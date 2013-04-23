Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi, 45 saniyede 200.000 Mi-2S akıllı telefonu sattı, Hong Kong'daki satışlarına başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
34
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi, 45 saniyede 200.000 Mi-2S akıllı telefonu sattı, Hong Kong'daki satışlarına başladı
Geçen yıl yalnızca Çin'de 7 milyonun üzerinde akıllı telefon satışı gerçekleştirerek tüm dünyada satış yapan bazı rakiplerini dahi geride bırakmayı başaran Xiaomi, çarpıcı satış istatistikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Qualcomm'un dört çekirdekli Krait 300 işlemci ve Adreno 320 GPU'sunu bünyesinde barındıran Snapdragon 600 yongada sistem çözümüyle yenilediği Millet 2S akıllı telefonunun 13MP kamera ve 32GB dahili hafızaya sahip sürümünü kısa süre önce satışa sunan Çin'in meşhur internet şirketi, resmi Sina Weibo hesabından sadece 45 saniyede 200.000 ürünlük stoklarının eridiğini açıkladı. Toplamda 1.3 milyon rezervasyon alan üreticinin daha önceki satış periyotları birkaç dakikadan uzun sürmüyordu. Ancak son ürünlerin yerel saatle 12:00'da siparişe açılmasıyla satışın sona ermesi bir oldu. 45 saniyelik performansıyla Xiaomi, saniyede ortalama 4.444 akıllı telefon satarak yeni bir rekora imza attı.
Yeni yongada sistem çözümü sayesinde Samsung Galaxy S4 ve HTC One gibi rakipleriyle benzer düzeyde bir performans ortaya koyan, aynı zamanda daha küçük yapısı ve maliyeti baz alınarak belirlenen fiyatıyla uzak doğulu tüketicilerin edinmek için can attığı ürünlerin başında gelen Xiaomi MI-2S'nin 32GB'lik versiyonu 372$, 8MP kamera, 16GB hafızalı modeli ise 324$ fiyat seviyesinde konumlandırılmıştı. Ülkenin en büyük operatörlerinden China Unicom şebekesiyle uyumlu 16GB MI-2S 360$ ve China Telecom uyumlu sürümse 356$'dan satılmaya devam ediyor. Bütçe dostu üst düzey akıllı telefonlarının satışından kar elde edemeyen Çinli şirket, 200'ün üzerinde çok çeşitli aksesuarları ve çevrimiçi hizmetleriyle faaliyetlerini sürdürüyor. Firma aynı zamanda ülke genelinde geniş bir servis ağıyla tüketicilerini satış sonrasında da desteklemeye devam ediyor. Bu yönüyle diğer yerel üreticilerden sıyrılan Xiaomi, Foxconn fabrikalarında üretilen ürünleriyle hayran kitlesinin yoğun ilgisini karşılayabilmeyi ve 2013'te 15 milyonun üzerinde cihaz satışı gerçekleştirmeyi planlıyor.

Xiaomi, 45 saniyede 200.000 Mi-2S akıllı telefonu sattı, Hong Kong'daki satışlarına başladı

Xiaomi, bugün MI-2S satışlarını yalnızca Çin'de değil, aynı zamanda Hong Kong'da da başlattığını müjdeledi. Üç yıldır Çin'e özel olarak devam eden satış operasyonlarını ilk kez ülke dışına taşıyan MIUI yazılımı ve Millet telefonlarının geliştiricisi, 16GB'lık MI-2S'yi 2499 Hong Kong doları (322$) fiyat etiketiyle piyasaya sürdü. Xiaomi'nin ticari açılımı bununla da son bulmuyor. Digitimes'in endüstri kaynaklarından edindiği verilere göre; Tayvan'da Far EasTone Telecommunications (FET) ile işbirliğine giden Çinli telefon üreticisi, MI-2S'yi 9.699 Tayvan doları düzeyinden piyasaya sürecek. HTC'nin Desire L, P gibi orta segment modellerinden bile daha ucuz olan Millet 2S'nin şuan için Tayvan'da nasıl bir satış performansı sergileyeceği bilinmiyor. Zira Tayvanlı müşterilerin fiyat konusunda pek hassas olmadıkları ve Çin menşeli markalara ilgi göstermedikleri rapor ediliyor. Xiaomi'nin Tayvan'da umduğu satış rakamlarını yakalaması yalnızca bu firma için değil; Lenovo, Huawei, ZTE ve Meizu gibi diğer Çinli üreticiler için de büyük önem teşkil ediyor. Yıl sonuna doğru Xiaomi'yi bütçe dostu aygıtlar geliştiren diğer Çin merkezli isimlerin takip edeceği tahmin ediliyor. 
Bugünkü ürün satışlarında beklentilerinin bir hayli üzerinde bir ilgiyle karşılaşan Xiaomi, önümüzdeki cuma günü 1499 yuanlık (242$) MI-2A'nın ilk ürün stoklarını satışa açacak. Bu aygıta ait mevcut stokların da saniyeler içerisinde erimesi, teknoloji basınını pek şaşırtmayacaktır. İlerleyen dönemlerde Singapur gibi diğer Asya ülkelerine de ürün sevki gerçekleştirmeyi amaçlayan girişimci Lei Jun'un kurucusu olduğu Xiaomi Tech'in yakın gelecekte Avrupa ve Amerika'ya kadar uzanan daha geniş bir satış ağı oluşturmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

http://www.xiaomi.com/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bozok_53_45 6 yıl en beğenilen
Biz 45 saniyede ttnetin internetiyle o siteyi dahi acamayız
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 6 yıl
Gerçekten büyük bir başarı.ben donanım haber sayfasını bile o kadar saniyede açamıyorum...
Galaxy S4 tanıtıldığı gece yaklasik olarak donanım haber sayfasını 2 dk açılmasını bekledim..
Bazı arkadaşlar cini eleştirmis insan ilk önce kendi ülkesine bakmalı sonra diğer Devletleri eleştirmek gerek. Bizim hangi teknoloji şirketimız maliyetine satış yapıyor ??
Gerçekten büyük bir başarı.ben donanım haber sayfasını bile o kadar saniyede açamıyorum...Galaxy S4 tanıtıldığı gece yaklasik olarak donanım haber sayfasın...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Crane61 6 yıl
Hepimiz türkiyeye gelse diyoruz ama vergilerle birlikte tam 1150 Tl civarına geliyor. Ama yurtdışında alınacak makineye benziyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-334F3CF19 6 yıl
ah bide Türkyi'ye gelse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
resimdeki telefonlar çok şık gözüküyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 6 yıl
Xaomi gerçekten kaliteli bir şirket.Xaomi ve Zte gibi şirketler tam olarak avrupa,abd pazarına açıldığında göreceksiniz Sony ve Htc gibi şirketlerin telefon sektöründe işleri zorlaşacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blindfire 6 yıl
Türkiyeye gelse zaten vergilerle fiyatı 1300 lira olur o zamanda kimse almaz sony samsung htc seviyesinde fiyatlara yakın olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bilal Akgündüz 6 yıl
JaymzBond
bu xiaomi nasıl okunuyor ki? google amcaya how to pronounce bile yazdım yine cevap vermedi

Şiaomi sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bilal Akgündüz 6 yıl
..Knight..
Ekran 4.3-inç büyüklüğünde, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde ve IPS.
xiaomi.com/...

Panel ayrıca Sharp üretimi yanlış bilmiyorsam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..Knight.. 6 yıl
Xiaomi Mi-2'nun IPS ekranı Sharp imzasını taşıyordu. Büyük ihtimalle bu modelde de durum aynıdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssonerb 6 yıl
sar değerlerine pek önem verilmediği icin ve ekranı hakkında da pek bilgimiz olmadıgından şimdilik merakla bekliyorum inanıyorum ki çinli firma ilerleyen yıllarda ülkemizdede piyasada olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 6 yıl
Keşke bizde satılsa!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LightningRaven 6 yıl
Xiaomi , bir öğrenci dostu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 6 yıl
Walla helal olsun adamlar yapmış Ülkemizde satılsa sırf tasarımı için bile alırım Sony dışında hiç bir büyük firmanın böyle sade ve şık bir ürünü yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Roark 6 yıl
Ekran durumu nedir?

LCD, IPS, AMOLED, TFT? vs. ?


TFT ise o fiyata bile alınmaz.

Bir diğer önemli mevzu, SAR değeri?


Adamın 40 saniyede sattığı telefonu hTC 3 ayda üretemiyor yahu.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hyponsoinage 6 yıl
Her zaman ki gibi gavur yapiyo bizde gelse de alsak diye bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 6 yıl
Gerçekten büyük bir başarı.ben donanım haber sayfasını bile o kadar saniyede açamıyorum...
Galaxy S4 tanıtıldığı gece yaklasik olarak donanım haber sayfasını 2 dk açılmasını bekledim..
Bazı arkadaşlar cini eleştirmis insan ilk önce kendi ülkesine bakmalı sonra diğer Devletleri eleştirmek gerek. Bizim hangi teknoloji şirketimız maliyetine satış yapıyor ??
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 6 yıl wolf silver
wolf silver
Gerçekten büyük bir başarı.ben donanım haber sayfasını bile o kadar saniyede açamıyorum...
Galaxy S4 tanıtıldığı gece yaklasik olarak donanım haber sayfasını 2 dk açılmasını bekledim..
Bazı arkadaşlar cini eleştirmis insan ilk önce kendi ülkesine bakmalı sonra diğer Devletleri eleştirmek gerek. Bizim hangi teknoloji şirketimız maliyetine satış yapıyor ??

Doğru düzgün üretim mi var da satışı düşüneceğiz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1281 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, xiaomi ve
2 etiket daha tayvan akıllı telefon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Panasonic HX-A100 "Giyilebilir Aksiyon Kamerası" video inceleme (+18 Şiddet İçerir) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim