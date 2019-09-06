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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi, 9 Eylül'de Mi Charge Turbo hızlı şarj teknolojisini tanıtacak

Akıllı telefon üreticileri en hızlı şarj çözümünü sunmak için birbirleriyle yarışıyor. Xiaomi, 9 Eylül tarihinde Mi Charge Turbo adlı hızlı şarj teknolojisini tanıtacağını açıkladı.
17 sa. (Son Güncelleme: 15 sa.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Son dönemde akıllı telefon üreticileri en hızlı şarj çözümünü sunmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Dün, Oppo'nun başkan yardımcısı Brian Shen, Weibo hesabında şirketin 35 dakika gibi bir sürede yüzde yüz şarja ulaşan mevcut 50 W Super VOOC teknolojisinin daha hızlı bir versiyonunu sunacaklarını söyledi.
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Oppo'nun geliştirdiği yeni Super VOOC'un 80 Watt’lık bir güce ulaştığı söyleniyor. Şimdi ise Xiaomi bir duyuru yaparak 9 Eylül'deki basın etkinliğinde Mi Charge Turbo hızlı şarj çözümünü tanıtacağını açıkladı. Mi Charge Turbo, yeni çıkacak akıllı telefonlar için geliştirilmiş, yeni bir kablosuz şarj çözümü olacak gibi görünüyor.

Xiaomi'nin mevcut kablosuz şarj hızı 20 W

Xiaomi’nin şu anki mevcut Max Turbo kablosuz şarjı yalnızca 20 W güç çıkışını destekliyor. Önümüzdeki hafta duyurulacak Mi Charge Turbo'nun ise en az 30 Watt hızında olması bekleniyor. Çinli akıllı telefon üreticisinin geçtiğimiz Mart ayında 100 W kablolu şarj çözümünü tanıttığını düşünürsek, bunu yapması pek de sürpriz olmayacak.

https://www.weibo.com/2202387347/I5Egj7yDQ Yorum Yaz
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dodofran 16 sa. en beğenilen
merakla bekliyorum. umudumuz çinliler zaten hızlı şarj konusunda. apple a kalsak hala 2.5 saatte şarj ediyor ufacık bataryaları. samsung çinlilerin atağından sonra biraz biraz hızlandırmaya başladı note 10 da falan 45 watt var. oppo oneplus xiaomi olmasa yayan kalır teknoloji.
merakla bekliyorum. umudumuz çinliler zaten hızlı şarj konusunda. apple a kalsak hala 2.5 saatte şarj ediyor ufacık bataryaları. samsung çinlilerin atağından s...
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mck94 16 sa.
Şarja takildiginda direk şarjdan calisan telefon var mi acaba? Laptoplarda vardi, %80lerde sabit kaliyordu direkt olarak bataryayi kullanmiyordu, bataryanin uzun omurlu olmasini sagliyordu.
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dodofran 16 sa. en beğenilen
merakla bekliyorum. umudumuz çinliler zaten hızlı şarj konusunda. apple a kalsak hala 2.5 saatte şarj ediyor ufacık bataryaları. samsung çinlilerin atağından sonra biraz biraz hızlandırmaya başladı note 10 da falan 45 watt var. oppo oneplus xiaomi olmasa yayan kalır teknoloji.
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HackYemeFuckYeah 16 sa.
Ama note 10'da kutudan çıkan adaptör ile 45 watt şarj edilemiyormuş. Ekstradan satın almak lazımmış
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ezimuse 16 sa.
Yakında direk prize takacaklar o olacak :)
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V4LKyR 17 sa.
Çinli akıllı telefon üreticisinin geçtiğimiz Mart ayında 100 W kablolu şarj çözümünü piyasaya sürdüğünü düşünürsek, bunu yapması pek de sürpriz olmayacak.

100W kablolu şarj özelliği Mart'ta mı piyasaya sürüldü? Hangi telefonda var?
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