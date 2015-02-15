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Xiaomi, ABD pazarına açılacağını duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,5b
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19
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xiaomi, ABD pazarına açılacağını duyurdu
Çinli akıllı telefon üreticisi geçtiğimiz yıl 61 Milyon akıllı telefon satışına ulaşmayı başarmıştı. 2014 içinde Hindistan pazarına giren ve orada da başarılı satış rakamlarına ulaşan şirketin yol haritasında Türkiye de bulunuyordu. Teknoloji devinin CEO'su Bin Lin ise ABD pazarına gireceklerini açıkladı.
Yalnızca telefon satmadıklarını hatırlatan CEO geniş çaplı bir teknoloji şirketi olduklarını ve tüm ürünlerini global pazarda satmak istediklerini açıkladı. ABD pazarında Xiaomi'nin her ülkede yaptığı gibi mi.com üzerinden çevrim içi satış yapacağı ve kulaklık,akıllı bileklik, taşınabilir şarj cihazları gibi ürünlerin satışına başlanacağını söylendi.

Yönetici ayrıca ABD'de telefon satmak için gerekli şartları yerine getirmenin bir takım zorluklar içerdiğini ve Lisans anlaşmalarına uymanın da zor olduğunu belirtti, ancak ilerleyen dönemlerde bu problemlerin aşılmasıyla şirketin ABD içinde akıllı telefon satışına başlayabileceği açıklandı.

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doctor_bey 4 yıl
Abd'yi bırak, Türkiye'ye bak
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xtyper 4 yıl
Patent davalarıyla bas edebilirse elmaya bi ısırıkda kendi atabilir
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bestofMd 4 yıl
Türkiye'ye de artık seneye gelir belki
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kucukyenici 4 yıl
Patent davalarına yenileri eklenecek demektir! :-)
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Emre Kocakaya 4 yıl
Rusyadabir magaza actilar nasil olduysa,8 euroya bir kulaklik ve 40 euroya 16000 mah powerbank aldim,kulaklik 5 kurus etmez,powerbank ise deniyorum bakalim nasil bir performas sergileyecek..
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nobu 4 yıl
Bu marka artık o f/p ürün sınıfına giren telefonları göremeyecegimiz izlenimini uyandırmaya başladı bende
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inexo 4 yıl
buraya gelmedi ya antipati oluştu bu markaya bende
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Xiaomii 4 yıl
Millet benim dediklerime geliyor.Söyleyince kızıyorlardı.Bekleyen bekler beklemeyeni boşver diyorlardı.Millet bıktı.
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Elsa 4 yıl
Turkiye kim ki zaten

Xiaomi böyle yaparak Türk musteriyi soğutuyor
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Vendetta1907 4 yıl
ABD derken, lisans zorlukları derken fiyat yükselt. F/P önemini kaybet, gelme la Türkiye'ye gelme ! İstemiyorum bu saatten sonra.
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umut_baris 4 yıl Elsa
Elsa

Turkiye kim ki zaten

Xiaomi böyle yaparak Türk musteriyi soğutuyor

Türkiyede en fazla 2-3 milyon satarsın. O kadar da satabilirsen ne iyi.

Samsung gibi yap algı operasyonunu, ihale bile alırsın.


Mini sürümleri peynir ekmek gibi sürdü herkese.

Abd de patent davası bombardımanına uğramazsa sağ kalır. Ama dava bombardımanına uğrarsa ölür gider.

Google ve Samsung Android üreticisini yalnız bırakmaz gerçi.
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Guhong01 4 yıl
O değilde şeyi merak ediyorum bundan bize ne? ABD' de satışa başlanacaksa bunun haber yapılmasına gerek var mı acaba? Yunanistan'da satışa başlayacak olsalar bununda mı haberini yapacaksınız? Bize kendi ülkemize gelecek xiaomi'den haber verin, 2015 dendi ama hala elle tutulur bir haber yok
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mbald 4 yıl Guhong01
Guhong01
O değilde şeyi merak ediyorum bundan bize ne? ABD' de satışa başlanacaksa bunun haber yapılmasına gerek var mı acaba? Yunanistan'da satışa başlayacak olsalar bununda mı haberini yapacaksınız? Bize kendi ülkemize gelecek xiaomi'den haber verin, 2015 dendi ama hala elle tutulur bir haber yok

Mesele abd de satış yapması değil mesele daha dün çinden çıkmayan şirketin abd ye açılacak kadar büyüklüğe ulaşması
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