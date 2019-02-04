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Xiaomi Mi 8 Explorer Edition modeli global pazarda satışa çıkıyor

Xiaomi Mi 8 ile birlikte tanıtılan Mi 8 Explorer Edition modeli Çin’de satışa çıkmasına rağmen bir türlü global pazara sunulmadı. Cihaz sonunda Çin dışına çıkıyor olabilir.
3 ay
11,6b
1
11
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi Mi 8 Explorer Edition modeli global pazarda satışa çıkıyor
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2018 yılının Mayıs ayında Xiaomi Mi 8 ve Mi 8 SE ile birlikte daha üst seviye özelliklere sahip Mi 8 Explorer Edition modeli tanıtılmıştı. Arka tarafı transparan tasarlanan akıllı telefon, kullanıcıların oldukça beğenisini kazandı. Ancak Çin dışındaki hiçbir ülkede satışı yapılmadı. Görünen o ki bu durum değişiyor.

Gelişmiş yüz tanıma teknolojisi

Kod adı “ursa_global” ve ismi “MI8ExplorerGlobal” şeklinde olan yeni bir cihaz görüldü. Bu tanımlamalardan da anlaşıldığı üzere Mi 8 Explorer Edition için global versiyon hazırlığı başlamış gibi. Cihazın ilk tanıtıldığı tarihten bu yana 6 ay geçti ancak Mi 8 Explorer Edition'ı beğenip hala satın almak için merakla bekleyen kullanıcılar bulunuyor olabilir.

Mi 8 ile karşılaştırmak gerekirse, Mi 8 Explorer Edition modelindeki transparan arka kapak dışında ekrandan parmak izi sensörü ve Apple’ın Face ID teknolojisine benzer 3D yüz tanıma özellikleri farklılıklar olarak söylenebilir.

Ayrıca Bkz. "32MP ön kameralı Vivo V15 Pro detaylanıyor"

Mi 8 Explorer Edition'ın global versiyonu olarak tanımlanan Mi 8 Pro isimli bir akıllı telefon tanıtılmıştı ama onda da 3D yüz tanıma özelliği yerine kızılötesi sensör bulunuyordu. Cihazın global pazar için ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi şu an için bulunmuyor. Bu ay içerisinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde görmemiz şaşırtıcı olmayacaktır.


https://www.gizmochina.com/2019/02/04/xiaomis-mi-8-explorer-edition-may-eventually-get-a-global-release/ Yorum Yaz
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Tr@mmler 3 ay en beğenilen
S855 yaklaşırken kalan S845 stoklarını eritme girişimleri.
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Hyperchondriac 3 ay
Biraz gec oldu..
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mhrUca 3 ay
5bintlye git note 9 al
1 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 3 ay
5G yaklaşırken, bu sene telefon yenilemek, parayı çöpe atmak ile eşdeğer.
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borukuzen 3 ay
Çok geç kaldılar
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mrsmrc 3 ay
Geç alınmış bir karar.
Xiaomi'ye kolay gelsin, bu modelin pek satacağını sanmıyorum.
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qoqoCAN 3 ay
çöp
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Emir Otomotiv 3 ay
mi9 cıkıcak la :D ne yaptın sen editörr
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ÜyeyeHakaret 3 ay
Ahahahahsjsjjajasksjakaksk
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pro-üye 3 ay
dur reis daha erken bu ne acele
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Tr@mmler 3 ay en beğenilen
S855 yaklaşırken kalan S845 stoklarını eritme girişimleri.
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mhrUca 3 ay
5bintlye git note 9 al
1 Yanıt Yanıtla +9
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renega 3 ay mhrUca
edge tasarımı bok gibi. elime aldım biraz kullandım ama alışamam.
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Hyperchondriac 3 ay
Biraz gec oldu..
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