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Xiaomi Mi 9 Lite, Mi CC9’un farklı bir versiyonu olarak karşımıza çıkabilir

Xiaomi Mi CC9 modelinin Mi A3 Pro olarak Avrupa ve ülkemiz pazarına gelmesini bekliyorduk. Görünen o ki bundan önce Mi 9 Lite olarak çıkış yapacak. Mi 8 Lite ülkemizde oldukça beğenilmişti.
4 gün
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7
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi Mi 9 Lite, Mi CC9’un farklı bir versiyonu olarak karşımıza çıkabilir
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Xiaomi Mi 8 Lite, özellikle ülkemizde oldukça satan modellerden biri oldu. Mi 9 serisi çıkalı oldukça uzun zaman olsa da Mi 9 Lite’den ise herhangi bir ses çıkmadı. Görünen o ki bu durum yakında değişecek.

M CC9 ile birebir aynı

Bildiğiniz üzere Çin’de tanıtılan Mi CC9 ve Mi CC9e modelleri global pazara farklı isimlerle sunulacak. Hatta Mi CC9e’yi Android One desteğiyle birlikte Mi A3 şeklinde gördük bile. Mi CC9’un ise Mi A3 Pro olarak tanıtılması bekleniyordu. Ancak ortaya çıkan yeni bir sızıntı Mi 9 Lite modeline işaret ediyor. Yani Mi CC9 Avrupa’ya ve ülkemize Mi 9 Lite ismiyle gelecek gibi.

Xiaomi Mi 9 Lite, Mi CC9’un farklı bir versiyonu olarak karşımıza çıkabilir
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Daha öncesinde Mi A3’ün en azından Full HD+ ekran gibi bazı değişimlere uğramış Mi CC9e modeli olacağı düşünülüyordu. Ancak birebir aynı cihaz olarak çıktı. Henüz kesinleşmese de Mi 9 Lite de büyük ihtimalle Mi CC9’un birebir aynısı olacaktır.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M30s’ten yeni detaylar"

Mi A3 Pro belirsizliğini düşündüğümüz zaman net bir şey söylemek şimdilik mümkün değil. Belki de firma her iki modeli de Mi CC9 temelinde oluşturabilir. Ne de olsa Mi A3 Pro, Android One desteği ile farklılaşmayı başarabiliyor.



https://www.gizmochina.com/2019/08/31/xiaomi-mi-9-lite-spotted-a-variant-of-the-xiaomi-cc9/ Yorum Yaz
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carloska 2 gün
xioami de kabak tadı vermeye başladı artık..
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Yusuf_Ozkan 3 gün
720p ekran :D
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__Nikolaus__ 4 gün
Mi9cc xiaominin son serilerinden cok daha iyi bir cihaz amoled ekran ve nfc nin oldugu tek orta seviye cihazı mi9 se yi saymazsak.
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my precious 4 gün
A50 ile A70 in aynısı bu...
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mu5tafa 4 gün
Tüm telefonlar birbirine benzemeye başladı
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esmerbuyucu 4 gün
Bir sürü model çıkarttıkları yetmiyormuş gibi aynı cihazı 3 farklı isimle çıkarıyorlar. Sonra global başarı hedefliyorlar bir de 😂
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Rachsuchtig 4 gün
Xiaomi de Samsung'un izinden gidiyor. Sürekli, bol bol model çıkarıyor.
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