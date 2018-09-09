Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, “Mi 8 Pro” ismiyle global pazara açılıyor

Xiaomi, geçtiğimiz aylarda Çin’de piyasaya sürmüş olduğu amiral gemisi cihazı Mi 8 Explorer Edition’ı “Mi 8 Pro” ismi ile global pazara sunuyor. Mi 8 serisinin en gelişmiş cihazı Mi 8 Explorer Edition’ın satışı ve promosyonu bu zamana kadar yalnızca Çin pazarında gerçekleştiriliyordu. Ancak son gelişmeler cihazın Mi 8 Pro ismiyle çok yakın gelecekte global pazara açılacağını gösteriyor.

Cihazın teknik özelliklerinden birazcık söz edecek olursak; 6,21 inçlik Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkan Mi 8 Pro, gücünü Snapdragon 845 işlemciden alıyor. 4GB, 6GB ve 8GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneğiyle gelecek olan cihaz; 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğine de sahip olacak.

Mi 8 Explorer Edition, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip tek bir seçenekle alıcı buluyordu ancak Mi 8 Pro farklı fiyat etiketlerine sahip ve depolama seçeneklerine sahip farklı versiyonlarla satışa sunulacak.

Xiaomi Mi 8 Pro, 20MP'lik bir ön kamera ve 12MP + 12 MP’lik iki arka kamera ile karşımıza çıkacak. Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip olacak cihaz, tıpkı Mi 8 Explorer Edition gibi ekrana gömülü parmak izi sensörüne ve 3D yüz tanıma teknolojisine sahip olacak. Mi 8 Pro, güçlü teknik özellikleriyle oldukça dikkat çekici bir cihaz olsa da ne yazık ki 2900 mAh gücündeki bataryası biraz hayal kırıklığına uğratıyor.

Çin’de 553 dolarlık(3500+ TL) bir fiyat etiketiyle alıcı bulan cihazın, yabancı pazarlarda ne kadarlık bir fiyat etiketi ile alıcı bulacağı ve ne zaman satışa sunulacağı ise şu an için büyük bir merak konusu.

Cihaz Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.21 inç

6.21 inç Çözünürlük: 2248 x 1080 piksel (512 ppi)

2248 x 1080 piksel (512 ppi) İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Ön Kamera: 20 megapiksel

20 megapiksel Arka Kamera: 12 MP+ 12 MP

12 MP+ 12 MP İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Android 8.1 Oreo RAM: 4/6/8 GB

4/6/8 GB Dahili Depolama: 64/128/256 GB

64/128/256 GB Batarya: 2900 mAh

https://www.firstpost.com/tech/news-analysis/mi-8-se-explorer-edition-could-be-called-mi-8-pro-in-other-markets-reveals-listing-5147761.html