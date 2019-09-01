Xiaomi Mi 9 Lite, Mi CC9’un farklı bir versiyonu olarak karşımıza çıkabilir

Xiaomi Mi 8 Lite, özellikle ülkemizde oldukça satan modellerden biri oldu. Mi 9 serisi çıkalı oldukça uzun zaman olsa da Mi 9 Lite’den ise herhangi bir ses çıkmadı. Görünen o ki bu durum yakında değişecek.

M CC9 ile birebir aynı

Bildiğiniz üzere Çin’de tanıtılan Mi CC9 ve Mi CC9e modelleri global pazara farklı isimlerle sunulacak. Hatta Mi CC9e’yi Android One desteğiyle birlikte Mi A3 şeklinde gördük bile. Mi CC9’un ise Mi A3 Pro olarak tanıtılması bekleniyordu. Ancak ortaya çıkan yeni bir sızıntı Mi 9 Lite modeline işaret ediyor. Yani Mi CC9 Avrupa’ya ve ülkemize Mi 9 Lite ismiyle gelecek gibi.

Daha öncesinde Mi A3’ün en azından Full HD+ ekran gibi bazı değişimlere uğramış Mi CC9e modeli olacağı düşünülüyordu. Ancak birebir aynı cihaz olarak çıktı. Henüz kesinleşmese de Mi 9 Lite de büyük ihtimalle Mi CC9’un birebir aynısı olacaktır.

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Mi A3 Pro belirsizliğini düşündüğümüz zaman net bir şey söylemek şimdilik mümkün değil. Belki de firma her iki modeli de Mi CC9 temelinde oluşturabilir. Ne de olsa Mi A3 Pro, Android One desteği ile farklılaşmayı başarabiliyor.

https://www.gizmochina.com/2019/08/31/xiaomi-mi-9-lite-spotted-a-variant-of-the-xiaomi-cc9/