Xiaomi, Çinli yazılım şirketi KingSoft'a 68 milyon dolarlık yatırm yaptı

Geçtiğimiz yıla yaptığı satışlarla damgasını vuran Çinli teknoloji şirketi Xiaomi kendi ülkesinde bir yazılım şirketi olan KingSoft'un %3'lük hissesini 68 Milyon dolar karşılığı satın alarak yatırım yaptı.

Bilgisayar oyunları geliştirerek yazılım işine başlayan şirket bugün yüksek güvenlik, eğlence ve kurumsal amaçlı yazılımlar da geliştiriyor. Şirketin bugün ki toplam değeri ise 2 Milyar dolar olarak gösteriliyor. Xiaomi yöneticisi Lei Jun 2007 yılında KingSoft şirketinden sağlık sorunları nedeniyle istifa etmişti, ayrıca Jun istifasından önce bu şirketin de CEO'su konumundaydı.

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Bu yatırımın ile Xiaomi'nin yazılım konusunda odağını arttırabileceği konuşuluyor. Ancak Şirket geçen yılın Aralık ayında da ev aletleri şirketi için 200 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştı. KingSoft yatırımı ile Xiaomi kullanıcılarına özel oyunlar veya uygulamalar sunmaya başlayabilir ve güvenlik konusunda da destek sağlayabilir.