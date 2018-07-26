Xiaomi Mi 8 Explorer Edition sonunda satışa sunuluyor

Xiaomi, Mi 8 Explorer Edition'ı Mayıs ayında Mi 8 ile birlikte tanıtmıştı ancak henüz piyasaya sürülmedi. Yeni gelen bilgilere göre cihaz 30 Temmuz'dan itibaren satışa çıkıyor. Daha önce sızan bir poster, Mi 8 Explorer Edition modelinin 24 Temmuz'da mağazalardaki yerini alacağını belirtmişti ama bu gerçekleşmedi.

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Xiaomi yetkilileri de telefonun 30 Temmuz tarihinde piyasaya sürüleceğini doğruladı. Mi 8 Explorer Edition, şirketin resmi çevrimiçi mağazasında 545 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Şirket cihazın stok bilgisini paylaşmadı ancak sınırlı sayıda olacağı için muhtemelen kısa süre içerisinde tükenecek.

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var

Mi 8 Explorer Edition ilk başta tasarım estetiği nedeniyle kullanıcıları cezbediyor. Akıllı telefon iç bileşenlerini gösteren şeffaf bir arka panele sahip. Ayrıca, 3D yapısal ışık tabanlı Face ID teknolojisi sunan ilk Android telefon olduğunu belirtelim. Cihazın diğer önemli özelliklerinden biri de ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile donatılmış olması.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_8_explorer_edition_will_go_on_sale_on_july_30-news-32433.php