Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi 8 inceleme videoları internete saçıldı

Xiaomi Mİ 8 henüz tanıtılmadı ancak çalışır halde prototipler internete düştü. Pek çok resim ve video iddialı amiral gemisinin nasıl bir tasarıma sahip oluğunu gözler önüne seriyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
31b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Xiaomi’nin kuruluşunun sekizinci yılı olması münasebetiyle sıralamayı bozarak Mi 8 adıyla piyasaya süreceği yeni amiral gemisi haftaya tanıtılıyor. Cihazın ilk prototipleri YouTube üzerinde adeta fink atıyor.

Xiaomi Mi 8 özellikleri ve fiyatı

6 inçlik ekranın oldukça ince çerçevelere sahip olduğunu gördüğümüz Xiaomi Mi 8 böylece çok agresif bir ekran-kasa oranına ulaşmış. Elbette çentik tasarımı bu agresifliğin en önemli sebebi.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Max 3 yaz ortasında gelecek"

Diğer Android üreticilerinin aksine çentik sadece ön kamera ve ahize için geliştirilmemiş. Android tarafının ilk yüz algılama sistemi bu çentiğin arkasında yer alıyor. TrueDepth sistemindeki gibi projektör ve kızıl ötesi algılayıcılar olan sistem oldukça gelişmiş. Xiaomi’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı proje Mi 8 ile hayata geçmiş oluyor.

Snapdragon 845 yonga seti ile donatılan modelde 6GB/8GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri olacak. Arka çift kamera ise 2x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Parmak izi okuyucu bu kez ekranın altına entegre edilmiş. Telefonun 439$/500$ şeklinde satışa çıkacağı belirtiliyor.

Videolarda dikkat çeken konu şeffaf bir arka kapağa sahip olan versiyon. İşlemci, batarya ve kamera gibi bileşenleri hoş bir şekilde yansıtan bu şeffaf kapak seçenekler arasında yer alacak mı bilinmiyor ancak ilgi göreceği kesin. Xiaomi Mi 8 modeli 31 Mayıs itibariyle resmiyet kazanacak.



 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ray Kurzweil 1 yıl en beğenilen
İnceleme videosu diye paylaştığınız şey inceleme videosu mu? Ayıp.
Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 1 yıl
Çakması değil bildiğin aynısı olmuş. Ayıp denen bir şey var yahu..
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
~Lion King~ 1 yıl
Çakma makma anlamam ekrandan parmak izi okuma varsa efsane olmuş. Geleceğin teknolojisi budur. Şimdiki arkadan parmak izi okuyan telefonlar ölü doğmuştur ve 1-2 sene içinde çöpe atılacak eğer yüz tanıma sistemi de yoksa.
Çakma makma anlamam ekrandan parmak izi okuma varsa efsane olmuş. Geleceğin teknolojisi budur. Şimdiki arkadan parmak izi okuyan telefonlar ölü doğmuştur ve 1-...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 11 ay
çıksada alsak sırf ismi var diye iphone vericegine 6 bin lira yarı fiyatına al bunu rahatına bak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bysnbad 1 yıl
Corexxx apple fan alıp veremedigin varsa kendin dile getir sahtekar demekle olmaz biraz saygılı ol
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marseltalon 1 yıl
İnceleme harikaymış, hemen alıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 1 yıl
Bunu kullanirken elindekinin 2-3 bin tl'lik cay bardagi oldugunu dusunerek kullanmak lazim. 30 cm'den dusse kirilacak gibi bir gorunusu var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 1 yıl
iphone çentik tasarımını essential phoneden kopyaladı ama hiç bir apple fanı bunu dile getirmiyor. sahtekarlar:)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volga tuygun 1 yıl
Ulannn! Bu telefonda da kamera var. Kesin ....... çakması bu...
Yaa! Tabii ki bazı şeyleri benzeyecek, çünkü tasarımı ne kadar daha değiştirebilirler ki? İlla yeni çıkan bir telefon başka( özellikle popüler) bir telefona benzeyecek (bazen istisnalar çıkabilir) Dikkat edin her sektör böyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mrsmrc 1 yıl
Hoşuma giderse alayım bir tane
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
efe80 1 yıl
şu sizin ıphone çakması demenizden gına geldi.alt tarafı bi dikdörtgen.%90ni ekran mecbur benzeyecek . .daha ne kadar farklı olabilir ki alala. en azından fiyatı çakma değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dostum kertenkele 1 yıl
Telefon gelmeden koruyucu kılıfları gelse bari. Bundan sonra telefon almadan önce sağlam kılıfı varmı ona bakacam hatta önce kılıfı incelemem lazım çünkü sıfır çerçeve demek ekran ilk düşüşte tuzla buz olacak demek
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 yıl
Beyaz güzel duruyor ama kamera performansını görmem şart.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
31032 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, xiaomi mi 7 ve
6 etiket daha xiaomi mi 8 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl LG V35 ThinQ ilk kez çalışırken görüntülendi 1 yıl AMD Ryzen teknolojisi konsollara girmeye hazır 1 yıl Fujifilm'den retro görünümlü yeni aynasız fotoğraf makinesi: X-T100 1 yıl ABD drone'lara plaka zorunluluğu getirebilir 1 yıl Yeni iPad 9.7'e rakip geldi "Acer Chromebook Tab 10" 1 yıl Samsung'dan büyük ekranlı giriş seviyesi telefon: Galaxy Wide 3 1 yıl Marshall Adaları kripto parayı resmi para birimi olarak kabul ediyor 1 yıl Türkiye’nin Türk Bayraklı ilk F-35’inden heyecan uyandıran video ve görüntüler 1 yıl Samsung 2020 yılına kadar tüm ürünlerine yapay zeka entegre etmek istiyor 1 yıl Roketsan ve TUSAŞ’tan Kazakistan ile önemli anlaşma 1 yıl Türkiye'de fiberi yaygınlaştıracak anlaşma bugün imzalandı 1 yıl WhatsApp'ta can sıkıcı hata: Kullanıcılar engelledikleri kişilerden mesaj almaya başladı 1 yıl Elon Musk ''basının güvenilirliğini değerlendirmek'' için web sitesi açacak 1 yıl Apple ve Volkswagen sürücüsüz araç geliştirmek için anlaştı 1 yıl Acer Predator Orion oyuncu kasaları ilk izlenim 1 yıl Apple, iPhone'unun pilini garanti dışı değiştirenlere 190 TL ödeme yapacak 1 yıl Honda, uygun fiyatlı bir elektrikli araç üzerinde çalışıyor 1 yıl Jurassic World Alive indirmeye sunuldu 1 yıl EA, oyun yansıtma hizmeti Gamefly’ı satın aldı 1 yıl Snapdragon 710 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri! 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi 8 inceleme videoları internete saçıldı Sonraki George R.R. Martin kitabı The Ice Dragon sinemaya uyarlanıyor 1 yıl Lenovo Z5'in pili 45 gün bekleme süresi sunacak 1 yıl Donald Trump artık Twitter'daki takipçilerini engelleyemeyecek 1 yıl MediaTek "premium orta sınıf" telefonlar için Helio P22 yonga setini duyurdu 1 yıl HTC'nin yeni amiral gemisi U12+ elimizde 1 yıl BMW'nin otomobil yazılımında 14 farklı kusur tespit edildi 1 yıl LG V35 önümüzdeki ay dört orta sınıf telefonla birlikte gelebilir 1 yıl Sürücüsüz araçlar tıpkı insanlar gibi şerit değiştirmeyi öğrenecek 1 yıl Yakıtsız çalışan uzay aracı testleri gerçeği yansıtmıyor 1 yıl Zuckerberg, Avrupa Parlamentosu'nun kilit sorularını yanıtlamadı 1 yıl Gather ile yüzlerce haber kaynağı ve radyoyu tek uygulamadan takip edin 1 yıl IBM Blockchain'i kullanarak sahtecilikle mücadele edecek 1 yıl Türkiye’nin en çok indirilen haber uygulaması Bundle yenilendi! 1 yıl HTC U12+ kamera performansıyla DxOMark listesine tepeden giriş yaptı 1 yıl Trump'ın Twitter yüklü iPhone'u Beyaz Saray güvenlik birimini çıldırtıyor 1 yıl Yeni Kia Sportage, dizel hibrit seçeneği ile resmi olarak tanıtıldı 1 yıl Makyajlı Hyundai i20'nin Türkiye fiyatı belli oldu 1 yıl Amazon, ürün iade sistemini suistimal edenleri yasaklıyor 1 yıl Instagram uygulamasına "Sessize Al" özelliği geldi 1 yıl LG’den 77 inçlik şeffaf esnek ekran Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim