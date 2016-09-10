Xiaomi Mi 5 Extreme ile tanışın

Mi Note serisi yeni amiral gemi modellerini tanıtmaya hazırlanan Çinli üretici Xiaomi'nin, mevcut amiral gemi modeli Mi 5 farklı isimler altında karşımıza çıkmaya devam ediyor. Xiaomi Mi 5 Extreme adında yeni bir versiyon perakendecilerde görünmeye başladı.

Xiaomi Mi 5 Extreme versiyonu aslında 3GB LPDDR4 RAM/64GB depolama kapasiteli orijinal versiyonun üzerinde yükseliyor. Fark olarak işlemci, grafik birimi ve RAM frekans hızlarının arttırıldığını görüyoruz.

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Orijinal versiyondaki Kryo çekirdekleri 1.8GHz’den 2.15GHz seviyesine çıkıyor. Adreno 530 grafik birimi de 510MHz’den 624MHz’e yükseliyor. LPDDR4 RAM frekansı ise 1333MHz’den 1866MHz’e çıkartılmış. Yani yonga seti tarafında yüzde 20, RAM tarafında yüzde 40 civarında bir performans artışı söz konusu. Model aslında Mi5 Prime olarak bildiğimiz versiyonun özelliklerini yansıtıyor. Resmi olarak bir isim değişikliği mi var veya perakendecilerin bir stratejisi mi bilinmiyor. Modelin fiyatı 300$ civarında. Siyah renkli versiyonu ise 306$ olarak belirlenmiş.