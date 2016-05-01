Xiaomi Max özellikleri detaylanıyor

Xiaomi’nin 10 Mayıs itibariyle lanse edeceği yeni Phablet modeli Max veya Mi Max ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Amiral gemi seviyesinde olması beklenen yeni model, aksine orta seviyeye yakın bir pozisyonda kalmayı tercih ediyor.

Benhcmark skorlarına göre, Xiaomi Max modelinde 6.4 inçlik Full HD ekran yer alıyor. Yonga seti tarafında ise Snapdragon 650 kullanılmış. 2 adet 1.8GHz saat hızında çalışan Cortex-A72 ve 4 adet 1.5GHz saat hızında çalışan Cortex-A53 çekirdeklerinin yer aldığı yonga setine, Adreno 510 grafik birimi destek veriyor. 3GB RAM ile birlikte, yine fiyatına göre üst seviye performans sergileyecek bir cihaz karşımızda.

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16MP çözünürlükte arka ve 5MP çözünürlükte ön kamera barındıran modelde, 4500mAH kapasiteli bir batarya olacağı iddia ediliyor. Android 6.0 üzerinde ise MIUI 8 arayüzü çalışacak. Depolama kapasitesi de 16GB seviyesinde.

Xiaomi’nin yeni Phablet modelini iki farklı versiyon ile satışa sunması bekleniyor. Bir versiyonda 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yer alacak. Diğer versiyonda ise 3GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasitesi sunulacak. Fiyatlar da elbette buna göre değişecek. Modelin 150$-170$ arasına konumlanacağı tahmin ediliyor.

10 Mayıs tarihindeki etkinlikte, Xiaomi Max ile birlikte Mi Band S 2 fitness takip bilekliği de tanıtılacak. LCD ekranın yer aldığı bu bilekliği, bir süre önce firmanın patronu kendi hesabından paylaşmıştı. Mi Band serisi, giyilebilir cihaz sektörünün en çok satan modelleri arasında yer alıyor.