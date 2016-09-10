Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi 5 Extreme ile tanışın

Xiaomi’nin amiral gemi modeli Mi 5, farklı versiyonlar ile karşımıza gelmeye devam ediyor. Çinli perakendeciler farklı isim konusunda oldukça istekli durumda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,9b
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mi Note serisi yeni amiral gemi modellerini tanıtmaya hazırlanan Çinli üretici Xiaomi'nin, mevcut amiral gemi modeli Mi 5 farklı isimler altında karşımıza çıkmaya devam ediyor. Xiaomi Mi 5 Extreme adında yeni bir versiyon perakendecilerde görünmeye başladı.

Xiaomi Mi 5 Extreme versiyonu aslında 3GB LPDDR4 RAM/64GB depolama kapasiteli orijinal versiyonun üzerinde yükseliyor. Fark olarak işlemci, grafik birimi ve RAM frekans hızlarının arttırıldığını görüyoruz.

Ayrıca Bkz. "Kapaklı Galaxy Folder 2 duyuruldu"

Orijinal versiyondaki Kryo çekirdekleri 1.8GHz’den 2.15GHz seviyesine çıkıyor. Adreno 530 grafik birimi de 510MHz’den 624MHz’e yükseliyor. LPDDR4 RAM frekansı ise 1333MHz’den 1866MHz’e çıkartılmış. Yani yonga seti tarafında yüzde 20, RAM tarafında yüzde 40 civarında bir performans artışı söz konusu. Model aslında Mi5 Prime olarak bildiğimiz versiyonun özelliklerini yansıtıyor. Resmi olarak bir isim değişikliği mi var veya perakendecilerin bir stratejisi mi bilinmiyor. Modelin fiyatı 300$ civarında. Siyah renkli versiyonu ise 306$ olarak belirlenmiş. 

 

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-5-Extreme-version-rocks-with-overclocked-CPU-GPU-and-RAM_id85273 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
frt-_-ctn 3 yıl en beğenilen
Yanlış haber. Hali hazırda bulunan 64gb lık modelin hız değerleri böyle zaten.
Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 3 yıl
Ekrem71...(!)
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
kloveangel 3 yıl
xiaomi candır gerisi patlıcan
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teq_sevdam23 3 yıl
Ne 300 doları 400 Euro burda çok pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DARBE 3 yıl
Xiaomi Mi note serisiyle piyasayı allak bullak edecek sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
şuan ki 64 gb modelde böyle zaten...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erha-n 3 yıl
mi 5 Premium adı altında 4000 Mah. Full aleminyum kasa bir cihaz çıkarsalar beklemden geçerim.
mi4 kullanıyorum miui 8 ile cihaz remsne ios stabilitesie yaklaştı.
4s - 5 - 5s iphoneleri kullandım. Onlardaki serilik var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morphinz 3 yıl
Yazılım konusunda Android One'a geçseler çok iyi olacak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TIME 3 yıl Morphinz
Miui icin bile alinir xiaomi.
Kim naapsin o cirkin arayuzle and.onei .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 3 yıl
Ekrem71...(!)
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ma95 3 yıl
Yazılımı oturtabilirseler tadından yenmez
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevfel 3 yıl
Mevcut 1.8 ghz cpu hızı ve 510 mhz'lik gpu hızıyla zaten telefon aşırı ısınıyor. Şimdi daha da arttırılmış hız ile herhalde üzerinde yumurta da pişirebiliriz.
Xiaomi ısınma problemine çare bulsun önce.
Tamam telefon çok hızlı akıyorda elde tutamıyorsun hemen ısınıyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 3 yıl
Adamlar yapıyor kardeşim. Vestelin 900 tl lik modellerine bakın bide Xaominin Mi 5 bakın.. ŞİMDİ birileri gelir laf olsun diye. İyide bunlar ÇİN'DE bu fiyata satılmıyor ki? Xaomi kendi sitesinde bu fiyata SATIYOR gerisi alanlara ve üzerine ne kadar kâr yapacaklara kalmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9867 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, xiaomi mi 5 ve
5 etiket daha Popüler xiaomi mi 5 extreme Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung kendi grafik birimini geliştirmek için arayış içerisinde 3 yıl Cortex-A73 çekirdeğini piyasaya süren ilk tasarımcı Qualcomm olabilir 3 yıl Türk geliştiriciden sonsuz şut çekme oyunu 3 yıl Karşınızda geleceğin ticari aracı: "Drone ve robot" destekli Mercedes Vision Van 3 yıl Çocuklara kodlamayı milli platform HackerCan öğretecek 3 yıl Pokemon Go iki aylık geliriyle rekor kırdı 3 yıl Apple’ın otomobil projesi hüsrana doğru gidiyor 3 yıl Microsoft Surface Phone’un çıkışı yine erteleniyor 3 yıl Uncharted filmi 2017'deki çıkış tarihine yetişmeyecek 3 yıl Dokunmatik OLED ekranlı yeni MacBook modelleri yakında tanıtılacak 3 yıl Gelecek nesil Mazda 3'de RX-Vision konsept aracından izler bulunacak 3 yıl Huawei Honor 8 modeli 1.5 milyon adet sattı 3 yıl Güvenli Galaxy Note 7 modelleri için etiketleme dönemi başlıyor 3 yıl Sony, PlayStation 4′ün fiyatlarında indirime gitti 3 yıl Apple AirPods ve Apple Watch 2 inceleme ilk izlenim videosu 3 yıl Intel modemler artık iPhone modellerinde 3 yıl iPhone 7′yi şarj ederken kulaklıkla nasıl müzik dinleyebilirsiniz? 3 yıl Yeni Batman filminde Deathstroke'u kimin canlandıracağı belli oldu 3 yıl Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Galaxy Note 7 için uyarı yayınladı 3 yıl Yeni Porsche Panamera 4 E-Hybrid, 2016 Paris Otomobil fuarında görücüye çıkacak 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi 5 Extreme ile tanışın Sonraki Lumia macerası sona geliyor 3 yıl Adil Kullanım Kotası'na beklenen düzenleme geldi: AKK kalkıyor mu? 3 yıl He-Man macerası mobilde devam ediyor 3 yıl 2si1 "Pro" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Alcatel’in Windows 10 mobil amiral gemisi gün sayıyor 3 yıl Raspberry Pi satışları 10 milyonu geçti 3 yıl Twitter direkt mesajlara (DM) yeni özellikler ekledi 3 yıl BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Adil Kullanım Kotası hakkında açıklamada bulundu 3 yıl Galaxy Note 7, evi ve otomobili kullanılamaz hale getirdi 3 yıl Android kullanıcılarına AirPods ve Super Mario müjdesi 3 yıl Sony Xperia XA Ultra raflara çıktı 3 yıl Sony Xperia X Compact ön inceleme videosu "Gelen gideni aratır mı?" 3 yıl Kapaklı Galaxy Folder 2 duyuruldu 3 yıl Yeni Underworld filminin ilk fragmanı yayınlandı 3 yıl iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın yurt dışı fiyatları ne kadar? 3 yıl Kosta Rika tam 76 gündür hiç fosil enerji kullanmıyor 3 yıl Dikkat: Kış saati uygulaması kaldırıldı artık saatler geri alınmayacak 3 yıl Apple 16GB kapasiteye veda etti, fiyatlar revize edildi 3 yıl Üç hava yolu şirketi uçakta Galaxy Note 7 kullanımını yasakladı 3 yıl NASA asteroitten numune getiriyor! Tarihi OSIRIS-REx görevi bu gece başlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim