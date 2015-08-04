Xiaomi Çin'de yeniden market lideri, Apple ise üçüncülüğe geriledi

Dünyanın en büyük pazarlarından birisi olan Çin'de Apple ile yerli üreticilerin rekabeti sürüyor. Yılın ilk çeyreğinde bölgede çok büyük satış rakamlarına ulaşan Apple yılın ikinci çeyreğinde liderliği yerli markalara kaptırmış gibi gözüküyor.

Canalys'in yaptığı araştırmaya göre yılın 2. çeyreğinde Xiaomi pazar payını %15.9'a yükselterek liderliğe yükselmiş durumda. Ancak Huawei'nin de hızlı büyümesiyle eski lider Apple ikincilikte de kalamayıp üçüncü sıraya gerilemiş durumda. Huawei'nin 2. çeyrek satışlarının dünya genelinde de patlama yaptığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Şirketin bir çeyrekteki global satışları %100 oranında bir büyüme göstererek 30 milyonu aşmıştı. Bu yükseliş Çin'de de etkilerini gösterirken Huawei'nin %58 yükseliş göstererek pazarın %15.7'lik bölümüne hakim olduğunu görüyoruz. Öyle şirket birinci sıradaki Xiaomi için bile tehdit oluşturmaya başlamış durumda. Samsung ve Vivo gibi bazı büyük üreticiler ise ilk 5 sırada kendine yer bulamamış görünüyor.

Başka bir araştırma şirketi Counterpoint Research'ın raporuna baktığımızda da Xiaomi %15.8 pazar pay ile yine birinci konumda. Verilere göre Huawei'nin pazar payı %15.4 olarak belirtilirken üçüncü sıradaki Apple'da bu oran %12.2. Raporlara baktığımızda Çin'in yerli akıllı telefonlara ilgisinin arttığını söyleyebiliriz. Ancak bilindiği gibi Apple eylül ayında yeni modellerini tanıtacak. iPhone 6S ve iPhone 6S Plus ile birlikte pazar payının yine bir miktar büyüyeceğini öngörebiliriz ancak bu rakam birinciliği yeniden almak için yetecek mi merak konusu.

http://www.canalys.com/newsroom/media-alert-nearly-one-third-smart-phones-shipped-q2-china-were-xiaomi-and-huawei