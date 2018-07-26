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Xiaomi Mi 8 Explorer Edition sonunda satışa sunuluyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçen Mayıs ayında tanıttığı Xiaomi Mi 8 Explorer Edition'ı sonunda piyasaya sürüyor. Akıllı telefon 30 Temmuz'da şirketin resmi çevrimiçi mağazasında satışa sunulacak.
10 ay
21,1b
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7
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi, Mi 8 Explorer Edition'ı Mayıs ayında Mi 8 ile birlikte tanıtmıştı ancak henüz piyasaya sürülmedi. Yeni gelen bilgilere göre cihaz 30 Temmuz'dan itibaren satışa çıkıyor. Daha önce sızan bir poster, Mi 8 Explorer Edition modelinin 24 Temmuz'da mağazalardaki yerini alacağını belirtmişti ama bu gerçekleşmedi.
Ayrıca Bkz. "Twitter, şirket politikasını ihlal eden 143 bin uygulamayı kaldırdı"
Xiaomi yetkilileri de telefonun 30 Temmuz tarihinde piyasaya sürüleceğini doğruladı. Mi 8 Explorer Edition, şirketin resmi çevrimiçi mağazasında 545 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Şirket cihazın stok bilgisini paylaşmadı ancak sınırlı sayıda olacağı için muhtemelen kısa süre içerisinde tükenecek.

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var

Mi 8 Explorer Edition ilk başta tasarım estetiği nedeniyle kullanıcıları cezbediyor. Akıllı telefon iç bileşenlerini gösteren şeffaf bir arka panele sahip. Ayrıca, 3D yapısal ışık tabanlı Face ID teknolojisi sunan ilk Android telefon olduğunu belirtelim. Cihazın diğer önemli özelliklerinden biri de ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile donatılmış olması.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_8_explorer_edition_will_go_on_sale_on_july_30-news-32433.php Yorum Yaz
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El-Kira 10 ay en beğenilen izmirliyim_89
Sınırlı sayıda üretilecek demiyor. İlk satışında sınırlı sayıda satılacak. Büyük ihtimalle hemen stok tükendi görünecek. Bi nevi reklam politikası, az sayıda satışa koyup stok tükendi diyolar. Telefon o kadar rağbet gördü ki hemen bitti demek için.
Sınırlı sayıda üretilecek demiyor. İlk satışında sınırlı sayıda satılacak. Büyük ihtimalle hemen stok tükendi görünecek. Bi nevi reklam politikası, az sayıda s...
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YuRYTR 10 ay
türkiye de resmi satışı başlada alsak
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haktan24 10 ay
gel reyiz gelll piyasa adam gibi telefon görsün...
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El_domingo 10 ay
normal mi8 den pratikte bence pek bir farkı yok.kaldıkı.ekrana gomulu parmak izi sensorunun ve face id nin yavas calıstıgı idda edilmekte..bence bunlara fazla para vemeyede gerek yok...
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xyz1985 10 ay
Bunun bataryasının 3000mah olmasının en büyük nedeni bence şeffaf tasarım.
Şık görünsün kaba durmasın diye bu şekilde tercih edildiğini düşünüyorum.
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YuRYTR 10 ay
türkiye de resmi satışı başlada alsak
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haktan24 10 ay
gel reyiz gelll piyasa adam gibi telefon görsün...
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alemburda34 10 ay
Mi 8 Explorer Edition renk seçeneği bari verin.
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izmirliyim_89 10 ay
“Sınırlı sayıda üretilecek” biz yine havamızı alcaz
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El-Kira 10 ay izmirliyim_89
Sınırlı sayıda üretilecek demiyor. İlk satışında sınırlı sayıda satılacak. Büyük ihtimalle hemen stok tükendi görünecek. Bi nevi reklam politikası, az sayıda satışa koyup stok tükendi diyolar. Telefon o kadar rağbet gördü ki hemen bitti demek için.
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