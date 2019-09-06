Xiaomi, 9 Eylül'de Mi Charge Turbo hızlı şarj teknolojisini tanıtacak

Son dönemde akıllı telefon üreticileri en hızlı şarj çözümünü sunmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Dün, Oppo'nun başkan yardımcısı Brian Shen, Weibo hesabında şirketin 35 dakika gibi bir sürede yüzde yüz şarja ulaşan mevcut 50 W Super VOOC teknolojisinin daha hızlı bir versiyonunu sunacaklarını söyledi.

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Oppo'nun geliştirdiği yeni Super VOOC'un 80 Watt’lık bir güce ulaştığı söyleniyor. Şimdi ise Xiaomi bir duyuru yaparak 9 Eylül'deki basın etkinliğinde Mi Charge Turbo hızlı şarj çözümünü tanıtacağını açıkladı. Mi Charge Turbo, yeni çıkacak akıllı telefonlar için geliştirilmiş, yeni bir kablosuz şarj çözümü olacak gibi görünüyor.

Xiaomi'nin mevcut kablosuz şarj hızı 20 W

https://www.weibo.com/2202387347/I5Egj7yDQ

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Xiaomi’nin şu anki mevcutkablosuz şarjı yalnızca 20 W güç çıkışını destekliyor. Önümüzdeki hafta duyurulacak Mi Charge Turbo'nun ise en azhızında olması bekleniyor. Çinli akıllı telefon üreticisinin geçtiğimiz Mart ayındakablolu şarj çözümünü tanıttığını düşünürsek, bunu yapması pek de sürpriz olmayacak.