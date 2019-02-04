Xiaomi Mi 8 Explorer Edition modeli global pazarda satışa çıkıyor

Gelişmiş yüz tanıma teknolojisi
Kod adı “ursa_global” ve ismi “MI8ExplorerGlobal” şeklinde olan yeni bir cihaz görüldü. Bu tanımlamalardan da anlaşıldığı üzere Mi 8 Explorer Edition için global versiyon hazırlığı başlamış gibi. Cihazın ilk tanıtıldığı tarihten bu yana 6 ay geçti ancak Mi 8 Explorer Edition'ı beğenip hala satın almak için merakla bekleyen kullanıcılar bulunuyor olabilir.
Mi 8 ile karşılaştırmak gerekirse, Mi 8 Explorer Edition modelindeki transparan arka kapak dışında ekrandan parmak izi sensörü ve Apple’ın Face ID teknolojisine benzer 3D yüz tanıma özellikleri farklılıklar olarak söylenebilir.Ayrıca Bkz. "32MP ön kameralı Vivo V15 Pro detaylanıyor"
Mi 8 Explorer Edition'ın global versiyonu olarak tanımlanan Mi 8 Pro isimli bir akıllı telefon tanıtılmıştı ama onda da 3D yüz tanıma özelliği yerine kızılötesi sensör bulunuyordu. Cihazın global pazar için ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi şu an için bulunmuyor. Bu ay içerisinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde görmemiz şaşırtıcı olmayacaktır.
https://www.gizmochina.com/2019/02/04/xiaomis-mi-8-explorer-edition-may-eventually-get-a-global-release/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Xiaomi'ye kolay gelsin, bu modelin pek satacağını sanmıyorum.
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