Xiaomi Mi 9’un fiyat etiketi ortaya çıkmış olabilir [Güncellendi]

Güncelleme: 516 dolarlık fiyatın 8 GB RAM ve 256 GB hafızalı modele ait olduğu düşünülüyor. Yeni fiyatlar için lütfen haberin en alt kısmındaki güncelleme kısmına bakın.

Bu senenin en çok merak edilen akıllı telefonlarından biri hiç şüphesiz Xiaomi Mi 9. Tanıtılmasına günler kalmışken sızıntıların da ardı arkası kesilmiyor. Özellikle firma yöneticilerinin paylaştığı resmi görsellerle birlikte pek çok bilgi şimdiden netlik kazandı. Bugün ise fiyat konusunda yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

516 dolar başlangıç fiyatı

Ulaşılan bir afiş üzerinde Xiaomi Mi 9 modelinin 3499 Yuan (516 dolar) fiyat etiketi ile geleceği gürüldü. Ayrıca yine aynı afişte saydam bir versiyonun 5999 Yuan (885 dolar) olacağı belirtiliyor. Yani Mi 9’un başlangıç fiyatı 516 dolar olacak. Saydam olarak adlandırılan modelin Mi 9 Explorer Edition olma ihtimali var.

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Bu fiyat görselinin ardından Xiaomi CEO’su Lei Jun da kendi sosyal medya hesabı üzerinden Vivo X23, Oppo R17 ve Honor View 20 gibi modellerin alt çerçeve kalınlığıyla Mi 9’un alt çerçeve kalınlığını karşılaştıran bir görsel paylaştı. Bu görselde ise Mi 9’un fiyatı yerine soru işareti bulunuyor.

Hatırlamak gerekirse Xiaomi Mi 8’in başlangıç fiyatı 398 dolardı. Sızdırılan yeni fiyatın geçen seneye kıyasla daha yüksek olduğu bir gerçek. Xiaomi Mi 9’un bilinen diğer özellikleri ise 48 MP + 12 MP + ToF arka kamera, 24 MP ön kamera, 6.4 inç Super AMOLED ekran, Snapdragon 855 işlemci, 8 GB RAM, 27W hızlı şarj desteği, 3500 mAh batarya olarak sıralanabiliyor. Xiaomi Mi 9 modelinin lansmanı 20 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

Güncelleme

Aynı kaynak tarafından yeni bilgilere ulaşıldı ve sızdırılan afişteki fiyatın 8 GB RAM ve 256 GB hafızaya sahip en üst model olduğu düşünülüyor. Eğer yeni sızıntı doğruysa ortaya çıkan fiyatlar şu şekilde;



6 GB RAM + 64 GB depolama = 369 dolar (2499 Yuan)

8 GB RAM + 128 GB depolama = 428 dolar (2899 Yuan)

8 GB RAM + 256 GB depolama = 516 dolar (3499 dolar)

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_9_to_start_at_516_in_china_transparent_version_to_be_885-news-35547.php