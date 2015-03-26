Xiaomi CEO'su 2015 yılı hedeflerini açıkladı

Çin'in yükselen değerlerinden Xiaomi geçtiğimiz yıl içinde 61 Milyonu aşan akıllı telefon satışıyla önemli bir ilerleme kaydetmişti. Bu satış rakamının 2013 yılına göre %227 daha artmış olması ve gelirlerin de %135 artarak 12 Milyar doları bulması üreticinin yükselişini özetleyebilir.





31 Mart'ta 5. yılını kutlayacak olan şirketin yeni modellerini de bu tarihte tanıtması bekleniyor. Yeni pazarlara girme stratejisini 2015 yılında da sürdürecek olan şirketin CEO'su bu yılın hedefini ise 80-100 Milyon akıllı telefon satışı olarak açıkladı. Aslında bu satış hedefi şirketin 2013-2014 arasında satışlarda yaptığı sıçramaya bakılırsa çok da zor gözükmüyor. Ancak özellikle Lenovo, Xiaomi'nin kullanıcı kitlesine hitap etmeye başlarken, Xiaomi'nin hedefine ulaşabilmesi için hız kesmeden satışlara devam edebilmesi gerekiyor.31 Mart'ta 5. yılını kutlayacak olan şirketin yeni modellerini de bu tarihte tanıtması bekleniyor. Xiaomi Ferrari kod adlı cihazın test sonuçlarında görüldüğünü de daha önce sizlerle paylaşmıştık.