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Twitter, şirket politikasını ihlal eden 143 bin uygulamayı kaldırdı

Popüler mikro blog sitesi Twitter yaptığı açıklama ile Nisan ve Haziran arasında API politikasını ihlal eden 143 binden fazla uygulamanın platformdan kaldırıldığını açıkladı.
9 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Twitter bu hafta yaptığı açıklamada, Nisan ve Haziran ayları arasında şirketin API politikasını ihlal eden 143 binden fazla uygulamanın kaldırıldığını açıkladı. Şirket bu kararın nedenini ise "Spam üretmek, sohbetleri yönetmek veya Twitter kullanarak insanların gizliliğini ihal etmek için API'lerimizi kullanan uygulamaları hoş karşılamıyoruz." ifadeleriyle duyurdu.

API erişimleri onay sürecinden geçecek

Twitter kurulduğu günden bu yana sürekli olarak bot hesapların çok olması nedeniyle eleştiriler alıyordu. Bu botlar ise çoğu zaman beğeni, takip, tweet ve retweet gibi eylemleri API'ler aracılığı ile gerçekleştiriyorlar. Şirket aldığı radikal bir kararla, amacı dışında kullanıldığını belirlediği 143 bin uygulamayı platformdan kaldırdı.
Facebook'un Cambridge Analytica skandalını kendine örnek alan Twitter artık sahte ve bot hesaplara karşı da savaş açmış durumda. Alınan karara göre bundan böyle Twitter'ın API'lerine erişim için yeni taleplerin bir onay sürecinden geçeceği ve böylece zararlı uygulamaların platform üzerinde yer almasının önüne geçileceği belirtiliyor.

https://blog.twitter.com/developer/en_us/topics/tools/2018/new-developer-requirements-to-protect-our-platform.html Yorum Yaz
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