Xiaomi Mi 8 inceleme videoları internete saçıldı

Xiaomi’nin kuruluşunun sekizinci yılı olması münasebetiyle sıralamayı bozarak Mi 8 adıyla piyasaya süreceği yeni amiral gemisi haftaya tanıtılıyor. Cihazın ilk prototipleri YouTube üzerinde adeta fink atıyor.

Xiaomi Mi 8 özellikleri ve fiyatı

6 inçlik ekranın oldukça ince çerçevelere sahip olduğunu gördüğümüz Xiaomi Mi 8 böylece çok agresif bir ekran-kasa oranına ulaşmış. Elbette çentik tasarımı bu agresifliğin en önemli sebebi.

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Diğer Android üreticilerinin aksine çentik sadece ön kamera ve ahize için geliştirilmemiş. Android tarafının ilk yüz algılama sistemi bu çentiğin arkasında yer alıyor. TrueDepth sistemindeki gibi projektör ve kızıl ötesi algılayıcılar olan sistem oldukça gelişmiş. Xiaomi’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı proje Mi 8 ile hayata geçmiş oluyor.

Snapdragon 845 yonga seti ile donatılan modelde 6GB/8GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri olacak. Arka çift kamera ise 2x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Parmak izi okuyucu bu kez ekranın altına entegre edilmiş. Telefonun 439$/500$ şeklinde satışa çıkacağı belirtiliyor.

Videolarda dikkat çeken konu şeffaf bir arka kapağa sahip olan versiyon. İşlemci, batarya ve kamera gibi bileşenleri hoş bir şekilde yansıtan bu şeffaf kapak seçenekler arasında yer alacak mı bilinmiyor ancak ilgi göreceği kesin. Xiaomi Mi 8 modeli 31 Mayıs itibariyle resmiyet kazanacak.





