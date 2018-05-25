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Xiaomi Mi 8 beraberinde iki yeni telefon daha getirebilir

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Mi 8 ay sonunda tanıtılacak ancak tek değil. Basın afişini kurcalayan hayranlar en az iki telefona daha gönderme yapıldığını düşünüyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon dünyası Xiaomi’nin ay sonundaki lansmanına kilitlenmişken ayrıntılar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Tanıtımda Xiaomi Mi 8 amiral gemisi haricinde pek çok ürün daha tanıtılacak.

Xiaomi Mi 8 özellikleri

Xiaomi Mi 8 ile birlikte firmanın MIUI 10 kullanıcı arayüzünü ve Mi Band 3 bilekliğini tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tanıtım afişlerini didik didik eden hayranlar farklı ürünlere de işaretler bulmuşlar.

İlk olarak 8 rakamının entegre devre tasarımına sahip olması firmanın Surge S2 yonga setini tanıtacağı iddialarını güçlendiriyor. Bir süredir gündemde olan yonga seti halen gün yüzüne çıkmadı. Firmanın en büyük lansmanı olacak Mi 8 etkinliğinde tanıtılması olası.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 8 inceleme videoları internete saçıldı"

Yeni yonga setinde 4 adet Cortex-A73 çekirdeği, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali G71MP8 grafik birimi yer alıyor. UFS 2.1 ve LPDDR4 desteği ile son dönem hızlı belleklere de imkân tanıyor. Yonga setini 16nm sürecinde TSMC üretiyor.

Diğer taraftan binaların üzerinde yer alan büyük pencereler yeni akıllı telefonlara yoruluyor. Xiaomi Mi 8 amiral gemisi yanında büyük ekranlı Mi 8 Plus, kırpılmış Mi 8 Lite ve Mi Note 4 modelleri ihtimal dahilinde. Yine bir Mi Pad tablet görmek de şaşırtıcı olmayacaktır. Alttaki daire şekli ise kablosuz şarj olarak yorumlanıyor. Son olarak Mi Band 3 kasası da bir pencere olarak resmedilmiş.

Elbette bunlar hayranların yorumları ancak çizimler çok da gerçek dışı değil. Xiaomi basın afişi ile heyecanı yüksek tutmak isteyebilir. Bakalım 31 Mayıs tarihinde bizleri neler bekliyor?

 

https://www.gizmochina.com/2018/05/25/xiaomi-mi-8-launch-poster-examined-hints-arrival-of-3-smartphones-surge-s2-and-mi-band-3/ Yorum Yaz
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mladenbmv 1 yıl
fiyat 3000 tl den aşağı olmaz çünkü one plus bile 3000 tl ye geliyor.3300 huwaı mate 10 pro alınabilir.tabii xiomi mi8 epey yeni özellikle gelicek ama ilk çıkan sürümler problemli olabilir hem yüz tarayıcı hemde parmak izi sensörü.
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zwanzig 1 yıl mladenbmv
Oneplus 6 530 Dolardan, Mi 8 ise 430 Dolardan satışa çıkacak. Kurun da etkisiyle aralarında 500 TL fiyat farkı olacak desek yanlış olmaz diye tahmin ediyorum. Tabi ilk çıktıklarında Mi8 karaborsaya düşerse fiyatlar çok daha yüksek olacaktır.
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mrsmrc 1 yıl
Grafik yaratıcı olmuş
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Fenomenon 1 yıl
miband 3 fiyatı nasıl olacak acaba. eğer fiyatı iyi olursa miband 2'den geçebilirim. veya amazfit bip alıcam.
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