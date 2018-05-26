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Xiaomi Mi 8 sızdı: İşte akıllı telefonun teknik özellikleri

Xiaomi'nin 8. yıldönümüne özel olarak tasarladığı Mi 8'in özelliklerini açığa çıkaran bir görsel sızdırıldı. 6.2 inç ekranla gelecek akıllı telefonda ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcısı olacak.
12 ay
14,1b
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25
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi’nin yaklaşan akıllı telefonuyla ilgili internette dolaşan bir sürü söylenti var. Şirket, 8. yıldönümüne özel olarak tasarladığı akıllı telefonun Xiaomi Mi 8 olarak adlandıracağını doğruladı.
Ayrıca Bkz. "Vivo'nun çentiksiz tam ekranlı telefonunun görüntüleri sızdırıldı"
Geçtiğimiz günlerde cihazı gösteren bir video sızmıştı. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve bir tür 3D yüz tanıma özelliğine sahip olduğu söyleniyor. Şimdi ise yeni bir sızıntı Xiaomi Mi 8'in sahip olacağı teknik özellikleri açığa çıkardı.
Peki yayınlanan görüntü akıllı telefon hakkında ne tür bilgiler içeriyor? Öncelikle Mi 8'in 19:9 görüntü oranı sunan 1080 x 2280 çözünürlükte 6.2 inç Full HD ekrana sahip olacağını ortaya koyduğunu belirtelim.
Ayrıca akıllı telefonun Snapdragon 845 yonga seti ve 6 GB RAM ile güçlendirileceğini gösteriyor. Bununla birlikte 128 GB dahili depolama ile geleceğini görüyoruz. Akıllı telefon amiral gemisi olarak piyasaya sürüleceği için şu anda kullanılabilecek mevcut en iyi yonga seti ile donatılması pek şaşırtıcı değil.

MIUI 10 ve 3.300 mAh pil

Mi 8'in 8 GB'lık bir varyantının olacağı söylenmesine rağmen bu sızıntıda onunla ilgili hiçbir şeyden bahsetmiyor. Akıllı telefonun 20 MP + 16 MP sensörlü çift arka kamera ve 16 MP ön kamerası olacak. Mi 8 muhtemelen, 31 Mayıs'ta akıllı telefonla aynı gün çıkacak Android Oreo 8.1 tabanlı MIUI 10 ile gelecek.
Bununla birlikte akıllı telefonun 3.300 mAh kapasiteli bir pile sahip olacağını da belirtelim. Sızdırılan görüntüyü doğrulama imkanı olmadığı için bahsi geçen tüm bu özellikler konusunda kesin olarak konuşmak zor. Gerçekleri 31 Mayıs tarihindeki lansmanda hep birlikte öğreneceğiz.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_8s_specs_leak_reveal_62inch_display_128gb_internal_storage-news-31260.php Yorum Yaz
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OverClocK1ng 12 ay en beğenilen
- Yaaaww eski telefonlar neydi be arkadaş.
- Hakikaten olm. Çentik diye bir şey vardı.
- Puahahahahaaa....
- Aaaaahahahaha....
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funnel 12 ay
iphone'un aynısı olsun, hatta arkasındaki yarım elma logosunu bile kopyalasınlar, fiyatı 3'te 1'i olduğu sürece nekadar kopyaladıkları umrumda bile değil.
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javaprof 12 ay
çentik=çöp
10 yıl sonra şu telofanların tasarımına bakıp güleceğiz.
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Bloodin 12 ay
6.2 inç parlak bir ekran, piyasanın en güçlü çip seti ve 3300 miliamper batarya... Yani tamam, taşınabilir şarj aletleriniz çok güzel ama satmak için bu yola başvurmanıza gerek yok sayın Xiaomi...
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agent1453 12 ay
Eskiden telefonlar için takoz tabiri vardı,aynısı bunun içinde geçerli.
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virtue28 12 ay
Konunun başındaki resmi doğruluyor alttaki resimler. Orada sadece kırmızı kılıf kullanılmış, bence kılıfla bile hoş duruyor. Zaten çentik haric iPhone X tasarımını begenirdim. (Yanlardaki ucuz metal kaplama boyası hariç)
iOS yerine android li böyle bir tasarımi şahsen tercih ederim. Hele ki yarı fiyatına olursa.
Kamera performansıni da inşallah mix 2S in üzerine koymuşlardır.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Silenforce 12 ay
Ekrana gömülü parmak izi bence güzel bir olay olmuş ancak Mi6'nın tasarımını makyajlayıp ekran kasa oranını iyileştirmeleri yeterli iken neden diğer markalara uyup birebir bir tasarım anlayışına girmişler.
İnsanların benim tahmin ettiğim kadarıyla Xiaomi'den beklediği bu değil.
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kadobjk 12 ay
3300 mah pil [>:]
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MHEC 12 ay
yapma işte bunu yapma
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ALBAY 12 ay
Kutudaki cihaz xioami değil zte nubia.
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General. 12 ay
Mi mix gibi bir modeli yapan firmanın, 8.ci yıla özel yaptığı modele bak. Te Allah'ım.
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Golden Gate 12 ay
Amoled ekran nerede.
Güzel kopyalayamamışsınız.
Çentik koyuyorsun ama ekran kasa oranın s9 dan daha dusuk kaliyor.
Bu terste bir işlik var
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Redunay 12 ay
Tipik çinli batılı ne yaparsa taklit ediyor.
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