Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi, Mi 8 Youth ve Mi 8 Screen Fingerprint Edition ile geri dönüyor

Xiaomi'nin geçtiğimiz Mayıs ayında piyasaya sürmüş olduğu Mi 8 ailesine Mi 8 Youth ve Mi 8 Screen Fingerprint Edition isimli iki yeni üye geliyor. Detaylar haberimizde.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
5,2b
1
11
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz aylarda amiral gemisi konumundaki Mi 8’i ve Mi 8 serisinin diğer üyeleri olan Mi 8 Explorer Edition ve Mi 8 SE’yi piyasaya süren Xiaomi, çok yakın gelecekte serinin 2 yeni üyesi Mi 8 Youth’u ve Mi 8 Screen Fingerprint Edition’ı  resmi olarak duyurmaya ve ardından satışa sunmaya hazırlanıyor.
Ne yazık ki cihazların teknik özellikleri ve tasarımları hakkında ortaya çıkan çok fazla bilgi yok. Şu an için yalnızca cihazların renk seçenekleri ve depolama kapasiteleri ortaya çıkmış durumda. 
Mi 8 Youth, çok büyük ihtimalle Mi 8’in Snapdragon 710 işlemciye sahip, daha uygun fiyatlı versiyonu olacak. Cihaz, 4 GB RAM + 64 GB depolama, 6 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere üç farklı depolama seçeneği ile piyasaya sürülecek. Ayrıca uzay grisi, altın sarısı ve mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle alıcı bulacak.
Adından da anlaşılabileceği üzere Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition, Mi 8’in ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip versiyonu olacak. Çok büyük ihtimalle Mi 8 ile çok benzer bir tasarıma sahip olacak ve tıpkı Mi 8 gibi Snapdragon 845 işlemciye sahip olacak. 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama seçenekleriyle piyasaya sürülecek olan cihaz, siyah ve altın sarısı olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak.
Cihazların piyasaya sürülecekleri tarih ve fiyat etiketleri şu an için ortaya çıkmış değil. 

https://www.gsmarena.com/are_xiaomi_mi_8_youth_and_mi_8_fingerprint_edition_coming-news-33098.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
yashiii 8 ay en beğenilen
Galiba xiaomi nin de sonu Samsung gibi olacak. Çok fazla model çıkartıyor hiç gereksiz yere. Sonra bu ürünlere teknik destek yazılım vb veremeyecek. Ancak kafa karıştırmaya yarar başka bi işe yaramaz çok model olmadı. Şuan mi8 ailesinde toplam 5 ürün oldu. Ne gerek vardı. Örnek veriyorum oneplus i çok takdir ediyorum senede bi tane maximum 2 telefon çıkartıyor Apple gibi ve her şey mükemmel çalışıyor.
Galiba xiaomi nin de sonu Samsung gibi olacak. Çok fazla model çıkartıyor hiç gereksiz yere. Sonra bu ürünlere teknik destek yazılım vb veremeyecek. Ancak kafa...
Devamını Gör
5 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Johan Elmander 8 ay
Dh gsmarena'nın çevirisine döndü, cümle şekilleri bile aynı, bugünkü 2. haber.
Neyse ki bu haberde son iki paragrafda yazar kendi yorumu ile anlatmış. Nubia z18 haberi direk çeviriydi.
Sadece çeviri yapmak yeterliyse dahili bileşenler ve notebooklar hakkında yazar olmaya talibim.
Neyse ki siz silmiyorsunuz, diğer arkadaş itinayla siliyor.
Dh gsmarena'nın çevirisine döndü, cümle şekilleri bile aynı, bugünkü 2. haber.Neyse ki bu haberde son iki paragrafda yazar kendi yorumu ile anlatmış. Nubia...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 ay
Samsung s note j ve a serisi hariç telefon çıkarmamalı j3 star j7 prime 2 j4 prime yok a8 star s lite luxury a9 star lite grand prime pro dedik xiaomi ise mi 8x mi 8 mi 8 se ve mi 8 ee dışında model çıkarmamalı şimdi mi 8x de çıkar 6 model mi 8x çıkarsa 670 ile gelir mi mix 3 ise e.e. se sfe youth x ile gelirse şaşırmayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PHI 8 ay
Adından da anlaşılabileceği üzere Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition, Mi 8’in ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip versiyonu olacak. Çok büyük ihtimalle Mi 8 ile çok benzer bir tasarıma sahip olacak ve tıpkı Mi 8 gibi Snapdragon 845 işlemciye sahip olacak. 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama seçenekleriyle piyasaya sürülecek olan cihaz, siyah ve altın sarısı olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak.

E o zaman Explorer Edition'ın ne anlamı kalıyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ThePscho 8 ay
Aynı telefondan bir milyon tane çıkarmanın anlamı nedir ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 8 ay
Farklı bir cihazın aynı model adı altında çıkarılmasını sevemiyorum. Bu model kodu ile tüketiciyi kandirmaktir, bunun yanında modelin marka değerini de dusuruyorsun... Android pazarında şu olayı anlamış değilim, Samsung un mini serisi ile başlattığı bir şey sanırım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 8 ay
Şekil iyimiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Johan Elmander 8 ay
Dh gsmarena'nın çevirisine döndü, cümle şekilleri bile aynı, bugünkü 2. haber.
Neyse ki bu haberde son iki paragrafda yazar kendi yorumu ile anlatmış. Nubia z18 haberi direk çeviriydi.
Sadece çeviri yapmak yeterliyse dahili bileşenler ve notebooklar hakkında yazar olmaya talibim.
Neyse ki siz silmiyorsunuz, diğer arkadaş itinayla siliyor.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yashiii 8 ay en beğenilen
Galiba xiaomi nin de sonu Samsung gibi olacak. Çok fazla model çıkartıyor hiç gereksiz yere. Sonra bu ürünlere teknik destek yazılım vb veremeyecek. Ancak kafa karıştırmaya yarar başka bi işe yaramaz çok model olmadı. Şuan mi8 ailesinde toplam 5 ürün oldu. Ne gerek vardı. Örnek veriyorum oneplus i çok takdir ediyorum senede bi tane maximum 2 telefon çıkartıyor Apple gibi ve her şey mükemmel çalışıyor.
3 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muhayyel genç 8 ay
İnşallah öyle olmaz sevdiğim bir marka çünkü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dede17 8 ay yashiii
Bu adamlar gerizekalı mi anlamadım gitti pazarda çeşitli itiyaçlar olabilir ama bence maksimum 4 model olması yeterli bu kadar çeşide gerek yok apple başarısı burdan geliyor zaten az öz ürüne zaman ve enerji harcıyorlar sorunsuz ürün çıkırıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carloska 8 ay yashiii
yashiii

Galiba xiaomi nin de sonu Samsung gibi olacak. Çok fazla model çıkartıyor hiç gereksiz yere. Sonra bu ürünlere teknik destek yazılım vb veremeyecek. Ancak kafa karıştırmaya yarar başka bi işe yaramaz çok model olmadı. Şuan mi8 ailesinde toplam 5 ürün oldu. Ne gerek vardı. Örnek veriyorum oneplus i çok takdir ediyorum senede bi tane maximum 2 telefon çıkartıyor Apple gibi ve her şey mükemmel çalışıyor.

marka ve model tutulmuşsa insanlarda alıyorsa pekala para kazanmak için benzerlerini çıkarabilir.. samsunga benzetip ön yargılı olmamak lazım yazılım konusunda..Redmi Note 3 Pro telefonuma custom rom atarken bi çok kez hardbrick oldu Aliexpress ten aldığım 4 dolarlık deep flash cable ile yeniden açtım telefonu..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5236 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, xiaomi mi 8 ve
7 etiket daha xiaomi mi 8 se xiaomi mi 8 explorer edition xiaomi mi 8 youth xiaomi mi 8 screen fingerprint edition Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Zeynep Yolcu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Apple Watch Series 4'ün ekran çözünürlüğü ortaya çıktı 8 ay Yapay zeka, drone yarışında insanlarla yarışacak 8 ay Renault: Kurdaki dalgalanma Türkiye'ye yönelik planlarımızı değiştirmedi 8 ay Samsung'un katlanabilir telefonunda, 7.3 ve 4.6 inçlik çift OLED ekran olacak 8 ay Apple'dan 6.5 inç OLED ekranlı iPhone Xs Max geliyor 8 ay The Beatles'ın basgitaristi Paul McCartney, Youtube konseri verecek 8 ay Toyota, yangın ihtimaline karşı hibrit araçlarını geri çağırıyor 8 ay Yerli helikopter ilk uçuşunu yaptı 8 ay House of Cards dizisinin son sezonundan ilk video geldi 8 ay Microsoft, Huawei Kirin yonga setlerine göz kırpıyor 8 ay Evernote önemli yöneticilerini kaybetti 8 ay Honor Band 4 duyuruldu 8 ay Uluslarası Uzay İstasyonu'nda bulunan delik sabotaj olabilir mi? 8 ay Huawei ve Honor telefonlar performans hilesi yapıyor 8 ay Volvo'dan havayolu şirketlerine rakip otonom araç: 360c 8 ay F-35 üretimine Türk şirketlerden 700 milyon dolarlık katkı 8 ay Japonya, 'uzay asansörü' testlerine başlıyor 8 ay Çift çekirdekli, geniş menzilli "Xiaomi Mi Router 4 incelemesi" 8 ay Kendi kendini yönetebilen ambulans drone tasarımı, yaratıcısına 20 bin Dolar kazandırdı 8 ay Canon sonunda EOS R tam kare aynasız fotoğraf makinesini tanıttı 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi, Mi 8 Youth ve Mi 8 Screen Fingerprint Edition ile geri dönüyor Sonraki BlackBerry, Facebook'u sesli mesajlaşma teknolojisini çalmakla suçluyor 8 ay Nokia'nın beş kameralı akıllı telefonunun ilk görüntüsü sızdı 8 ay AMD Athlon geri dönüyor 8 ay Yeni Kia Sportage'ın Türkiye'ye gelişi ekonomik nedenler yüzünden ertelendi 8 ay Google Haritalar uygulamasının iOS versiyonu güncelleme aldı 8 ay Google, Chrome'un 10.yılına özel tasarım değişikliklerini paylaştı 8 ay Huawei’nin yeni devleri Honor 8X ve Honor 8X Max tanıtıldı 8 ay Otomotiv kiralar gibi telefon kiralama dönemi 8 ay iPhone XC'nin özellikleri ve renk seçenekleri ortaya çıktı 8 ay Kripto para madenciliği İran'da resmiyet kazandı 8 ay “Dünya düzdür” diyenlerin düşüncesinden neden vazgeçmedikleri araştırıldı 8 ay Her açıdan rüzgarı yakalayan rüzgar türbini: O-Wind Turbine 8 ay Borsa İstanbul’un blockchain projesi hayata geçirildi 8 ay The Witcher dizisinde başrolü üstlenecek isim belli oldu 8 ay YouTube MP3 dönüştürücü siteleri kullanırken dikkat edilmesi gerekenler 8 ay Dizel motorlu 2019 Hyundai Tucson'un Türkiye fiyatı belli oldu 8 ay ZTE Nubia Z18, yüzde 91.8 ekran gövde oranı ile piyasaya sürüldü 8 ay Bixby üçüncü taraf uygulama geliştiricilerine açılıyor 8 ay Instagram alışveriş için yeni bir uygulama geliştiriyor 8 ay Japon ticaret devi kripto para borsası satın alıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim