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Xiaomi CEO'su 2015 yılı hedeflerini açıkladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xiaomi CEO'su 2015 yılı hedeflerini açıkladı
 
Çin'in yükselen değerlerinden Xiaomi geçtiğimiz yıl içinde 61 Milyonu aşan akıllı telefon satışıyla önemli bir ilerleme kaydetmişti. Bu satış rakamının 2013 yılına göre %227 daha artmış olması ve gelirlerin de %135 artarak 12 Milyar doları bulması üreticinin yükselişini özetleyebilir.
Yeni pazarlara girme stratejisini 2015 yılında da sürdürecek olan şirketin CEO'su bu yılın hedefini ise 80-100 Milyon akıllı telefon satışı olarak açıkladı. Aslında bu satış hedefi şirketin 2013-2014 arasında satışlarda yaptığı sıçramaya bakılırsa çok da zor gözükmüyor. Ancak özellikle Lenovo, Xiaomi'nin kullanıcı kitlesine hitap etmeye başlarken, Xiaomi'nin hedefine ulaşabilmesi için hız kesmeden satışlara devam edebilmesi gerekiyor.  

31 Mart'ta 5. yılını kutlayacak olan şirketin yeni modellerini de bu tarihte tanıtması bekleniyor. Xiaomi Ferrari kod adlı cihazın test sonuçlarında görüldüğünü de daha önce sizlerle paylaşmıştık.

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hakan.ifone 4 yıl
bu tlf anca göte sabun kalıbı olr
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Whole Lotta Rosie 4 yıl
Bu mobil cihaz pazarı ne zaman doygunluğa ulaşacak yahu, milyarlarca cihaz satıldı senelerdir, herkes senede bir cihaz değiştirir mi oldu, nasıl oluyor da hala milyonlarca cihaz satış hedefi açıklıyor bu firmalar..
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benhuraxu 4 yıl
Türkiye'de alabiliyor muyuz xiaomi ?
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General. 4 yıl
Bu sene hayal oldu bizim için.
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daysleeperxp 4 yıl
2013 ağustostan beri bekliyoruz, gelemedi gitti, ayrıca Lenovo'nun fiyat stratejisi daha yüksek, benzer ürünleri yüksek fiyattan satıyor bence rakip olamazlar.
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oktayakgoz 4 yıl
Esnaflık zor zanaat. Sony gibi firmanın mobil bölümü zora girerken 5 yıllık firmanın hedeflerine bak. Zamanın devi ne hale geldi
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