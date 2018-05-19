Xiaomi Mi 8'in ekrana gömülü parmak izi sensörü videoda sızdırıldı

Otomobil Editörü
Daha önce sızdırılan Xiaomi Mi 8 perakende satış kutusu
Fiyat performans ürünleriyle ülkemizde de çokça sevilen Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Mi 7’yi bu ay bitmeden tanıtması heyecanla bekleniyor. Ancak son zamanlarda Çinli üreticinin sekizinci yıl dönümüne özel olarak Xiaomi Mi 8 adı altında bir cihaz piyasaya süreceğine dair söylentiler ortaya çıktı. Sonrasında bu söylentileri destekleyen perakende satış kutusu ve ekran paneli sızdırıldı. Şimdi ise Mi 8'e ait olduğu söylenen ve ekrana gömülü parmak izi okuyucunun nasıl çalıştığını gösteren kısa bir video ile karşı karşıyayız.
Xiaomi Mi 8'e ait olduğu iddia edilen 3 saniyelik video, cihazın orta kısmındaki parmak izi okuyucusuna odaklandığı için tasarımı hakkında pek bir fikir vermiyor. Ekrana gömülü olarak çalışan parmak izi okuyucusunun kilidi açmadan önce biraz baskı gerektirdiği göze çarpıyor. Ayrıca günümüz parmak izi okuyucularından biraz daha yavaş çalıştığı görülüyor.
Xiaomi Mi 8’in ayrıca gelişmiş 3 boyutlu yüz tanıma teknolojisini üzerinde barındırması bekleniyor. Ekranın üst tarafında yeni akıllı telefonların olmazsa olmaz özelliklerinden çentik, bu 3D modüle ve diğer sensörlere ev sahipliği yapacak. 6 inç boyutlarında bir ekrana sahip olacak telefonda Snapdragon 845 yonga seti kullanılacak..
https://www.weibo.com/tv/v/GhdeSctFk Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Benim çevremde 100 kisiden en az 30 unda iphone mevcut. Diger 50 kisi de fiyatindan dolayi alamiyor.
Dünyanın en buyuk sirketinden bahsediyoruz. Burada bahsedilen ise daha buyumekte olan, sadece ucuz oldugu için kullanicilarin almak istedigi bir telefon.
Ben de almayi dusunebilirim fakat sizler gibi, gidip Apple kaka, xiaomi super kafasinda degilim.
forum.donanimhaber.com/...
1 - 2 sene icinde , kasa içinden çıkan ön kamera ve %100 ekran kasa oranına sahip telefonlar satışa sunulacak.Beklemekte fayda var.
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