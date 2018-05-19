Xiaomi Mi 8'in ekrana gömülü parmak izi sensörü videoda sızdırıldı

Daha önce sızdırılan Xiaomi Mi 8 perakende satış kutusu

Fiyat performans ürünleriyle ülkemizde de çokça sevilen Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Mi 7’yi bu ay bitmeden tanıtması heyecanla bekleniyor. Ancak son zamanlarda Çinli üreticinin sekizinci yıl dönümüne özel olarak Xiaomi Mi 8 adı altında bir cihaz piyasaya süreceğine dair söylentiler ortaya çıktı. Sonrasında bu söylentileri destekleyen perakende satış kutusu ve ekran paneli sızdırıldı. Şimdi ise Mi 8'e ait olduğu söylenen ve ekrana gömülü parmak izi okuyucunun nasıl çalıştığını gösteren kısa bir video ile karşı karşıyayız.

Xiaomi Mi 8'e ait olduğu iddia edilen 3 saniyelik video, cihazın orta kısmındaki parmak izi okuyucusuna odaklandığı için tasarımı hakkında pek bir fikir vermiyor. Ekrana gömülü olarak çalışan parmak izi okuyucusunun kilidi açmadan önce biraz baskı gerektirdiği göze çarpıyor. Ayrıca günümüz parmak izi okuyucularından biraz daha yavaş çalıştığı görülüyor.

Xiaomi Mi 8’in ayrıca gelişmiş 3 boyutlu yüz tanıma teknolojisini üzerinde barındırması bekleniyor. Ekranın üst tarafında yeni akıllı telefonların olmazsa olmaz özelliklerinden çentik, bu 3D modüle ve diğer sensörlere ev sahipliği yapacak. 6 inç boyutlarında bir ekrana sahip olacak telefonda Snapdragon 845 yonga seti kullanılacak..





https://www.weibo.com/tv/v/GhdeSctFk