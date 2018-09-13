Xiaomi Mi 8 Youth’un yeni renk seçenekleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda amiral gemisi konumundaki Mi 8’i ve Mi 8 serisinin diğer üyeleri olan Mi 8 Explorer Edition ve Mi 8 SE’yi piyasaya süren Xiaomi, çok yakın gelecekte serinin 2 yeni üyesi Mi 8 Youth’u ve Mi 8 Screen Fingerprint Edition’ı resmi olarak duyurmaya ve ardından satışa sunmaya hazırlanıyor.

Mi 8’in bütçe dostu versiyonu olarak piyasaya sürülecek olan Mi 8 Youth/Mi 8 X’in uzay grisi, altın sarısı ve mavi olmak üzere toplam 3 farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak ortaya çıkan yeni görseller ve bilgilerle cihazın 3 adet de gradyan renk seçeneğine sahip olacağı kesinleşmiş oldu. Bu renk seçenekleri arasında altın sarısı geçişli, parlak bir pembe olan Twilight Gold, Kuzey Işıklarını anımsatan ışıltılı mor ve mavi tonlarında Aurora ve henüz ortaya çıkmamış üçüncü bir renk seçeneği bulunuyor.

(Xiaomi Mi 8 Youth Aurora Edition)

Cihazın Aurora renk seçeneği geçtiğimiz günlerde Çinli oyuncu ve şarkıcı Kris Wu’nun elinde görüntülendi. Twilight Gold isimli renk seçeneğine ait resmi tanıtım görselleri ise internette sızdırıldı.

Cihazın teknik özellikleri ise geçtiğimiz günlerde Teena’da gün yüzüne çıkmıştı. 6.26 inç genişliğinde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkan Mi 8 Youth Edition, gücünü Snapdragon 710 işlemciden alıyor. Cihaz, 4 GB RAM + 64 GB depolama, 6 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere üç farklı depolama seçeneği ile piyasaya sürülecek.

3350 mAh gücünde, hızlı şarj desteğine sahip bir batarya ile karşımıza çıkan cihaz, 12MP’lik+5 MP’lik arka kameraya ve 24MP’lik bir ön kameraya sahip olacak.

Resmi tanıtımı 19 Eylül’de Çin’de gerçekleştirilecek olan cihazın 1,999 yuanlık/290 dolarlık(1800+TL) bir fiyat etiketiyle alıcı bulması bekleniyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/mi-8-youth-edition-will-reportedly-feature-new-gradient-colours-launch-september-19/