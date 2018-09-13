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Xiaomi Mi 8 Youth’un yeni renk seçenekleri ortaya çıktı

Xiaomi'nin geçtiğimiz Mayıs ayında piyasaya sürmüş olduğu Mi 8 serisinin bütçe dostu yeni üyesi Mi 8 Youth'un 3 farklı renk seçeneği ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.
8 ay
3,1b
1
8
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Geçtiğimiz aylarda amiral gemisi konumundaki Mi 8’i ve Mi 8 serisinin diğer üyeleri olan Mi 8 Explorer Edition ve Mi 8 SE’yi piyasaya süren Xiaomi, çok yakın gelecekte serinin 2 yeni üyesi Mi 8 Youth’u ve Mi 8 Screen Fingerprint Edition’ı resmi olarak duyurmaya ve ardından satışa sunmaya hazırlanıyor.
Mi 8’in bütçe dostu versiyonu olarak piyasaya sürülecek olan Mi 8 Youth/Mi 8 X’in uzay grisi, altın sarısı ve mavi olmak üzere toplam 3 farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak ortaya çıkan yeni görseller ve bilgilerle cihazın 3 adet de gradyan renk seçeneğine sahip olacağı kesinleşmiş oldu. Bu renk seçenekleri arasında altın sarısı geçişli, parlak bir pembe olan Twilight Gold, Kuzey Işıklarını anımsatan ışıltılı mor ve mavi tonlarında Aurora ve henüz ortaya çıkmamış üçüncü bir renk seçeneği bulunuyor. 
(Xiaomi Mi 8 Youth Aurora Edition) 
Cihazın Aurora renk seçeneği geçtiğimiz günlerde Çinli oyuncu ve şarkıcı Kris Wu’nun elinde görüntülendi. Twilight Gold isimli renk seçeneğine ait resmi tanıtım görselleri ise internette sızdırıldı.  
 
Cihazın teknik özellikleri ise geçtiğimiz günlerde Teena’da gün yüzüne çıkmıştı. 6.26 inç genişliğinde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkan Mi 8 Youth Edition, gücünü Snapdragon 710 işlemciden alıyor. Cihaz, 4 GB RAM + 64 GB depolama, 6 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere üç farklı depolama seçeneği ile piyasaya sürülecek.
3350 mAh gücünde, hızlı şarj desteğine sahip bir batarya ile karşımıza çıkan cihaz, 12MP’lik+5 MP’lik arka kameraya ve 24MP’lik bir ön kameraya sahip olacak.
Resmi tanıtımı 19 Eylül’de Çin’de gerçekleştirilecek olan cihazın 1,999 yuanlık/290 dolarlık(1800+TL) bir fiyat etiketiyle alıcı bulması bekleniyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/mi-8-youth-edition-will-reportedly-feature-new-gradient-colours-launch-september-19/ Yorum Yaz
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Şıh Hazretleri 8 ay en beğenilen
Aynı haltı Nokia yedi zamanında, süründü. Samsung yaptı, amiral gemileri hariç diğer telefonlarının yüzüne bakılmıyor. Her saniye yeni model çıkarma ısrarı neden?
Aynı haltı Nokia yedi zamanında, süründü. Samsung yaptı, amiral gemileri hariç diğer telefonlarının yüzüne bakılmıyor. Her saniye yeni model çıkarma ısrarı ned...
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Şıh Hazretleri 8 ay en beğenilen
Aynı haltı Nokia yedi zamanında, süründü. Samsung yaptı, amiral gemileri hariç diğer telefonlarının yüzüne bakılmıyor. Her saniye yeni model çıkarma ısrarı neden?
Yanıtla +4
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ouzqan 8 ay
Mi 8 e gelmeyen versiyon kaldı mı
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arthurking 8 ay
artık mi 8 serisine takılacak ek isim bulamıyorlardır. aynı model numarasına sahip bir telefonun 5 versiyonu olur mu kardeşim. ya yenilik bir şey yap yada model adını değiştir. sanki lakap takıyorlar aynı telefona. milletin kafası karıştırmaktan başka bir şey yok.
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MrKemal17 8 ay
Alttaki çerçeveyi bir kaldıramadın be Xiaomi.
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10ff 8 ay MrKemal17
Mi mix 3 ne oluyor o zaman?
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Akbaba89 8 ay
İyicene Samsung'a çevirdi işi
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exclbr 8 ay
Xiaomi son dönem de o kadar çok telefon çıkarmaya başladı ki insanların kafası karışıyor. Üstelik fiyatları da yakın. Foco 1 310 dolarken Mi 8 Youth 290 dolar.
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