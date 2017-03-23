Xiaomi, Hindistan'da ikinci fabrikasını kuruyor

Çin'li üretici Xiaomi artan talebi karşılamak ve daha yüksek sayıda üretime ulaşmak için Hindistan'da 2. fabrikasını kuruyor. Geçtiğimiz sene rakiplerinin hızına ayak uydurmakta zorlanan üretici çareyi yeni bir fabrika kurmakta bulmuş.

Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlarda Redmi Note 3 gibi fiyat/performans odaklı telefonlara daha fazla ilgi duyuluyor ve yeni çıkan Redmi Note 4'e olan yüksek talep nedeniyle şirket üretim kapasitesini artırmak zorunda kalacak. Bu durum neticesinde şirketin Hindistan genel müdürü Manu Kumar Jain, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Hindistan'da kurulacak 2. fabrikada akıllı telefon üretiminin yapılacağını duyurdu.

Daha önce ortaya çıkan bazı raporlarda Apple'ın da Hindistan'da üretime başlayacağı belirtilirken, ülkenin fazla olan nüfusu sayesinde üretimi ülke içine kaydırmak akıllı telefon üreticileri için daha fazla gelir sağlama ve fiyatları daha çok kişinin alabileceği seviyeye düşürme anlamına geliyor.

https://twitter.com/manukumarjain/status/843739389704327169