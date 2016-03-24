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Xiaomi, 65 inçlik kavisli yeni televizyonunu duyurdu

Kendi ülkesinde çok beğenilen televizyon modellerine imza atan Xiaomi, bu hafta tasarım odaklı yeni serisinin duyurusunu yaptı. Özellikle 65 inçlik kavisli model dikkat çekici.
3 yıl
3,8b
1
13
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni yıla 4 iddialı akıllı telefon modeli ile başlayan Çin’in yükselen yıldızı Xiaomi,  lansman serisini televizyon sektöründe devam ettiriyor. Firma, Samsung’un kavisli ekranına yer verdiği 65 inçlik Mi TV 3S televizyon modelini duyurdu.

Tasarım konusunda firmanın büyük emek harcadığı görülen televizyon, sadece 5.9mm kalınlık değeri ile dikkat çekiyor. Gövdesinde metal alaşıma yer verilen model, 3840x2160 piksel çözünürlüğe sahip. Kavisli ekran, kullanıcıya daha yoğun bir içerik izleme tecrübesi yaşatmayı amaçlıyor.

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Televizyona, Mstar’ın amiral gemisi 6A928 yonga seti gücünü veriyor. Sistemin rahat işlemesi için 2GB RAM ve 8GB depolama kapasitesine yer verilmiş. Bluetooth 4.1 bağlantısı da içeren model, 4K içerikleri 60 kare/saniye hızında oynatabiliyor. Ayrıca Dolby ve DTS ses desteği mevcut. Cihazın yanında 6 parçalı ses sistemi de sunuluyor.

Bu cihazın haricinde 43 inçlik giriş seviyesi düz ekran bir versiyon da yer alıyor. Bu versiyonda LG ve AU Optronics tarafından tedarik edilen Full HD LCD ekran, özel arka aydınlatma teknolojisi, MStar 6A908 yonga seti, 10.9mm kalınlık, Dolby ve DTS ses desteği gibi özellikler yer alıyor. 65 inçlik versiyon için 1386$, 43 inçlik versiyon için ise 277$ yaklaşık fiyat etiketi mevcut. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/03/xiaomi-unveils-mi-tv-3s-65-model-sports-a-curved-display.html Yorum Yaz
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IceRulez 3 yıl en beğenilen
277$ dan gelsin türkiyeye tüm internet kafenin ekranlarını değiştiririm 43 inç yaparım
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Amosis 3 yıl
Türkiye'de bu fiyata satışa sunulsun(yaklaşık 900 lira diyelim) teknoloji marketleri baska baska marka satamaz..
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mertsat24 3 yıl
Kaliteli televizyon çıkarmışlar çinde pazar alır
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arel.gr 3 yıl
... staa sagol, kafalardaki "neden bende ulkemde bu urunleri alamiyorum" 'a iyi aciklik getirmissin.
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MegaWolt38 3 yıl
Xiaomi gittikçe büyüyor, gerçekten yenilikçi bir teknoloji devi.
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Grokerion 3 yıl
kaleci07
Xiaomi nin hiçbir ürünü satışa sundukları fiyattan bulanamıyor(alınamıyor.). 43 inç olan 350-400 dolar arası bulunur piyasada

her çine gidişimde xiaomi'nin birşeylerini mutlaka alıyorum(Telefon, Powerbank, Action Cam, miband vb) şimdiye kadar hiç satış fiyatından farklı bir fiyata almadım. İnternet sitesinden yada xiaomi shoplardan alırsanız aynı fiyata alabiliyorsunuz. xiaomi shop da shanghai shenzen gibi güyük şehirlerde bile bir tane ve çok alakasız yerlerde bulunuyor.shenzhen'deki çok alakasız bir yerde bir iş hanının 5. katındaydı mesela shanghai'deki de öyle. diğer tüm satıcılar üstüne baya koyuyorlar satarlarken. Ayrıca özellikle sahte olaylarına çok şahit oldum diğer satıcılarda. Bundan dolayı çinlilerde internet sitesi üzerinden alışveriş yapıyorlar.
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BekirHan 3 yıl
TV' leride telefonları gibi ısınıyor mu acaba? Canına yandığımın entropisi...
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kadirirdem 3 yıl
o paradan tr ye gelsin stockları eritirler...
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wolf silver 3 yıl
BÖYLE FİYAT/PERFORMANS KRALI TV LERİ BİZİM YERLİ FİRMALARDAN DA BEKLİYORUM. BİZDE TÜPLÜ TELEVİZYONLARİ O FİYATA SATMAYA ÇALIŞIYORLAR..
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FlyingUnderpants 3 yıl
Dört senedir 55" kullanıyorum ve iyi ki bu boy almışım diyorum. Bir dört sene daha aynı televizyonu kullanmak niyetindeyim. Sonra 60 veya 65" terfi ederim.
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Like a Sir 3 yıl
Xiaomi nin hiçbir ürünü satışa sundukları fiyattan bulanamıyor(alınamıyor.). 43 inç olan 350-400 dolar arası bulunur piyasada
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Amosis 3 yıl
Türkiye'de bu fiyata satışa sunulsun(yaklaşık 900 lira diyelim) teknoloji marketleri baska baska marka satamaz..
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daikataNa~ 3 yıl
Türkiye'ye geleceğini sanmıyorum ama gelirse eğer; 3 sene evvelki GM Discovery etkisi yaratır resmen.
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