun bir veya iki yıl içerisinde tanıtılacağı aktarılmış ancak sessizlik bozulmamıştı. Şimdi yeni bir raporda, Nintendo Switch 2 için merak edilen çıkış tarihi bilgisi paylaşıldı.

Nintendo Switch 2 gecikecek

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Nintendo Switch 2 hakkında haftalardır bir güncelleme yok. Daha önceki raporlarda ise konsolun Mart 2025 civarında piyasaya sürüleceği belirtiliyordu. Ancak oyun geliştiricilerinden alınan bilgilere göre bu tarih bir veya iki ay daha ertelenmiş olabilir. Yani 31 Mart 2025'te sona erecek mali yılda herhangi bir duyuru olmayacak.

Nintendo Switch 2 için oyun müjdesi 19 sa. önce eklendi

Başka bir deyişle, yeni Switch'in en erken Nisan 2025'te belki de Mayıs ayında piyasaya çıkacağını söyleyelim. Bu gecikme, çıkış tarihini uzun zamandır beklenen 2024 sonundan gelecek yılın ikinci çeyreğinin ortasına erteliyor. Söz konusu ertelemenin nedeni ise açıklanmadı. Ancak bazı kaynaklara göre Nintendo, konsolun tanıtımındadaha uzun bir AAA oyun listesi hazırlıyor. Bu da halen tamamlanmış değil.

Nintendo Switch 2 beklenen özellikler

Yakın tarihli sıznıtılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı. Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.

DLSS Frame Generation desteği ise pas geçilecek. Ancak bu teknolojilerle bile Xbox Series S'e benzer veya daha düşük bir performansa bakıyor olacağız. Tabii ki yeni konsolun bu donanım için özel oyunlara sahip olacağını hatırlatalım.

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