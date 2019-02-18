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Xiaomi Mi 9 kutu görseli sızdırıldı

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Mi 9 ile ilgili bilinmeyen pek nokta kalmadı gibi. Üçüncü kamera haricinde telefonun tasarımı da dahil her şey ortaya çıkmış durumda.
3 ay
9,9b
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14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tanıtımına birkaç gün kala Xiaomi Mi 9 amiral gemisi artık piyasaya çıkmaya hazır. Modelin raflara çıkacak olan kutusunun görseli de internete sızdırıldı. Böylece hemen hemen modelin tüm özellikleri ortaya çıkmış oldu.

Xiaomi Mi 9 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 9 modelinde 6.39 inçlik AMOLED ekran yer alıyor. Geçen yıldan hatırlayacağımız gibi çentik tasarımı oldukça küçük. Tek bir ön kamera yüz tanıması da yapabiliyor. Daha ince alt çerçeve sayesinde piyasadaki en agresif ekran-kasa oranlarından birisini göreceğiz. Diğer taraftan kızıl ötesi yüz tanıma olmayacak gibi görünüyor.

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7nm sürecindeki Snapdragon 855 yonga setinin güç verdiği akıllı telefonda 6GB RAM/8GB RAM bellek seçenekleri ile 64GB/128GB/256GB depolama kapasitesi seçenekleri yer alıyor. Hali hazırda 3 konfigürasyon mevcut.

Telefonun arka kısmında 48MP çözünürlüğünde Sony sensör yer alıyor. Yardımcı sensör 12MP çözünürlüğünde. Yanında 3D derinlik algılama yapabilen bir sensör daha yer alıyor.

Ekrana entegre parmak izi okuyucusu olan Xiaomi Mi 9 modeli 3500mAh kapasiteli bataryayı 27W hızlı şarj ile destekliyor. Ayrıca kablosuz olarak da 20W hızlı şarj mevcut ve piyasanın en iyisi diyebiliriz. Xiaomi Mi 9 için şöyle bir fiyatlandırma mevcut:

6 GB RAM + 64 GB depolama = 369 dolar (2499 Yuan)

8 GB RAM + 128 GB depolama = 428 dolar (2899 Yuan)

8 GB RAM + 256 GB depolama = 516 dolar (3499 Yuan)

 

Xiaomi Mi 9 kutu görseli sızdırıldı
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Xiaomi Mi 9 Explorer Edition özellikleri

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şeffaf arka kasaya sahip ve hemen altında maket şeklinde bir anakart barındıran Explorer Edition versiyonu göreceğiz. Daha pahalı olan bu versiyon haliyle bazı önemli ekstralar sunuyor.

İlk olarak ekranda daha büyük bir çentik ve 3D Structured Light adında gelişmiş yüz tanıma sistemi olacak. İkinci olarak 10 veya 12GB RAM kapasitesine yer verilmesi bekleniyor. Son olarak arka kısımda 4 kamera olacağı belirtiliyor. Dördüncü kamera için şimdilik bir bilgi yok. Fiyat olarak ise 880$ civarı telaffuz ediliyor.

 

https://www.gizmochina.com/2019/02/17/xiaomi-mi-9-live-shot-confirms-fastest-20w-wireless-charging-and-key-specs/ Yorum Yaz
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alemburda34 3 ay
Damla çentik yapacağım diye ön kameradaki kızılötesi sensör ve 3 boyutlu yüz algılamadan vazgeçtiler mi ?
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K E N 3 ay
Damla çentik modellerini beğenemiyorum maalesef.
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Holk 3 ay
Düzgün bir fiyatla gelirse piyasada Mi5 etkisi yapabilir.
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TheRad67 3 ay
Mi5 kullanıyorum kaç sene oldu gayet memnunum fakat arka kapak kırıldı haftada 3-4 kere net düşürüyorum beni bırak demeye başladı paramparça olmadan bir mi9 alınır da para yok
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MrKemal17 3 ay TheRad67
Arka kapağı yenile, devam et. Mi 5 yeterli bir cihaz.
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Blimonaromalı 3 ay
Piyasayı sallayacak. Mi8 den çok daha etkili olacaktır piyasada.
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Xiaomiseverim 3 ay
alt çentik ne halde acaba
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0quz28 3 ay
her ne kadar su damlacıklı tasarımı sevmesem de %90 gibi bir çerçeve oranı çok güzel duruyor arka kısmı zaten gayet şık bence gerçekten tek beğenmediğim yönü bataryası artık şu telefona 4000mah batarya koymamaları lazım birazcık kalın olsun ama batarya fazla olsun
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hsyn_hksvr 3 ay 0quz28
7nm'lik işlemcisi sayesinde iyi bir batarya performası verebileceği kanaatindeyim
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Pulstar 3 ay
Hocam en azından ilk çıkan çentik olayına göre daha kabul edilebilir.
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