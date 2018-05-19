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Xiaomi Mi 8'in ekrana gömülü parmak izi sensörü videoda sızdırıldı

Xiaomi Mi 8 olarak adlandırılması beklenen yeni amiral gemisi hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şimdi de Mi 8'e ait olduğu iddia edilen videoda ekrana gömülü parmak izi sensörü görüldü.
1 yıl
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54
Cep Telefonları
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Xiaomi Mi 8'in ekrana gömülü parmak izi sensörü videoda sızdırıldı
 

Daha önce sızdırılan Xiaomi Mi 8 perakende satış kutusu
Fiyat performans ürünleriyle ülkemizde de çokça sevilen Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Mi 7’yi bu ay bitmeden tanıtması heyecanla bekleniyor. Ancak son zamanlarda Çinli üreticinin sekizinci yıl dönümüne özel olarak Xiaomi Mi 8 adı altında bir cihaz piyasaya süreceğine dair söylentiler ortaya çıktı. Sonrasında bu söylentileri destekleyen perakende satış kutusu ve ekran paneli sızdırıldı. Şimdi ise Mi 8'e ait olduğu söylenen ve ekrana gömülü parmak izi okuyucunun nasıl çalıştığını gösteren kısa bir video ile karşı karşıyayız.

Xiaomi Mi 8'e ait olduğu iddia edilen 3 saniyelik video, cihazın orta kısmındaki parmak izi okuyucusuna odaklandığı için tasarımı hakkında pek bir fikir vermiyor. Ekrana gömülü olarak çalışan parmak izi okuyucusunun kilidi açmadan önce biraz baskı gerektirdiği göze çarpıyor. Ayrıca günümüz parmak izi okuyucularından biraz daha yavaş çalıştığı görülüyor.

Xiaomi Mi 8’in ayrıca gelişmiş 3 boyutlu yüz tanıma teknolojisini üzerinde barındırması bekleniyor. Ekranın üst tarafında yeni akıllı telefonların olmazsa olmaz özelliklerinden çentik, bu 3D modüle ve diğer sensörlere ev sahipliği yapacak. 6 inç boyutlarında bir ekrana sahip olacak telefonda Snapdragon 845 yonga seti kullanılacak..



https://www.weibo.com/tv/v/GhdeSctFk Yorum Yaz
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darkgamer_gs 1 yıl en beğenilen
Buna yavaş diyenler iPhone 6’nın parmak izi okuyucusunu kullanmamış herhalde.
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Xtrud 1 yıl
Ya bunu yaptın madem niye yüz tanıma gibi gereksiz bişey koyup maliyet arttırıp tasarımı mahvediyorsun ki...
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werty28 1 yıl
Ekrana parmak izi okuyucusunu apple yapınca birçok kişi ilk defa görmüş gibi şakşaklayacak, donanimhaber dahil..
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Kartal Göz 12 ay
En çok da ekran üzerine gömülü parmak izi sensörü için alacaktım, sırf iPhone X çakması çentik ve kamera tasarımı yüzünden vazgeçtim. Ekran-telefon boyutunun gereksiz yere çok büyütülmüş olmasını bile kabullenmiştim. Daha önce de söylediğim gibi Xiaomi'ye amiral gemisini çakma tasarımdan yana kullanması hiç yakışmadı.
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Jül Sezar 12 ay volkan3156


sil bence mesajı gören falan olur
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zwanzig 1 yıl
Buysa eğer süper. Çentikten kaçış yok onu kabullendim zaten de ekrandan parmak izi okuma gelse bari. Birde şu alt çerçeveyi otoban gibi yapmasınlar tamamım ben.
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mhmtolcy 1 yıl zwanzig
Çok büyük ihtimal böyle olacak Android İphone X
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apulunas 1 yıl
zorla xiaomi aldıracaksınız adama. güzel olmuş.
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mhmtolcy 1 yıl
Hayırlı olsun mu ?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Golden Gate 1 yıl volkan3156
Yani abd disinda sadece yuzde 5 mi iphone kullaniliyor???
Benim çevremde 100 kisiden en az 30 unda iphone mevcut. Diger 50 kisi de fiyatindan dolayi alamiyor.
Dünyanın en buyuk sirketinden bahsediyoruz. Burada bahsedilen ise daha buyumekte olan, sadece ucuz oldugu için kullanicilarin almak istedigi bir telefon.
Ben de almayi dusunebilirim fakat sizler gibi, gidip Apple kaka, xiaomi super kafasinda degilim.
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volkan3156 1 yıl Golden Gate
Evet doğru bu. ABD 320 Milyon nüfusa sahip. Ülkesinde göreceli olarak Apple ürünleri ucuz. Vergilendirme özendirici seviyede. Bu yüzden neredeyse her üç telefondan birisi Iphone. Çin'in nüfusu 1 Milyar 400 Milyon. ABD'nin neredeyse 4,5 katı. Buna elektronik üreticisi olan Japonya, Tayvan, Malezya, Hindistan v.b. ülkeleri kattığımızda dünya nüfusunun yarısından fazlası yapıyor. Bu ezici ve her konuda kendine yeten nüfus çoğunluğu kendi ürettiği android telefonları kullanıyor. Bu arabalar için de geçerli. Android açık bir yazılım olduğu için telefondan, tablete, TV'lerden araba ses sistemlerine, dijital receiverlerden saatlere kadar yüzlerce marka ve modelde kullanılıyor. İOS ise tek bir markanın sınırlı ürün gamında kullanılan göreceli kapalı bir sistem. Göreceli demem onun kullanıcılar tarafından güvenli kabul edilmesi. Ama bu gerçekte böyle olmayabilir. Çünkü ABD dünyada istihbarata en çok önem veren ülkedir. Bu yüzden topraklarında en az terör eylemi olan ülkedir. Apple şirketinin yazılımının açık kapılarını ABD hükümeti ile paylaşmadığını düşünmek aptallıktır. Net. O mahkemelerde iphone şifresi talep etmeler hep bu yazılımın güvenliği algısını devam ettirebilme adına yapılan reklamlardır. Güvensiz olarak gördüğünüz Androidde ise iyi bir güvenlik yazılımı ile maksimum fayda elde edebilirsiniz. Yani IOS'ta zaten üretici kapısını kendisine her zaman açık bırakmıştır, Android'de ise isterseriz elinize kapının anahtarını alabilirsiniz. IOS hiçbir zaman kendisinin açamayacağı bir kapının anahtarını size vermez. Çünkü göbekten bağlısınız. Android'de anahtarı ve kilidi siz seçersiniz. Bunu bilen teknolojiyi kendisi yaratan Uzakdoğulular her zaman IOS'a mesafeli durmuşlardır. Akıllı insan hükmedemediği yerden her zaman uzak durur. Iphone satışları o yüzden dünya genelinde %15 gibi çok düşük bir düzeydedir. Bizim gibi araba, telefon gibi nesneleri üretemeyen bir ülkenin vatandaşları ise Almancıların altında görüp özendiği bazı markaların dünyanın en iyisi olduğunu, filmlerde ve medyada gördüğü telefonların da en iyisi olduğunu düşünür.
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esmerbuyucu 1 yıl Golden Gate
"Amerika dışındaki yerler %5'miş." Tamamen kaba etinden yalan ve kolpa üzerine konuşuyor. Apple Çin'de üçüncü, Japonya'da ise çok yüksek kullanıma sahip bir marka. Kaynak göstererek(veriler Q1 dönemi satışlarıdır) yazdığım mesajı incelerseniz zaten daha iyi anlarsınız

forum.donanimhaber.com/...
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renega 1 yıl aycibin
bıktım böyle yorumlardan gidip Samsung galaxy note 6 yada iPhone 9 al hadi
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aycibin 1 yıl renega
Sanane muhtar!
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renega 1 yıl Xtrud
yazık.. teknoloji yobazı işte
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aycibin 1 yıl
Mi7 daha satisa cikmadan mi8 sizintisi mi?bana tuhaf geldi
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magicrea 1 yıl aycibin
8. yıl olduğu için isimlendirmeyi 7 değilde 8 yaptılar. yani görüntüdeki telefon mi7. keşke çentük olmayaydı.
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yasinadin 1 yıl
ön tarafta hızlı çalışan bi parmak izi olduğu sürece iris miris yüz tanıma vs hepsi gereksiz , bu gereksiz özellikler yüzünden çentik koymak zorunda kalıyorlar nefret ediyorum.
1 - 2 sene icinde , kasa içinden çıkan ön kamera ve %100 ekran kasa oranına sahip telefonlar satışa sunulacak.Beklemekte fayda var.
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