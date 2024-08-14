Oyunculara kötü haber: Nintendo Switch 2 çıkış tarihi ortaya çıktı

Nintendo Switch 2 gecikecek
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Nintendo Switch 2 hakkında haftalardır bir güncelleme yok. Daha önceki raporlarda ise konsolun Mart 2025 civarında piyasaya sürüleceği belirtiliyordu. Ancak oyun geliştiricilerinden alınan bilgilere göre bu tarih bir veya iki ay daha ertelenmiş olabilir. Yani 31 Mart 2025'te sona erecek mali yılda herhangi bir duyuru olmayacak.
Başka bir deyişle, yeni Switch'in en erken Nisan 2025'te belki de Mayıs ayında piyasaya çıkacağını söyleyelim. Bu gecikme, çıkış tarihini uzun zamandır beklenen 2024 sonundan gelecek yılın ikinci çeyreğinin ortasına erteliyor. Söz konusu ertelemenin nedeni ise açıklanmadı. Ancak bazı kaynaklara göre Nintendo, konsolun tanıtımındadaha uzun bir AAA oyun listesi hazırlıyor. Bu da halen tamamlanmış değil.
Nintendo Switch 2 beklenen özellikler
Yakın tarihli sıznıtılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı. Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.
DLSS Frame Generation desteği ise pas geçilecek. Ancak bu teknolojilerle bile Xbox Series S'e benzer veya daha düşük bir performansa bakıyor olacağız. Tabii ki yeni konsolun bu donanım için özel oyunlara sahip olacağını hatırlatalım.Kaynakça https://www.videogameschronicle.com/news/developers-reportedly-told-not-to-expect-switch-2-to-launch-before-april-2025/ https://www.gamesindustry.biz/krafton-saves-tango-gameworks-and-numbers-all-of-the-numbers-gi-microcast Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.