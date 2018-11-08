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Xiaomi Black Shark Helo global pazara geliyor

Xiaomi'nin yeni nesil oyuncu telefonu yakında diğer ülkelerde de satın alınabilecek. Şirket 9 Kasım tarihinde Black Shark Helo'yu uluslararası pazara sunmaya hazırlanıyor.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi'nin alt markası Black Shark, geçtiğimiz ay ikinci oyun odaklı telefonunu çıkarmıştı. 10 GB RAM'e sahip dünyanın ilk telefonu olan Helo, beklenildiği gibi ilk etapta Çin'de satışa sunuldu. Cihazın global pazara ne zaman geleceği konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
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Görünüşe bakılırsa şirket akıllı telefonu diğer ülkelerde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çinli teknoloji devi, Black Shark fanlarına markanın 9 Kasım itibariyle uluslararası pazara açılacağına işaret eden bir e-posta gönderdi. Söz konusu tarihte global müşteriler için Black Shark Helo'nun duyurulma olasılığı yüksek.

Global web sitesi de doğruluyor

Black Shark'ın global websitesi “Sharks Approaching” ve “Unleashing Soon” solganları ile yayına açılmış durumda. Bu da oyuncu telefonunun global pazara çok yakın olduğunu gösteren bir başka kanıt olarak karşımızda duruyor.
Kısaca hatırlatmak gerekirse Black Shark Helo, 2160 x 1080 piksel çözünürlükte 6.01 inç AMOLED ekrana sahip. Bununla birlikte Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 10 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar UFS 2.1 depolama alanı sunuyor. Ayrıca Quick Charge 3.0 hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli bir pili var.

Fiyat etiketi biraz daha yüksek olabilir

Cihaz 20 megapiksel standart sensör ve 12 megapiksel ikinci sensörden oluşan dikey olarak konumlandırılmış bir çift arka kamera taşıyor. Ön tarafında ise 20 megapiksellik bir kamera mevcut. Black Shark Helo, üç farklı depolama ve bellek konfigürasyonu ile piyasaya sürüldü:
  • 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı - 460 dolar
  • 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı - 505 dolar
  • 10 GB RAM ve 256 GB depolama alanı - 605 dolar
Akıllı telefonun global pazarda biraz daha yüksek bir fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor.

https://global.blackshark.com/ Yorum Yaz
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cabriyo 6 ay
gidip oyuncu telefonu mu alim napim. güncelleme ile çip hızını düşüremezler bunun. kıyamet kopar.
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Y-ZiyA 6 ay
460 dolarlık versiyonu makul gibi sanki
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Emin KOÇ 6 ay
İlk Black Shark'a göre daha güzel bir oyuncu telefonu olmuş.Ama pc deki oyunların mobil versiyonlarını rahat oynamak için bir kaç yıl daha var.
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