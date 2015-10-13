Xiaomi, 19 Ekim'de bir etkinlik düzenliyor

Akıllı telefon pazarında bir süredir orta ve giriş seviyesinde hareketliliğine devam eden Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli Mi5 halen görünürde yok ancak gelen haberler elinin kulağında olduğunu gösteriyor.





Xiaomi'nin 19 Ekim itibariyle Çin'de yeni bir etkinlik düzenleyeceğine dair resmi davetiyeler teknoloji çevrelerine ulaşmaya başladı. Davetiye görselinden merakla beklenen Xiaomi Mi5 amiral gemi modelinin tanıtılacağına dair kanaatler de artıyor.





Xiaomi Mi5 modelinin Snapdragon 820 ile birlikte yıl sonuna doğru lanse edileceği gündeme gelmişti. Ancak Qualcomm'un Snapdragon 820 yongasetini en erken gelecek yıl başlarında hacimli üretime sokacağı ihtimali kuvvetlendiği için Xiaomi Mi5 artık farklı bir yongasetine yönelecek. Bunun da 10 çekirdekli Helio X20 yongaseti olacağı tahmin ediliyor.





2 adet Cortex-A72 ve 4+4 yapısında Cortex-A53 çekirdeklerini kullanacak olan Helio X20 yongasetinde Mali-T880 grafik birimi yer alacak. Performans konusunda üst sıralarda yer alması beklenen Helio X20 bununla birlikte LPDDR3 desteği nedeniyle piyasadaki önemli rakiplerinden biraz geride kalıyor.





Xiaomi Mi5 modelinde 5.2 inçlik 2K ekran, 4GB RAM, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, metal kasa gibi özelliklerinin yanında Qualcomm'un ultrason dalgaları üzerinden algılama yapan 3D Ultrasonic parmak izi okuyucusu gibi bazı ilkleri de barındırması bekleniyor. Xiaomi'nin yine 300$ civarında bir fiyat etiketi belirlemesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-5-could-be-announced-October-19-official-event-invites-go-out_id74635