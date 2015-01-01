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Xiaomi 2015 yılına hızlı giriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi 2015 yılına hızlı giriyor

Geçen seneyi rekor satışlar ile kapatan ve akıllı telefon pazarında ilk beş listesine girmeyi başaran Xiaomi, hız kesmeden 2015 yılında da aynı başarıyı devam ettirmek niyetinde. Firmanın gelecek ay 3 farklı model tanıtacağı ortaya çıktı.

Bunlardan ilki Redmi 1S ile ilgili. Bu yılın adeta peynir ekmek gibi satan telefonu Redmi 1S, 4 Ocak'ta yapılacak bir etkinlikle devam modeline kavuşuyor. Ancak bu modelin büyük gelişmeler göstermekten ziyade bazı ufak güncellemelerle tüketicinin karşısına çıkacağı belirtiliyor. 

Yeni modelin isemi Redmi 1S Dual 4G olacak. 4.7 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunacak olan model Cortex-A53 tabanlı 4 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alacak. Modelde 1GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza, 2200mAh gücünde batarya ve Android 4.4 KitKat işletim sistemi şeklinde özellikler olması bekleniyor. 

Firmanın diğer hamlesi ise 15 Ocak tarihinde gerçekleşecek. Bu tarihte de Redmi Note 2 modelinin tanıtılması bekleniyor. Redmi Note 2 ilk modele göre önemli güncellemeler içeriyor zira 5.5 inçlik ekranda Full HD çözünürlük, 8 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 615 veya MediaTek MT6752 yongaseti, Adreno 405 veya Mali-T760 grafik birimi, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 3100mAh gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi ve 13MP çözünürlükte arka kamera şimdilik gündemde olan özellikler. 

Firmanın 145$-160$ arasında bir fiyat bandı belirleyerek Redmi Note 2 ile satış rekorları kırmayı hedeflediği sanılıyor. Ayrıca benzer bir donanım ve fiyat çizgisinin Meizu M1 Note modelinde de olduğunu hatırlatalım. Bu bakımdan iki model birbiri ile sıkı bir rekabete tutuşacak. 

Peki yeni amiral gemi modeli Mi4S veya Mi5 ne zaman tanıtılacak? Artık satışa sunulmaya hazır imajı veren pek çok görselin internete sızması Xiaomi'nin CES 2015 fuarında bir etkinlik yapacağı ihtimalini gündeme getirmişti. Firma da Ocak ayı içerisinde yeni amiral gemi modelini tanıtacağını açıklamıştı. Ancak şimdilik herhangi bir davetiye dağıtılmış değil. 

Bu bakımdan en iyi ihtimalle yeni amiral gemisinin Redmi Note 2 ile birlikte tanıtılacağı düşünülüyor. Yeni amiral gemi modelinin beklenen özellikleri ise 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, 20MP çözünürlükte arka kamera şeklinde sıralanıyor.  
 
Xiaomi 2015 yılına hızlı giriyor


http://www.phonearena.com/news/Xiaomis-first-big-announcement-for-2015-145-5.5-inch-Redmi-Note-2-with-1080p-screen-and-Snapdragon-615_id64237 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
azizsilin 4 yıl
xiaomi ye yazdığım maile gelen cevap..
Dear Sir or Madam,
Thank you for your interest in our products.
We apologize for the inconvenience that now we do not sell products in Turkey, and we do not ship to Turkey.
Hope that in the near future, our products will enter the market of Turkey and more and more customers enjoy our products.
Thanks again for your support and understanding.
Any other questions,please feel free to contact us:service.tw@xiaomi.com.
yakın zamanda türkiyede satış yapmayı düşünmediklerini söylüyolar ya çok kötü oldu.. hem ucuz hem kaliteli telefon
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Gece772 4 yıl
2015 markaların savaşları devam ediyor...
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ouzqan 4 yıl
Xiomi durmak bilmiyor kısaca . ADamlar paranın tadını aldı . Seri basıma geçtiler . Ama bunu sonu hayra alamet değil çok fazla çeşitlilik sıkıntı yaratabilir firma için .
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sercandk 4 yıl
En çok da xiaomi nin gelmesini istiyorum. Fiyatlar çok iyi ama bakalım ülkeye giriş tam anlamıyla ne zman gerçekleşecek?
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inexo 4 yıl
ülkelere hızlı girsin önce
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profecco 4 yıl
şu Xiaomi Türkiye'ye gelsin de Türkiye'de halka uygun fiyatlı ürünler satmak amacı gütmeyen 'yerli firmalar' yerine aynı fiyatta daha iyi ürün satan yabancı firmalara 'Bunlar rekabeti engelliyor' deyip ek vergi getirilmesini isteyen Vestel gibi firmaları bitirsin en sonunda da satın alsın yok etsin. işini adam gibi yapan kazansın çirkeflik yapan değil !
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Xiaomii 4 yıl
Arkadaşlar yeni haber geldi.
Mi 5 Samsunga çok benziyor.
m.teknokulis.com/... DH ekibi bu haberi sizden beklerdim
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Xiaomii 4 yıl
Rakiplerinden çok gerikalacak gibi.Redmi Note 2 ye bişi demem ama Mi 4s mi Mi 5 mi bilmem ama çook çok düşük.Snapdragon 805 çok düşük ordan geç 3 GB RAM berbat.Napıcağız?.Bu özellikler ikiside 1 üst seviyeye çıkartılmalı ki rakiplerine yeri yalatsın.
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Sefil_Arbaletçi 4 yıl Xiaomii
Xiaomii
Rakiplerinden çok gerikalacak gibi.Redmi Note 2 ye bişi demem ama Mi 4s mi Mi 5 mi bilmem ama çook çok düşük.Snapdragon 805 çok düşük ordan geç 3 GB RAM berbat.Napıcağız?.Bu özellikler ikiside 1 üst seviyeye çıkartılmalı ki rakiplerine yeri yalatsın.

Allah gözünüzü doyursun
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serkan78689 4 yıl Xiaomii
Xiaomii
Rakiplerinden çok gerikalacak gibi.Redmi Note 2 ye bişi demem ama Mi 4s mi Mi 5 mi bilmem ama çook çok düşük.Snapdragon 805 çok düşük ordan geç 3 GB RAM berbat.Napıcağız?.Bu özellikler ikiside 1 üst seviyeye çıkartılmalı ki rakiplerine yeri yalatsın.

Harbiden allah yardımcın olsun işin zor.
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-Mctolga- 4 yıl Xiaomii
Adam ironi yapmış
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Uacellat_62 4 yıl
Rekabet kızışıyor.Xiaomi redmi Note 2
meizu m1 Note


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Biyturs_OnSr 4 yıl
Asus Pegasus X002 bence Redmi 1S'den çok daha iyi. Maalesef Unicom versiyonu üretilmiyor, yoksa şuan siparişi vermiştim :)
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