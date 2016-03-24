Xiaomi, 65 inçlik kavisli yeni televizyonunu duyurdu

Yeni yıla 4 iddialı akıllı telefon modeli ile başlayan Çin’in yükselen yıldızı Xiaomi, lansman serisini televizyon sektöründe devam ettiriyor. Firma, Samsung’un kavisli ekranına yer verdiği 65 inçlik Mi TV 3S televizyon modelini duyurdu.

Tasarım konusunda firmanın büyük emek harcadığı görülen televizyon, sadece 5.9mm kalınlık değeri ile dikkat çekiyor. Gövdesinde metal alaşıma yer verilen model, 3840x2160 piksel çözünürlüğe sahip. Kavisli ekran, kullanıcıya daha yoğun bir içerik izleme tecrübesi yaşatmayı amaçlıyor.

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Televizyona, Mstar’ın amiral gemisi 6A928 yonga seti gücünü veriyor. Sistemin rahat işlemesi için 2GB RAM ve 8GB depolama kapasitesine yer verilmiş. Bluetooth 4.1 bağlantısı da içeren model, 4K içerikleri 60 kare/saniye hızında oynatabiliyor. Ayrıca Dolby ve DTS ses desteği mevcut. Cihazın yanında 6 parçalı ses sistemi de sunuluyor.

Bu cihazın haricinde 43 inçlik giriş seviyesi düz ekran bir versiyon da yer alıyor. Bu versiyonda LG ve AU Optronics tarafından tedarik edilen Full HD LCD ekran, özel arka aydınlatma teknolojisi, MStar 6A908 yonga seti, 10.9mm kalınlık, Dolby ve DTS ses desteği gibi özellikler yer alıyor. 65 inçlik versiyon için 1386$, 43 inçlik versiyon için ise 277$ yaklaşık fiyat etiketi mevcut.