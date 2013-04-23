Xiaomi, 45 saniyede 200.000 Mi-2S akıllı telefonu sattı, Hong Kong'daki satışlarına başladı

Geçen yıl yalnızca Çin'de 7 milyonun üzerinde akıllı telefon satışı gerçekleştirerek tüm dünyada satış yapan bazı rakiplerini dahi geride bırakmayı başaran Xiaomi, çarpıcı satış istatistikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Qualcomm'un dört çekirdekli Krait 300 işlemci ve Adreno 320 GPU'sunu bünyesinde barındıran Snapdragon 600 yongada sistem çözümüyle yenilediği Millet 2S akıllı telefonunun 13MP kamera ve 32GB dahili hafızaya sahip sürümünü kısa süre önce satışa sunan Çin'in meşhur internet şirketi, resmi Sina Weibo hesabından sadece 45 saniyede 200.000 ürünlük stoklarının eridiğini açıkladı. Toplamda 1.3 milyon rezervasyon alan üreticinin daha önceki satış periyotları birkaç dakikadan uzun sürmüyordu. Ancak son ürünlerin yerel saatle 12:00'da siparişe açılmasıyla satışın sona ermesi bir oldu. 45 saniyelik performansıyla Xiaomi, saniyede ortalama 4.444 akıllı telefon satarak yeni bir rekora imza attı.



Yeni yongada sistem çözümü sayesinde Samsung Galaxy S4 ve HTC One gibi rakipleriyle benzer düzeyde bir performans ortaya koyan, aynı zamanda daha küçük yapısı ve maliyeti baz alınarak belirlenen fiyatıyla uzak doğulu tüketicilerin edinmek için can attığı ürünlerin başında gelen Xiaomi MI-2S'nin 32GB'lik versiyonu 372$, 8MP kamera, 16GB hafızalı modeli ise 324$ fiyat seviyesinde konumlandırılmıştı. Ülkenin en büyük operatörlerinden China Unicom şebekesiyle uyumlu 16GB MI-2S 360$ ve China Telecom uyumlu sürümse 356$'dan satılmaya devam ediyor. Bütçe dostu üst düzey akıllı telefonlarının satışından kar elde edemeyen Çinli şirket, 200'ün üzerinde çok çeşitli aksesuarları ve çevrimiçi hizmetleriyle faaliyetlerini sürdürüyor. Firma aynı zamanda ülke genelinde geniş bir servis ağıyla tüketicilerini satış sonrasında da desteklemeye devam ediyor. Bu yönüyle diğer yerel üreticilerden sıyrılan Xiaomi, Foxconn fabrikalarında üretilen ürünleriyle hayran kitlesinin yoğun ilgisini karşılayabilmeyi ve 2013'te 15 milyonun üzerinde cihaz satışı gerçekleştirmeyi planlıyor.





Xiaomi, bugün MI-2S satışlarını yalnızca Çin'de değil, aynı zamanda Hong Kong'da da başlattığını müjdeledi. Üç yıldır Çin'e özel olarak devam eden satış operasyonlarını ilk kez ülke dışına taşıyan MIUI yazılımı ve Millet telefonlarının geliştiricisi, 16GB'lık MI-2S'yi 2499 Hong Kong doları (322$) fiyat etiketiyle piyasaya sürdü. Xiaomi'nin ticari açılımı bununla da son bulmuyor. Digitimes 'in endüstri kaynaklarından edindiği verilere göre; Tayvan'da Far EasTone Telecommunications (FET) ile işbirliğine giden Çinli telefon üreticisi, MI-2S'yi 9.699 Tayvan doları düzeyinden piyasaya sürecek. HTC'nin Desire L, P gibi orta segment modellerinden bile daha ucuz olan Millet 2S'nin şuan için Tayvan'da nasıl bir satış performansı sergileyeceği bilinmiyor. Zira Tayvanlı müşterilerin fiyat konusunda pek hassas olmadıkları ve Çin menşeli markalara ilgi göstermedikleri rapor ediliyor. Xiaomi'nin Tayvan'da umduğu satış rakamlarını yakalaması yalnızca bu firma için değil; Lenovo, Huawei, ZTE ve Meizu gibi diğer Çinli üreticiler için de büyük önem teşkil ediyor. Yıl sonuna doğru Xiaomi'yi bütçe dostu aygıtlar geliştiren diğer Çin merkezli isimlerin takip edeceği tahmin ediliyor.

Bugünkü ürün satışlarında beklentilerinin bir hayli üzerinde bir ilgiyle karşılaşan Xiaomi, önümüzdeki cuma günü 1499 yuanlık (242$) MI-2A'nın ilk ürün stoklarını satışa açacak. Bu aygıta ait mevcut stokların da saniyeler içerisinde erimesi, teknoloji basınını pek şaşırtmayacaktır. İlerleyen dönemlerde Singapur gibi diğer Asya ülkelerine de ürün sevki gerçekleştirmeyi amaçlayan girişimci Lei Jun'un kurucusu olduğu Xiaomi Tech'in yakın gelecekte Avrupa ve Amerika'ya kadar uzanan daha geniş bir satış ağı oluşturmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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