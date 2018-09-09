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Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, “Mi 8 Pro” ismiyle global pazara açılıyor

Xiaomi'nin geçtiğimiz aylarda piyasaya sürmüş olduğu Mi 8 serisinin en gelişmiş cihazı olan Mi 8 Explorer Edition, Mİ 8 Pro ismi ile global pazara açılıyor. Detaylar haberimizde.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
8,3b
1
11
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Xiaomi, geçtiğimiz aylarda Çin’de piyasaya sürmüş olduğu amiral gemisi cihazı Mi 8 Explorer Edition’ı “Mi 8 Pro” ismi ile global pazara sunuyor. Mi 8 serisinin en gelişmiş cihazı Mi 8 Explorer Edition’ın satışı ve promosyonu bu zamana kadar yalnızca Çin pazarında gerçekleştiriliyordu. Ancak son gelişmeler cihazın Mi 8 Pro ismiyle çok yakın gelecekte global pazara açılacağını gösteriyor.
Cihazın teknik özelliklerinden birazcık söz edecek olursak;  6,21 inçlik Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkan Mi 8 Pro, gücünü Snapdragon 845 işlemciden alıyor. 4GB, 6GB ve 8GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneğiyle gelecek olan cihaz; 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğine de sahip olacak.
Mi 8 Explorer Edition, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip tek bir seçenekle alıcı buluyordu ancak Mi 8 Pro farklı fiyat etiketlerine sahip ve depolama seçeneklerine sahip farklı versiyonlarla satışa sunulacak.
Xiaomi Mi 8 Pro, 20MP'lik bir ön kamera ve 12MP + 12 MP’lik iki arka kamera ile karşımıza çıkacak. Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip olacak cihaz, tıpkı Mi 8 Explorer Edition gibi ekrana gömülü parmak izi sensörüne ve 3D yüz tanıma teknolojisine sahip olacak. Mi 8 Pro, güçlü teknik özellikleriyle oldukça dikkat çekici bir cihaz olsa da ne yazık ki 2900 mAh gücündeki bataryası biraz hayal kırıklığına uğratıyor.
Çin’de 553 dolarlık(3500+ TL) bir fiyat etiketiyle alıcı bulan cihazın, yabancı pazarlarda ne kadarlık bir fiyat etiketi ile alıcı bulacağı ve ne zaman satışa sunulacağı ise şu an için büyük bir merak konusu.

Cihaz Özellikleri

  • Ekran Boyutu: 6.21 inç
  • Çözünürlük: 2248 x 1080 piksel (512 ppi)
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845
  • Ön Kamera: 20 megapiksel
  • Arka Kamera: 12 MP+ 12 MP
  • İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
  • RAM: 4/6/8 GB
  • Dahili Depolama: 64/128/256 GB
  • Batarya: 2900 mAh

https://www.firstpost.com/tech/news-analysis/mi-8-se-explorer-edition-could-be-called-mi-8-pro-in-other-markets-reveals-listing-5147761.html Yorum Yaz
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profecco 8 ay en beğenilen
Bu şeffaf kasa tasarımlı cep telefonlarına ileride rgb led lambalar koyacaklarına eminim.
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intel7mix 8 ay
Cihazın gücü Ferrari ama benzin deposu küçük ve cihazda pili emiyor. Sonra 50 km sonra benzinin bitiyor.
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Xtrud 8 ay
Pil baya Pro'ymuş...
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deniz_sea 8 ay
553$ = 3500+
o sondaki + her şeyi bitirdi işte keşke sonu belli olsaydı ...
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Johan Elmander 8 ay
Zaten küçük olan 3000mAh'lik bataryayı küçülttükleri için Xiaomi'yi tebrik ediyorum.
4/64 model de Turkey Special Edition gibi olmuş.
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tugares 8 ay
Belli ki Xiaomi de Samsung'un yolundan ilerleyecek. Saçmalamaya başladılar.
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ouzqan 8 ay
6 inç için 2900 mah yarım günü zor çıkaracak bir cihaz. Sırf şeffaf arka kapak o kadar parayı kimse vermez.
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alemburda34 8 ay
Ben mi 8 modellini kullanıyorum 3400 mAh bataryayla şarjım günün sonunda %35 civarı kalıyor ve bu daha saat akşam 8 deyken düşünün pro modelinde günü kılı kılına kurtarır yada kapanır diye düşünüyorum. 2900 ile 3400 mAh aradında hissedilir fark olur. Bu arada telefon kaymak gibi akıyor. 😉
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system electronıc 8 ay
Tasarım handikapı bu batarya.
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intel7mix 8 ay
Cihazın gücü Ferrari ama benzin deposu küçük ve cihazda pili emiyor. Sonra 50 km sonra benzinin bitiyor.
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İnternet-Explorer 8 ay
Neden 2900 mAh anlatsana biraz
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EveryThingMiPro 8 ay
Ekran içi parmak izi okuyucusu ve şeffaf tasarım yüzünden olmalı. Yoksa Xiaomi böyle bir hata yapmaz. Bu arada mi 8 için 2900 o kadar büyük bir problem olmaz. Mi 8 kullanıyorum ve optimizasyonu çok iyi.
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Xtrud 8 ay
Pil baya Pro'ymuş...
Yanıtla +10
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profecco 8 ay en beğenilen
Bu şeffaf kasa tasarımlı cep telefonlarına ileride rgb led lambalar koyacaklarına eminim.
Yanıtla +13
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