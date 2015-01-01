Xiaomi 2015 yılına hızlı giriyor









Geçen seneyi rekor satışlar ile kapatan ve akıllı telefon pazarında ilk beş listesine girmeyi başaran Xiaomi, hız kesmeden 2015 yılında da aynı başarıyı devam ettirmek niyetinde. Firmanın gelecek ay 3 farklı model tanıtacağı ortaya çıktı.





Bunlardan ilki Redmi 1S ile ilgili. Bu yılın adeta peynir ekmek gibi satan telefonu Redmi 1S, 4 Ocak'ta yapılacak bir etkinlikle devam modeline kavuşuyor. Ancak bu modelin büyük gelişmeler göstermekten ziyade bazı ufak güncellemelerle tüketicinin karşısına çıkacağı belirtiliyor.





Yeni modelin isemi Redmi 1S Dual 4G olacak. 4.7 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunacak olan model Cortex-A53 tabanlı 4 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alacak. Modelde 1GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza, 2200mAh gücünde batarya ve Android 4.4 KitKat işletim sistemi şeklinde özellikler olması bekleniyor.





Firmanın diğer hamlesi ise 15 Ocak tarihinde gerçekleşecek. Bu tarihte de Redmi Note 2 modelinin tanıtılması bekleniyor. Redmi Note 2 ilk modele göre önemli güncellemeler içeriyor zira 5.5 inçlik ekranda Full HD çözünürlük, 8 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 615 veya MediaTek MT6752 yongaseti, Adreno 405 veya Mali-T760 grafik birimi, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 3100mAh gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi ve 13MP çözünürlükte arka kamera şimdilik gündemde olan özellikler.





Firmanın 145$-160$ arasında bir fiyat bandı belirleyerek Redmi Note 2 ile satış rekorları kırmayı hedeflediği sanılıyor. Ayrıca benzer bir donanım ve fiyat çizgisinin Meizu M1 Note modelinde de olduğunu hatırlatalım. Bu bakımdan iki model birbiri ile sıkı bir rekabete tutuşacak.





Peki yeni amiral gemi modeli Mi4S veya Mi5 ne zaman tanıtılacak? Artık satışa sunulmaya hazır imajı veren pek çok görselin internete sızması Xiaomi'nin CES 2015 fuarında bir etkinlik yapacağı ihtimalini gündeme getirmişti. Firma da Ocak ayı içerisinde yeni amiral gemi modelini tanıtacağını açıklamıştı. Ancak şimdilik herhangi bir davetiye dağıtılmış değil.





Bu bakımdan en iyi ihtimalle yeni amiral gemisinin Redmi Note 2 ile birlikte tanıtılacağı düşünülüyor. Yeni amiral gemi modelinin beklenen özellikleri ise 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, 20MP çözünürlükte arka kamera şeklinde sıralanıyor.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomis-first-big-announcement-for-2015-145-5.5-inch-Redmi-Note-2-with-1080p-screen-and-Snapdragon-615_id64237