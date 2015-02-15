Xiaomi, ABD pazarına açılacağını duyurdu

Çinli akıllı telefon üreticisi geçtiğimiz yıl 61 Milyon akıllı telefon satışına ulaşmayı başarmıştı. 2014 içinde Hindistan pazarına giren ve orada da başarılı satış rakamlarına ulaşan şirketin yol haritasında Türkiye de bulunuyordu. Teknoloji devinin CEO'su Bin Lin ise ABD pazarına gireceklerini açıkladı.

Yalnızca telefon satmadıklarını hatırlatan CEO geniş çaplı bir teknoloji şirketi olduklarını ve tüm ürünlerini global pazarda satmak istediklerini açıkladı. ABD pazarında Xiaomi'nin her ülkede yaptığı gibi mi.com üzerinden çevrim içi satış yapacağı ve kulaklık,akıllı bileklik, taşınabilir şarj cihazları gibi ürünlerin satışına başlanacağını söylendi.



Yönetici ayrıca ABD'de telefon satmak için gerekli şartları yerine getirmenin bir takım zorluklar içerdiğini ve Lisans anlaşmalarına uymanın da zor olduğunu belirtti, ancak ilerleyen dönemlerde bu problemlerin aşılmasıyla şirketin ABD içinde akıllı telefon satışına başlayabileceği açıklandı.