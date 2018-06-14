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Xiaomi Black Shark oyuncu telefonunun Royal Blue rengi yarın satışa sunuluyor

Xiaomi'nin oyuncu telefonu Black Shark'ın yeni renk seçeneği Royal Blue duyuruldu. Yarın lansmanı yapılacak gökyüzü mavisi akıllı telefonun tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
11 ay
2,6b
1
6
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Xiaomi, Razer, Nubia ve ASUS'un da katılımıyla birlikte oyuncu telefonları modası deyim yerindeyse başlamış durumda. Bazı kullanıcılar tarafından ömürlerinin çok fazla sürmeyeceği düşünülse de, güçlü donanıma sahip bir akıllı telefonun her kullanıcıyı cezbedeceğini söyleyebiliriz.

Xiaomi gökyüzü mavisi renk seçeneğinin rağbet göreceğini düşünüyor

Geçtiğimiz Nisan ayında oyuncu odaklı telefonu Black Shark'ı tanıtan Xiaomi, yarın cihazın Royal Blue olarak adlandırılan gökyüzü mavisi renk seçeneğinin de satışa sunulacağını açıkladı. Xiaomi Black Shark Royal Blue, şirketin geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptığı Xiaomi Mi 8 SE ile aynı günde satışa sürülecek.
Xiaomi Black Shark oyuncu telefonunun Royal Blue rengi yarın satışa sunuluyor
Xiaomi Black Shark Royal Blue modelinin, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan versiyonunun 547 dolardan, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunan versiyonunun ise 469 dolardan satışa sunulacağı bildirildi. Şirket gökyüzü mavisi renk seçeneğine rağbetin çok olacağını düşünüyor.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_black_shark_in_royal_blue_will_launch_tomorrow-news-31671.php Yorum Yaz
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Fashionality 11 ay
tasarimi gercekten de cok hoz ve mavi renk baya yakismis
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elektrontan 11 ay
Bildiğimiz Snapdragon. Ekstra birşey yok.
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korayakkus 11 ay
Türkiyeye gelecek mi bu cihaz
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marsli61 11 ay
Yarın çıkacak haberi veriyorum=
48 saniyede hepsi bitti.
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Johan Elmander 11 ay
Royal Blue ne zamandan beri gökyüzü mavisi oldu?
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classf2re 11 ay
Tasarım güzel. Oyuncu şeysi olması beni pek enterese etmiyor
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