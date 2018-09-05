Xiaomi, Mi 8 Youth ve Mi 8 Screen Fingerprint Edition ile geri dönüyor

Geçtiğimiz aylarda amiral gemisi konumundaki Mi 8’i ve Mi 8 serisinin diğer üyeleri olan Mi 8 Explorer Edition ve Mi 8 SE’yi piyasaya süren Xiaomi, çok yakın gelecekte serinin 2 yeni üyesi Mi 8 Youth’u ve Mi 8 Screen Fingerprint Edition’ı resmi olarak duyurmaya ve ardından satışa sunmaya hazırlanıyor.

Ne yazık ki cihazların teknik özellikleri ve tasarımları hakkında ortaya çıkan çok fazla bilgi yok. Şu an için yalnızca cihazların renk seçenekleri ve depolama kapasiteleri ortaya çıkmış durumda.

Mi 8 Youth, çok büyük ihtimalle Mi 8’in Snapdragon 710 işlemciye sahip, daha uygun fiyatlı versiyonu olacak. Cihaz, 4 GB RAM + 64 GB depolama, 6 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere üç farklı depolama seçeneği ile piyasaya sürülecek. Ayrıca uzay grisi, altın sarısı ve mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle alıcı bulacak.

Adından da anlaşılabileceği üzere Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition, Mi 8’in ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip versiyonu olacak. Çok büyük ihtimalle Mi 8 ile çok benzer bir tasarıma sahip olacak ve tıpkı Mi 8 gibi Snapdragon 845 işlemciye sahip olacak. 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama seçenekleriyle piyasaya sürülecek olan cihaz, siyah ve altın sarısı olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak.

Cihazların piyasaya sürülecekleri tarih ve fiyat etiketleri şu an için ortaya çıkmış değil.

https://www.gsmarena.com/are_xiaomi_mi_8_youth_and_mi_8_fingerprint_edition_coming-news-33098.php