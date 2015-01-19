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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi, Çinli yazılım şirketi KingSoft'a 68 milyon dolarlık yatırm yaptı

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Oğuz Avcı
Editör
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Xiaomi, Çinli yazılım şirketi KingSoft'a 68 milyon dolarlık yatırm yaptı
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Geçtiğimiz yıla yaptığı satışlarla damgasını vuran Çinli teknoloji şirketi Xiaomi kendi ülkesinde bir yazılım şirketi olan KingSoft'un %3'lük hissesini 68 Milyon dolar karşılığı satın alarak yatırım yaptı.

Bilgisayar oyunları geliştirerek yazılım işine başlayan şirket bugün yüksek güvenlik, eğlence ve kurumsal amaçlı yazılımlar da geliştiriyor. Şirketin bugün ki toplam değeri ise 2 Milyar dolar olarak gösteriliyor. Xiaomi yöneticisi Lei Jun 2007 yılında KingSoft şirketinden sağlık sorunları nedeniyle istifa etmişti, ayrıca Jun istifasından önce bu şirketin de CEO'su konumundaydı.
Bu yatırımın ile Xiaomi'nin yazılım konusunda odağını arttırabileceği konuşuluyor. Ancak Şirket geçen yılın Aralık ayında da ev aletleri şirketi için 200 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştı. KingSoft yatırımı ile Xiaomi kullanıcılarına özel oyunlar veya uygulamalar sunmaya başlayabilir ve güvenlik konusunda da destek sağlayabilir.
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Gurney5 4 yıl
İsi biliyor adamlar
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doctor_bey 4 yıl
Halal olsun Xiaomi Reyiz, güzel geliyorsun
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Gece772 4 yıl
İyi yapmış....
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sercandk 4 yıl
Xiaomi gümbür gümbür geliyor.
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Sekai 4 yıl
Xiaomi yi artık daha çok görücez anlaşılan
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anonymous1907 4 yıl
Xiaomi kaliteli isler yapmaya basladi,yakin zamanda piyasada yerini alacaktir
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interwap 4 yıl
KingSoft linux, windows, ios, android için başarılı uygulamaları var. Bu demektir ki xiaomi de uygulamalar varsayılan olarak gelecek.
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Fenomenon 4 yıl
Kingsoft kraldır. Hm pc'de hem mobikde kullanıyorum. Kullanışlı ve ücretsiz.
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Mr.Hahn13 4 yıl
Xiaomi nin bir konsalu fena olmaz
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