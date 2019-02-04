Xiaomi Mi 8 Explorer Edition modeli global pazarda satışa çıkıyor

2018 yılının Mayıs ayında Xiaomi Mi 8 ve Mi 8 SE ile birlikte daha üst seviye özelliklere sahip Mi 8 Explorer Edition modeli tanıtılmıştı. Arka tarafı transparan tasarlanan akıllı telefon, kullanıcıların oldukça beğenisini kazandı. Ancak Çin dışındaki hiçbir ülkede satışı yapılmadı. Görünen o ki bu durum değişiyor.

Gelişmiş yüz tanıma teknolojisi

Kod adı “ursa_global” ve ismi “MI8ExplorerGlobal” şeklinde olan yeni bir cihaz görüldü. Bu tanımlamalardan da anlaşıldığı üzere Mi 8 Explorer Edition için global versiyon hazırlığı başlamış gibi. Cihazın ilk tanıtıldığı tarihten bu yana 6 ay geçti ancak Mi 8 Explorer Edition'ı beğenip hala satın almak için merakla bekleyen kullanıcılar bulunuyor olabilir.

Mi 8 ile karşılaştırmak gerekirse, Mi 8 Explorer Edition modelindeki transparan arka kapak dışında ekrandan parmak izi sensörü ve Apple’ın Face ID teknolojisine benzer 3D yüz tanıma özellikleri farklılıklar olarak söylenebilir.

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Mi 8 Explorer Edition'ın global versiyonu olarak tanımlanan Mi 8 Pro isimli bir akıllı telefon tanıtılmıştı ama onda da 3D yüz tanıma özelliği yerine kızılötesi sensör bulunuyordu. Cihazın global pazar için ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi şu an için bulunmuyor. Bu ay içerisinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde görmemiz şaşırtıcı olmayacaktır.

https://www.gizmochina.com/2019/02/04/xiaomis-mi-8-explorer-edition-may-eventually-get-a-global-release/