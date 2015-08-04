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Xiaomi Çin'de yeniden market lideri, Apple ise üçüncülüğe geriledi

3 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xiaomi Çin'de yeniden market lideri, Apple ise üçüncülüğe geriledi
 
Dünyanın en büyük pazarlarından birisi olan Çin'de Apple ile yerli üreticilerin rekabeti sürüyor. Yılın ilk çeyreğinde bölgede çok büyük satış rakamlarına ulaşan Apple yılın ikinci çeyreğinde liderliği yerli markalara kaptırmış gibi gözüküyor.
Canalys'in yaptığı araştırmaya göre yılın 2. çeyreğinde Xiaomi pazar payını %15.9'a yükselterek liderliğe yükselmiş durumda. Ancak Huawei'nin de hızlı büyümesiyle eski lider Apple ikincilikte de kalamayıp üçüncü sıraya gerilemiş durumda. Huawei'nin 2. çeyrek satışlarının dünya genelinde de patlama yaptığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Şirketin bir çeyrekteki global satışları %100 oranında bir büyüme göstererek 30 milyonu aşmıştı. Bu yükseliş Çin'de de etkilerini gösterirken Huawei'nin %58 yükseliş göstererek pazarın %15.7'lik bölümüne hakim olduğunu görüyoruz. Öyle şirket birinci sıradaki Xiaomi için bile tehdit oluşturmaya başlamış durumda. Samsung ve Vivo gibi bazı büyük üreticiler ise ilk 5 sırada kendine yer bulamamış görünüyor.
Başka bir araştırma şirketi Counterpoint Research'ın raporuna baktığımızda da Xiaomi %15.8 pazar pay ile yine birinci konumda. Verilere göre Huawei'nin pazar payı %15.4 olarak belirtilirken üçüncü sıradaki Apple'da bu oran %12.2. Raporlara baktığımızda Çin'in yerli akıllı telefonlara ilgisinin arttığını söyleyebiliriz. Ancak bilindiği gibi Apple eylül ayında yeni modellerini tanıtacak. iPhone 6S ve iPhone 6S Plus ile birlikte pazar payının yine bir miktar büyüyeceğini öngörebiliriz ancak bu rakam birinciliği yeniden almak için yetecek mi merak konusu.

http://www.canalys.com/newsroom/media-alert-nearly-one-third-smart-phones-shipped-q2-china-were-xiaomi-and-huawei Yorum Yaz
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Guhong01 3 yıl en beğenilen
Çinde yapılan röportajda herkes ya apple yada samsung kullanıyordu ve herkesin hayali apple dı, bir tane bile xiaomi yada huawei kullanan yoktu röportajda, ilginç.....
Çinde yapılan röportajda herkes ya apple yada samsung kullanıyordu ve herkesin hayali apple dı, bir tane bile xiaomi yada huawei kullanan yoktu röportajda, ilg...
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lokmanbalci 3 yıl
Yerli üreticileri kaliteli olunca adamlar destek veriyor. Bizimkilerde kaliteli olsa da destek versek. Daha çok fırın ekmek yememiz lazım
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criminalay 3 yıl
Göründüğü gibi yerli ürünlere sadece devletin destek vermesi yetmiyor millet olarak da ürünleri sahipleniyorlar. İki markanın da satışları artsa bile hiçbir pazarda böyle bir paya sahip değiller.
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shadowtr 3 yıl criminalay
criminalay

Göründüğü gibi yerli ürünlere sadece devletin destek vermesi yetmiyor millet olarak da ürünleri sahipleniyorlar. İki markanın da satışları artsa bile hiçbir pazarda böyle bir paya sahip değiller.

Xiaomi ürettiği cihazları dış pazara bile çok uygun fiyatlardan satıyor.

Bizim Vestel gibi çakma yerliler de milleti daha fazla nasıl kazıklarız planlarını yapıyor...

Bir firma samimiyse zaten insanlar sahiplenir. Xiaomi dünyada da ciddi bir müşteri kitlesi edindi kendine. Elimde olmasa da ürünleri sempatiyle baktığım bir firma oldu.
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kadirirdem 3 yıl
ilginç geçenki röportajda da hiç xiami meizu vs kullanan yoktu adamlar ürünlerinde iyiki satıyor bizimkilerde yapsınlar adam gibi telefonlar bizde alaım destekleyelim...
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TheRad67 3 yıl
Biz rahatça uzanamadıktan sonra ooo
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zultaran 3 yıl
mr.artvinli
Bizim ülke sakız orucu bozar mı hocam? da kaldı

telefon geliştirmek orucu bozuyor yoksa duramazlar :)
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huseyincarnege 3 yıl
bir üretici için çin piyasası cok önemli
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Guhong01 3 yıl en beğenilen
Çinde yapılan röportajda herkes ya apple yada samsung kullanıyordu ve herkesin hayali apple dı, bir tane bile xiaomi yada huawei kullanan yoktu röportajda, ilginç.....
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RioDeJaneiro 3 yıl
Hayır anlamadığım nokta millet ülkesinde bu tür şeylere önem verir.Bizimkiler hazırı alıp satmayla uğraşır .Halbuki her telefon o ülkenin kara kutusudur.Bunu yapmak zorda değil yani o kadar şirket var türkiyede . Anlaşssın birisi jolla ile veya satın alsın . O kadroyla o yazılımla çok iyi şeyler elde edilebilir.Geriye kalıyor donanım onuda diğer şirketlerden tamamlasa Kamera Sony işlemci vs vs..Ne güzel şeyler çıkar ortaya.Ama bir kişide atılım yok.Olmadı ben yapacam sanırım bu gidişle :)
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Guest-1E8C38219 3 yıl RioDeJaneiro
Bizim ülke " sakız orucu bozar mı hocam?" da kaldı
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ardaalisahin 3 yıl
Ah bize de gelseler adam gibi ama nerdeee,vergiden gecilmiyor
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St Batuhan 3 yıl
yunus626emre
Helal olsun Xiaomi ile Huawei ye. Xiaomi bizim ülkemize de gelse keşke :/

Kesinlikle helal olsun ama 2. kısma yorumum şudur, keşke bizim de gerçek manada yerli üretim yapan firmamız olsa da ülkemizde ciddi pazar paylarına ulaşsa kaliteli cihazlarla. Hem malzeme hem donanım hem de yazılım tarafındaki özelleştirmelerle.
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lokmanbalci 3 yıl
Yerli üreticileri kaliteli olunca adamlar destek veriyor. Bizimkilerde kaliteli olsa da destek versek. Daha çok fırın ekmek yememiz lazım
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yunus626emre 3 yıl
Helal olsun Xiaomi ile Huawei' ye.
Xiaomi bizim ülkemize de gelse keşke :/
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