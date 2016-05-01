Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Max özellikleri detaylanıyor

Bu yıl 80 milyon akıllı telefon satma hedefini sürdüren Xiaomi, bilinen serilerin haricinde yeni ürünler de piyasaya sürecek. Bunlardan birisi olan Xiaomi Max, gelecek hafta tanıtılıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi Max özellikleri detaylanıyor

Xiaomi’nin 10 Mayıs itibariyle lanse edeceği yeni Phablet modeli Max veya Mi Max ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Amiral gemi seviyesinde olması beklenen yeni model, aksine orta seviyeye yakın bir pozisyonda kalmayı tercih ediyor.

Benhcmark skorlarına göre, Xiaomi Max modelinde 6.4 inçlik Full HD ekran yer alıyor. Yonga seti tarafında ise Snapdragon 650 kullanılmış. 2 adet 1.8GHz saat hızında çalışan Cortex-A72 ve 4 adet 1.5GHz saat hızında çalışan Cortex-A53 çekirdeklerinin yer aldığı yonga setine, Adreno 510 grafik birimi destek veriyor. 3GB RAM ile birlikte, yine fiyatına göre üst seviye performans sergileyecek bir cihaz karşımızda.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi, kendi işlemcisi Rifle’ı hazırlıyor"

16MP çözünürlükte arka ve 5MP çözünürlükte ön kamera barındıran modelde, 4500mAH kapasiteli bir batarya olacağı iddia ediliyor. Android 6.0 üzerinde ise MIUI 8 arayüzü çalışacak. Depolama kapasitesi de 16GB seviyesinde.

Xiaomi’nin yeni Phablet modelini iki farklı versiyon ile satışa sunması bekleniyor. Bir versiyonda 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yer alacak. Diğer versiyonda ise 3GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasitesi sunulacak. Fiyatlar da elbette buna göre değişecek. Modelin 150$-170$ arasına konumlanacağı tahmin ediliyor.

10 Mayıs tarihindeki etkinlikte, Xiaomi Max ile birlikte Mi Band S 2 fitness takip bilekliği de tanıtılacak. LCD ekranın yer aldığı bu bilekliği, bir süre önce firmanın patronu kendi hesabından paylaşmıştı. Mi Band serisi, giyilebilir cihaz sektörünün en çok satan modelleri arasında yer alıyor. 

 

http://wccftech.com/xiaomi-max-feature-hexacore-processor-3gb-ram/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
caneycaney 3 yıl en beğenilen
6.4 inch?
oldu teşekkürler
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dzgnCauchy 2 yıl
Ya bu telefonu almayı düşünüyorum ama hiç Türkçe incelemesi yapılmamış iyi midir kötü müdür bilemedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xwernediti 3 yıl
Benim gibi büyük telefona ihtiyaç duyanlar için oldukça iyi gibi görünüyor ama bu telefonun imeisi malum yöntemlerle çözmek mümkün mü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fenakesim 3 yıl
şöyle büyük ekranlı bir telefon alıp tablet niyetine kullanmak lazım. çantada durur gerektiğinde çıkarır kullanırsın.
zaten 2 telefon kullanıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AntiClon 3 yıl
6.4 mü çüşşş11!!!11
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 3 yıl
Önceki telefonum 6" zenfone6 idi. Kılıç çeker gibi çıkarıyordum cebimden mübareği :D Bu 6.4" olsa da ekran/kasa oranı Asus kadar berbat olmayacağından yaklaşık aynı ebatlarda olacaktır. Eskiyince incelemelerde çok övülen fiyat performans canavarı denen Sony m4 aqua aldım, hem insan ufak ekrana alışamıyor hem de grafik gücü zayıf, bi Fallout shelter"ım var oyanayamıyorum, donuyor. Açıkçası tekrar büyük ekran phablet düşünüyorum, merak ettiğim bu adreno 510 fullHD'de kurtarır mı ve kamerası iş görür mü? Gerçi bize 3GB'lığını getirmez illa 2GB zorlarlar...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 3 yıl tahir40
tahir40

Önceki telefonum 6" zenfone6 idi. Kılıç çeker gibi çıkarıyordum cebimden mübareği :D Bu 6.4" olsa da ekran/kasa oranı Asus kadar berbat olmayacağından yaklaşık aynı ebatlarda olacaktır. Eskiyince incelemelerde çok övülen fiyat performans canavarı denen Sony m4 aqua aldım, hem insan ufak ekrana alışamıyor hem de grafik gücü zayıf, bi Fallout shelter"ım var oyanayamıyorum, donuyor. Açıkçası tekrar büyük ekran phablet düşünüyorum, merak ettiğim bu adreno 510 fullHD'de kurtarır mı ve kamerası iş görür mü? Gerçi bize 3GB'lığını getirmez illa 2GB zorlarlar...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Valla çok şey bekleme bence kardeş. Listede görüldüğü üzere Gpu'su listenin en sonunda. Snapdragon 808'ün adreno 418'i bile adreno 510'dan daha iyi.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 3 yıl
OverClocK1ng
Ben 650 değil de 652 yi seviyorum...

İkisi de adreno 510 kullanıyor diye biliyorum. İşlemci hızları farklı herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl
Ben 650 değil de 652 yi seviyorum...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caneycaney 3 yıl en beğenilen
6.4 inch?
oldu teşekkürler
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2957 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, xiaomi max ve
4 etiket daha xiaomi mi max Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl MSI Vortex G65 6QF "Atom Karınca" video incelemesi 3 yıl Şüpheli Wi-Fi erişim noktası ismi Qantas uçağında kaosa neden oldu 3 yıl Elon Musk, Tesla Model 3'te Ludicrous Mod olacağını doğruladı 3 yıl Qualcomm’dan Snapdragon 820’li cihazları daha akıllı kılacak bir SDK 3 yıl Silverstone'dan soğutma odaklı Primera PM01 kasa 3 yıl 6GB RAM yarışına UMi de katılıyor 3 yıl LG, ekran altına parmak izi okuyucu entegre etti 3 yıl "Uçan Fransız": Hoverboard'la dünya rekoru kırdı (Video) 3 yıl Microsoft 1 gram DNA'ya 1 milyar TB veri depolamayı deneyecek 3 yıl Bugün ortalama bir web sayfası ilk “Doom” oyunu boyutlarında 3 yıl Facebook Messenger'a kendini imha eden mesaj özelliği geliyor 3 yıl Milli Savaş Gemisi TCG Anadolu hakkında merak edilenler 3 yıl Intel Kaby Lake işlemciler sızdırıldı 3 yıl James Webb Uzay Teleskobu detaylanıyor: İşte teleskobun dev "altın aynası" 3 yıl İnternette bir dakikada neler oluyor? 3 yıl Mobilite: Telefon savaşları, iPhone 7 Pro, HTC One S9 ve dahası... 3 yıl Windows 10 pazar payı yükselmeye devam ediyor 3 yıl Samsung, anne ile bebeğini yakınlaştırıyor 3 yıl Albert Einstein'ın hayatı dizi oluyor 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1000 serisi, 6 Mayıs’ta geliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Max özellikleri detaylanıyor Sonraki Will.i.am ikinci akıllı saatini duyurdu 3 yıl Samsung Galaxy J5 ve J7 2016 satışa çıkıyor, ama bir farkla 3 yıl Intel Sofia ve Broxton mimarileri iptal edildi 3 yıl Uzman çavuşun hayatını cebindeki iPhone'u kurtardı 3 yıl Puma’dan robot ayakkabı kutusu 3 yıl Apple Watch üzerinde Windows 95 tecrübesi 3 yıl PC oyunculuğu konsollardan daha fazla kazandırmaya devam ediyor 3 yıl Lumia 535 Windows Phone platformunun en popüler modeli olmayı başardı 3 yıl Netflix'ten beklenen Punisher açıklaması geldi 3 yıl iOS 9.3 sürümündeki açık, klasörleri yuvarlak hale getiriyor 3 yıl Samsung Galaxy A3 2016 inceleme videosu "Tasarımıyla öne çıkan telefon" 3 yıl Facebook, sanal gerçeklikte yol gösterici olmak istiyor 3 yıl Falcon 9'un iniş anlarına 360 derecede göz atın 3 yıl Global oyun pazarı raporu yayımlandı 3 yıl Makine öğrenme dili cebe giriyor 3 yıl Windows 10 artık Cortana'dan Google aramasına izin vermiyor 3 yıl Xiaomi’den akıllı saat, ama çocuklara... 3 yıl ASRock’tan mini-STX formatında kasa 3 yıl Huawei, bu kez Mate serisini çift kamera ile buluşturmaya hazırlanıyor 3 yıl Snapchat'in günlük video izlenme sayısı 10 Milyarı aştı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim