Xiaomi Mi 9 kutu görseli sızdırıldı

Tanıtımına birkaç gün kala Xiaomi Mi 9 amiral gemisi artık piyasaya çıkmaya hazır. Modelin raflara çıkacak olan kutusunun görseli de internete sızdırıldı. Böylece hemen hemen modelin tüm özellikleri ortaya çıkmış oldu.

Xiaomi Mi 9 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 9 modelinde 6.39 inçlik AMOLED ekran yer alıyor. Geçen yıldan hatırlayacağımız gibi çentik tasarımı oldukça küçük. Tek bir ön kamera yüz tanıması da yapabiliyor. Daha ince alt çerçeve sayesinde piyasadaki en agresif ekran-kasa oranlarından birisini göreceğiz. Diğer taraftan kızıl ötesi yüz tanıma olmayacak gibi görünüyor.

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7nm sürecindeki Snapdragon 855 yonga setinin güç verdiği akıllı telefonda 6GB RAM/8GB RAM bellek seçenekleri ile 64GB/128GB/256GB depolama kapasitesi seçenekleri yer alıyor. Hali hazırda 3 konfigürasyon mevcut.

Telefonun arka kısmında 48MP çözünürlüğünde Sony sensör yer alıyor. Yardımcı sensör 12MP çözünürlüğünde. Yanında 3D derinlik algılama yapabilen bir sensör daha yer alıyor.

Ekrana entegre parmak izi okuyucusu olan Xiaomi Mi 9 modeli 3500mAh kapasiteli bataryayı 27W hızlı şarj ile destekliyor. Ayrıca kablosuz olarak da 20W hızlı şarj mevcut ve piyasanın en iyisi diyebiliriz. Xiaomi Mi 9 için şöyle bir fiyatlandırma mevcut:

6 GB RAM + 64 GB depolama = 369 dolar (2499 Yuan)

8 GB RAM + 128 GB depolama = 428 dolar (2899 Yuan)

8 GB RAM + 256 GB depolama = 516 dolar (3499 Yuan)

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Xiaomi Mi 9 Explorer Edition özellikleri

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şeffaf arka kasaya sahip ve hemen altında maket şeklinde bir anakart barındıran Explorer Edition versiyonu göreceğiz. Daha pahalı olan bu versiyon haliyle bazı önemli ekstralar sunuyor.

İlk olarak ekranda daha büyük bir çentik ve 3D Structured Light adında gelişmiş yüz tanıma sistemi olacak. İkinci olarak 10 veya 12GB RAM kapasitesine yer verilmesi bekleniyor. Son olarak arka kısımda 4 kamera olacağı belirtiliyor. Dördüncü kamera için şimdilik bir bilgi yok. Fiyat olarak ise 880$ civarı telaffuz ediliyor.