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Xiaomi, Hindistan'da ikinci fabrikasını kuruyor

Xiaomi, Hindistan'da akıllı telefonlarına olan arzı karşılayabilmek için ülkede ikinci fabrikasını kurduğu duyurdu. Yeni fabrikada markanın yüksek talep aldığı Redmi Note 4 gibi modelleri üretilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Çin'li üretici Xiaomi artan talebi karşılamak ve daha yüksek sayıda üretime ulaşmak için Hindistan'da 2. fabrikasını kuruyor. Geçtiğimiz sene rakiplerinin hızına ayak uydurmakta zorlanan üretici çareyi yeni bir fabrika kurmakta bulmuş.
Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlarda Redmi Note 3 gibi fiyat/performans odaklı telefonlara daha fazla ilgi duyuluyor ve yeni çıkan Redmi Note 4'e olan yüksek talep nedeniyle şirket üretim kapasitesini artırmak zorunda kalacak. Bu durum neticesinde şirketin Hindistan genel müdürü Manu Kumar Jain, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Hindistan'da kurulacak 2. fabrikada akıllı telefon üretiminin yapılacağını duyurdu.
Daha önce ortaya çıkan bazı raporlarda Apple'ın da Hindistan'da üretime başlayacağı belirtilirken, ülkenin fazla olan nüfusu sayesinde üretimi ülke içine kaydırmak akıllı telefon üreticileri için daha fazla gelir sağlama ve fiyatları daha çok kişinin alabileceği seviyeye düşürme anlamına geliyor.

https://twitter.com/manukumarjain/status/843739389704327169 Yorum Yaz
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ceo-tr 2 yıl en beğenilen
şu firmaya devlet teşvik versede bizim ülkeyede yatırım yapsa. ver yeri bedava. 3 -5 yıl vergiden muaf tut. sadece ithalattan vergi al. hem teknoloji transferi, hem işsizlere iş. sırf böyle firmalara teklif ve ülkeye çekmek için bir bakanlık birimi açılsa keşke.
şu firmaya devlet teşvik versede bizim ülkeyede yatırım yapsa. ver yeri bedava. 3 -5 yıl vergiden muaf tut. sadece ithalattan vergi al. hem teknoloji transferi,...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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Fashionality 2 yıl
Xiaomi buyumeye devam ediyor
Bunu rakamlardan cok cevrenizdeki kisilerde gorunce daha iyi anliyorsunuz... Bir cok arkadasim eski model iPhone, Samsung gibi pahali telefonlarini elden cikartip yine bu markalardan yeni bir amiral gemi almak yerine, pil, buyuk ekran ve fiyatindan dolayi Xiaomi nin cihazlarini almaya basladi...
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merveyanar 2 yıl
en azından bir hafta şarj giden bi telefon yapın artık ya la 2-3 gün gitse ona da razıyım
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DH Misafiri 2 yıl
senin ülkende asgari ücreti beğenmeyen insan var bunların günlüğü 1 dolar maaşlı insanlar sen bir dolara çalışırmış son ????
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ByBaterist 2 yıl
şayomil bile ikinci fabrikasını kuruyorsa, samsung ve apple gibi devler nasıldır kimbilir vay be helal olsun, takdir ediyorum.
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FTX58 2 yıl
Arkadaş teknoloji sitesimi siyaset sitesimi belli değil her haberin altına başka insanların düşünceleri ne diye baktığımda alakasız siyaset yorumları şunu kafanıza sokun ülke bizim ülkemiz iyisi ile kötüsü ile hükümeti beyenmiyorsan eleştir fikrini söyle sana kimse karışamaz ama siyaset ile ilgili haber çıkar git onun altında fikirleri yaz eleştir her şapkanın altından çıkmayın artık sitenin iyice suyunu çıkardınız
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MDV 2 yıl
Bu Xiaomi nin daha en kötü günleri
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umut_baris 2 yıl
Türkiye'ye gelse diyen arkadaşlar bu vergilerle Google bile zor geldi. Siz neyden bahsediyorsunuz? Daha düne kadar Play Store geliştiriciler için Türkiye'ye açık değildi. Millet kırk takla atıyordu.
Vergilerle sıfır çaba harcayarak kazanan model varken niye üretsinler.
Referandumdan sonra bir sürü yabancı yatırımcı bu ülkeden kaçacak. İşten çıkarmalar artacak.
Bunlar daha iyi günlerimiz.
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Batuist 2 yıl
Hindistana fabrika açılmasına şaşıranlar bi zahmet hindistanın nüfusuna internetten bir baksın. saçma sapan yorum yazmasın... bilgi çağında bilgi kıtlığı yaşayan ergenler çok... denizin ortasında su nerede demek gibi..
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kadirirdem 2 yıl
Firmanın geleceği çok parlak güzel hamleler yapıyor.
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axaxa 2 yıl
Bi ekmek parasına çalıştırın bakalım insanları modern kölelik.
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