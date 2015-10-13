Xiaomi, 19 Ekim'de bir etkinlik düzenliyor

Haber Editörü
Akıllı telefon pazarında bir süredir orta ve giriş seviyesinde hareketliliğine devam eden Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli Mi5 halen görünürde yok ancak gelen haberler elinin kulağında olduğunu gösteriyor.
Xiaomi'nin 19 Ekim itibariyle Çin'de yeni bir etkinlik düzenleyeceğine dair resmi davetiyeler teknoloji çevrelerine ulaşmaya başladı. Davetiye görselinden merakla beklenen Xiaomi Mi5 amiral gemi modelinin tanıtılacağına dair kanaatler de artıyor.
Xiaomi Mi5 modelinin Snapdragon 820 ile birlikte yıl sonuna doğru lanse edileceği gündeme gelmişti. Ancak Qualcomm'un Snapdragon 820 yongasetini en erken gelecek yıl başlarında hacimli üretime sokacağı ihtimali kuvvetlendiği için Xiaomi Mi5 artık farklı bir yongasetine yönelecek. Bunun da 10 çekirdekli Helio X20 yongaseti olacağı tahmin ediliyor.
2 adet Cortex-A72 ve 4+4 yapısında Cortex-A53 çekirdeklerini kullanacak olan Helio X20 yongasetinde Mali-T880 grafik birimi yer alacak. Performans konusunda üst sıralarda yer alması beklenen Helio X20 bununla birlikte LPDDR3 desteği nedeniyle piyasadaki önemli rakiplerinden biraz geride kalıyor.
Xiaomi Mi5 modelinde 5.2 inçlik 2K ekran, 4GB RAM, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, metal kasa gibi özelliklerinin yanında Qualcomm'un ultrason dalgaları üzerinden algılama yapan 3D Ultrasonic parmak izi okuyucusu gibi bazı ilkleri de barındırması bekleniyor. Xiaomi'nin yine 300$ civarında bir fiyat etiketi belirlemesi bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-5-could-be-announced-October-19-official-event-invites-go-out_id74635 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hepsibura satıyor hocam ithalatçı garantisiyle 16'lığı hepsiburada.com/...
RAM e gelince.Mi5 4 GB RAM le çıkması bana saçma geliyor.Mi Note Proda 4 GB RAM e sahip.Benim bildiğim ve mantığımında aldığı Mi serisi Note serisinden iyi olmalı.E öyleyse eğer hedef zirveyse yeni çıkan RAM teknolojisi olan ve ortadoğuda sadece 1 telefonda bulunan (bu haber teknokuliste var dahada iddia edilirse link atarım) 6 GB RAM teknolojisini Mi 5 e koymalı.Ve umarım 2016 başlarındada DDR5 teknolojisini 6 GB RAM le buluşturmalı.
Zaman hiç önemli değil isterse 2016 ortalarında çıksın fakat aşağıda sıraladığım gibi premium üstü özelliklerle çıksın;
Xiaomi Mi5
- Qualcomm Snapdragon 820 [16 çekirdekli 5.0 GHz+3.5 GHz (8+8)] Taipan Kryo çekirdekleri ARM Cortex A72 den 18 kat güçlü) Qualcomm Hexagon A 680 sinyal işlemcisi
- 128 bit desteği
- LTE Cat 12 (600 Mbps)
Adreno 530-550 GPU (GFlops ve Mhz canavarı) ve Adreno Vulkan (GPU performansını 10 kat artırabiliyor)
- Zeroth Platformu
- Küçük fakat çok güzel soğutan bir sonic fan ve ısı boruları ve Termal macunlar ve sıvı soğutma teknolojisi
- Hem günümüzdeki gibi telefonu beklemeye alan hemde ek (özellik) olarak açma-kapama düğmesine 3 saniye basılı tutunca uyku moduna alan bir sistem.Uyku moduna alındığında,bütün arkaplanda çalışan uygulamalar kapatılıp RAM temizleniyor,işlemci GHz i çok aşağıya çekiliyor ve çok az bir süre sonra işlemci tamamen duruyor ve yerini hareket işlemcisine bırakıyor,fan ve ısı boruları aktif oluyor,küçük bir tarama,çerez ve dosya silinimi yapılıyor.Toplamda bu işlem (eğer işlemci 42-43° üzeriyse) 20 dakika sürüyor.Eğer telefonu kapatmadan fanı açmak istiyorsanız zaten fan otomatik olarak (40° ye ulaştığında) çalışıyor.Eğer 40° ye gelmeden fanı aktif etmek istiyorsanızda CPU kısmından "Soğutma" bölümünden 10 dakikada bir aktif edebilirsiniz.Eğer işlem bitmeden telefonu uyandırmak isterseniz 5 kere açma-kapama tuşuna ardı ardına basmanız gerekli,bastıktan sonra kilit ekranı geliyor kilidi açınca az önce saydığımız işlemlerin hepsine son veriliyor.Bu işlemler tüm bileşenleri soğutmakta yetiyorda artıyor bile.Ayrıca uyku modu özelliği batarya harcanımının %98 ini yokediyor.Sinyal işlemcisi ise fanın bazen onuda soğutacağını baz alırsak 24 saate sadece 1° ısınabiliyor bu yüzden günlercede çalışsa telefonun ısınmasına kaydadeğer hiçbir katkı yapamıyor.
- Sinyal işlemcisi teknolojisiyle telefon herzaman hızlı bir başlangıç yapabiliyor.Normal işlemci telefonun açılımını yaparken,sinyal işlemcisi ise telefonun açılır açılmaz oyun,uygulama çalıştırmasına olanak sağlıyor.Sensörleri yöneterek normal işlemcinin sürekli açılıp kapanmasını önlüyor.Eğer normal işlemci sıkışırsa (Mi5 için imkansız) işin bir bölümünü üstleniyor.Kısacası normal işlemcinin basit hareketler için çalışmasını önlüyor ve hiçbir enerji veya çok çok az bir enerji harcadığı için hem normal işlemcinin hemde telefonun batarya süresini uzatıyor.Ve ayrıca sensör,arayüzde gezinme,kamera focus,telefon açılım kapanımı,fanı çalıştırma ve sürekli senkronizasyon (?) vs vs özellikler için oldukça işe yarıyor.
- 6 GB LPDDR 5 RAM/256 GB ROM
- Ultrasonic Parmak izi ve Göz Retina okuyucu
- 23 MegaPiksel Sony Exmor IMX300 sensör,19 elementli lens,Çift tonlu flaş,F/2.8 diyafram açısı OIS destekli ve harika özellikleri bulunan ayrıca Super HDR,Auto,Near,Far,Lazer Focus,Faz Algılamalı muhteşem sensör,BSI sensörü gibi çok iyi özellikleri bulunan ve tam anlamıyla 4K video çeken (8K yada hazırlıklı sadece yazılımsal aktifleştirme gerek) ayrıca güçlendirilmiş safir camlı arka kamera.
- 13 MegaPiksel Sony Exmor IMX135 sensörlü,11 elementli lens F/2.8 diyafram açısına sahip Super HDR,Auto,Near,Far Focus,OIS,BSI sensörü ve diğer sabitleyici özellikleri ve Full HD video çekebilen (ayrıca 4K da çekebilecek durumda sadece yazılımla aktifleştirme eksik) ayrıca güçlendirilmiş safir cam gibi çok iyi özellikler.
- 6000 mAh ana,istenildiğinde tek tuşla aktif edilebilen 1000 mAh lik her ikisi de değiştirilebilir yedek batarya.
- Efsane Kullanıcı Arayüzü (Çoğu kişi tarafından İşletim Sistemleriyle karşılaştırılan) MIUI 7 (Son derece gelişmiş ve MIUI 7.0.1 in üzerine %496 pil,%495 performans,%567 stabilizelik derecesi ekleyen MIUI 7.1.1,Stabilize arayüz,etkileyici duvar kağıtları,etkileyici özellikler renkler,sekmeler ve daha diğer özellikler yeni tarzıyla diğer arayüzlere hatta işletim sistemlerine fark atan bir sistem),(Yeni uygulamalarla dizayn olmuş arayüz.Örneğin Mi Eğitim ile 7 den 70 e her okulun,bölümün,konunun anlatımları ve testleri,ipuçları.Mi İş Ortağım ile kendi iş dünyanızı diğer iş arkadaşlarınızla ve diğer şirketlerle sözlü olarak değiştirerek günlük iş programı yapabilirsiniz.Mi Asistan ile seçenekler tuşuna 2 kere basınca aktif olabilen Siri gibi fakat ondan daha hızlı ve kapsamlı işlerinizi sözlü olarak bitirebilir ve asistanınızın sesini,kişiliğini,size hitabını,adını vb. siz belirleyebilirsiniz.)
-6.0" lik QHD+ (1927x3560) piksel, 635 ppi,750 nit parlaklık,Super IPS LCD 3,Japan Display Sharp üretimi panel,ve ayrıca belkide en önemli özelliği Safir camlı ekran
- Çelik çerçeve ve çelik kasa 0.9 mm incelik
- Müzik,video için 4 katlı 4 adet stereo,konuşma yapmak için ise ortama göre ses ayarlayabilen gürültü ve ses kirliliği önleyen 4 katlı 1 adet mono hoparlör
- İnanılmaz derecede gelişmiş Zeroth Platformu ile desteklenmiş sensörler.
- Bildirim ışığı
- USB Type C
- Kızılötesi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Inspect (İnternet Depolama) desteği
- Bluetooth 4.4
- Android 6.0 Marshmallow
-Mi Health uygulamasıyla tansiyonunuzu,üzerine kan döküldüğünde kan değerleri ve şekeri dahi ölçebilen,nabzınızı ve beyninizin yorgun olup olmadığını,hasta olup olmadığınızı,kilonuzu,ve daha birçok şeyi ölçebilen ayrıca her hastalığa önemli doktorların gerçek ve etkili tedavi reçeteleri ve sağlıklı yaşam için ipuçları ve tavsiyeler
Kutu içeriğine gelecek olursak (Full Extra Paket):
- Mi 5
- Mi Band 1s
- Mi Powerbank 10800 mAh
- 2 adet şarj adaptörü ve kablosu
- 2 adet kulaklık ve birçok büyük-küçük başlıklar
- 2 adet özel kılıf (çok çok kaliteli el işlemesi ile çift dikiş kullanılarak dış deri kapağa monte edilmiş telefonu çok iyi koruyan metal telefon yuvası)
- 2 adet (bir tanesi normallerinden kalın) Jelatin
- 2 adet 6000 mAh lik (1 tanesi telefonda takılı) batarya.Ayrıca 1000 mAh lik (yine 1 tanesi telefonun içinde takılı) 2 adet batarya
- Garanti belgesi ve Kısa MIUI 7 kullanım rehberi
Fiyatı ise 500$
Durumumuz yoktu okuyamadik
Kardeş bir de uzay ortamında muz ye çilek tadı versin beni oturayım uçursun. Ulan hizmetçi isteyecek daha yazsa
Bence xiaomi mi5'i fake atarak s820 ile çıkarıp 5.2 fhd ekran ve 3-4 gb ram ile süsleyerek arkada IMX230,234 ile çıkartıp önde ortalama bir kamera koyup iyi bir batarya ve öbürlerinden ucuz bir fiyatla çıkarırsa fazlasıyla iyi satar diye düşünüyorum.
Başta ciddi cevap verecektim. 19 elementli lensten sonra kahkaha attım. Kafan güzelmiş, güle güle kullan.