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Xiaomi Mi 5 bileşenleri mercek altına alındı

Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli Mi 5, henüz piyasaya çıkmadan bileşenlerine ayrıldı. Cihazın içerisinde neler olduğunu merak edenler, yazımıza göz atabilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni bir amiral gemisi duyurulduğunda, çeşitli siteler tarafından parçalarına ayrılması ve bileşenlerinin incelenmesi sıkça rastlanır bir durum oldu. Lansmanda paylaşılmayan bileşenler ile ilgili net bilgilere ulaşabildiğimiz parçalama işlemi, daha çok iFixit sitesi tarafından yapılıyordu. Şimdi pek çok site bu işe girmiş durumda.

Çinli IT168 sitesi, henüz piyasaya sürülmeyen Xiaomi Mi 5 amiral gemi modelini parçalarına ayırarak, paylaşımlar yaptı. Ayırma işleminde özellikle arka kapağın kolay bir şekilde çıkarılarak bataryaya ulaşılabildiği dikkat çekiyor. Her ne kadar garanti dışı olsa da, bataryasında problem yaşayan kullanıcılar kolay bir şekilde değişim yapabiliyor. Yine cihazdaki diğer bileşenlerin de kolay bir şekilde sökülebildiği ifade ediliyor. Site, herhangi bir tamir edilebilirlik puanı vermediği için, ortada sadece ifadeler mevcut.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi'den orta seviyede iddialı telefon: Mi 4s"

Xiaomi Mi 5 modelinde 5.15 inçlik Full HD ekran, 3GB/4GB LPDDR4 RAM, 32GB/64GB/128GB depolama kapasitesi, Snapdragon 820 yonga seti, 4 eksenli OIS desteği olan 16MP çözünürlüğünde arka kamera, metal veya seramik kasa, 3000mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi, MIUI 7 arayüzü gibi özellikler yer alıyor. Modelin başlangıç fiyatı 300$ olarak belirlenmiş.

 

http://www.androidheadlines.com/2016/02/check-out-the-first-xiaomi-mi-5-teardown.html Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
güzel telefon tr ye bir gelmediler..
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muaz1984 3 yıl
Neden bizim memlekete gelmiyor bu şaomi.
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gunman233 3 yıl
Micro Sd kart girişi (ikinci sim yerinde vs?)var mı yok mu bir türlü öğrenemedik nedense.. Yok sanırım.
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wolf silver 3 yıl
Redmi note 2 den sonra bu telefona geçmeyi düşünüyorum ama bakalım artık.. Keşke Xaomi bu ülkeye de gelse bizde rahat rahat ürünlerini alabilseydik...
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Atılgan oo 3 yıl
guzel telefon ancak arkasini mat yapsalar daha klas olurmus.
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