Xiaomi Mi 8 sızdı: İşte akıllı telefonun teknik özellikleri

Xiaomi’nin yaklaşan akıllı telefonuyla ilgili internette dolaşan bir sürü söylenti var. Şirket, 8. yıldönümüne özel olarak tasarladığı akıllı telefonun Xiaomi Mi 8 olarak adlandıracağını doğruladı.

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Geçtiğimiz günlerde cihazı gösteren bir video sızmıştı. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve bir tür 3D yüz tanıma özelliğine sahip olduğu söyleniyor. Şimdi ise yeni bir sızıntı Xiaomi Mi 8'in sahip olacağı teknik özellikleri açığa çıkardı.

Peki yayınlanan görüntü akıllı telefon hakkında ne tür bilgiler içeriyor? Öncelikle Mi 8'in 19:9 görüntü oranı sunan 1080 x 2280 çözünürlükte 6.2 inç Full HD ekrana sahip olacağını ortaya koyduğunu belirtelim.

Ayrıca akıllı telefonun Snapdragon 845 yonga seti ve 6 GB RAM ile güçlendirileceğini gösteriyor. Bununla birlikte 128 GB dahili depolama ile geleceğini görüyoruz. Akıllı telefon amiral gemisi olarak piyasaya sürüleceği için şu anda kullanılabilecek mevcut en iyi yonga seti ile donatılması pek şaşırtıcı değil.

MIUI 10 ve 3.300 mAh pil

Mi 8'in 8 GB'lık bir varyantının olacağı söylenmesine rağmen bu sızıntıda onunla ilgili hiçbir şeyden bahsetmiyor. Akıllı telefonun 20 MP + 16 MP sensörlü çift arka kamera ve 16 MP ön kamerası olacak. Mi 8 muhtemelen, 31 Mayıs'ta akıllı telefonla aynı gün çıkacak Android Oreo 8.1 tabanlı MIUI 10 ile gelecek.

Bununla birlikte akıllı telefonun 3.300 mAh kapasiteli bir pile sahip olacağını da belirtelim. Sızdırılan görüntüyü doğrulama imkanı olmadığı için bahsi geçen tüm bu özellikler konusunda kesin olarak konuşmak zor. Gerçekleri 31 Mayıs tarihindeki lansmanda hep birlikte öğreneceğiz.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_8s_specs_leak_reveal_62inch_display_128gb_internal_storage-news-31260.php