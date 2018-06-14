Xiaomi Black Shark oyuncu telefonunun Royal Blue rengi yarın satışa sunuluyor

Xiaomi, Razer, Nubia ve ASUS'un da katılımıyla birlikte oyuncu telefonları modası deyim yerindeyse başlamış durumda. Bazı kullanıcılar tarafından ömürlerinin çok fazla sürmeyeceği düşünülse de, güçlü donanıma sahip bir akıllı telefonun her kullanıcıyı cezbedeceğini söyleyebiliriz.

Xiaomi gökyüzü mavisi renk seçeneğinin rağbet göreceğini düşünüyor

Geçtiğimiz Nisan ayında oyuncu odaklı telefonu Black Shark'ı tanıtan Xiaomi, yarın cihazın Royal Blue olarak adlandırılan gökyüzü mavisi renk seçeneğinin de satışa sunulacağını açıkladı. Xiaomi Black Shark Royal Blue, şirketin geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptığı Xiaomi Mi 8 SE ile aynı günde satışa sürülecek.

Xiaomi Black Shark Royal Blue modelinin, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan versiyonunun 547 dolardan, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunan versiyonunun ise 469 dolardan satışa sunulacağı bildirildi. Şirket gökyüzü mavisi renk seçeneğine rağbetin çok olacağını düşünüyor.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_black_shark_in_royal_blue_will_launch_tomorrow-news-31671.php