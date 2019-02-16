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Xiaomi Mi 9’un fiyat etiketi ortaya çıkmış olabilir [Güncellendi]

Xiaomi yöneticisi tarafından resmi görsellerinin paylaşılmasıyla birlikte Mi 9’un tasarımı ve teknik özellikleri hakkında pek çok bilgiyi elde ettik. Bugün ise akıllı telefonun fiyat etiketi görüldü.
3 ay
23b
1
41
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi Mi 9’un fiyat etiketi ortaya çıkmış olabilir [Güncellendi]
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Güncelleme: 516 dolarlık fiyatın 8 GB RAM ve 256 GB hafızalı modele ait olduğu düşünülüyor. Yeni fiyatlar için lütfen haberin en alt kısmındaki güncelleme kısmına bakın.
Bu senenin en çok merak edilen akıllı telefonlarından biri hiç şüphesiz Xiaomi Mi 9. Tanıtılmasına günler kalmışken sızıntıların da ardı arkası kesilmiyor. Özellikle firma yöneticilerinin paylaştığı resmi görsellerle birlikte pek çok bilgi şimdiden netlik kazandı. Bugün ise fiyat konusunda yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

516 dolar başlangıç fiyatı

Ulaşılan bir afiş üzerinde Xiaomi Mi 9 modelinin 3499 Yuan (516 dolar) fiyat etiketi ile geleceği gürüldü. Ayrıca yine aynı afişte saydam bir versiyonun 5999 Yuan (885 dolar) olacağı belirtiliyor. Yani Mi 9’un başlangıç fiyatı 516 dolar olacak. Saydam olarak adlandırılan modelin Mi 9 Explorer Edition olma ihtimali var.

Ayrıca Bkz. "Çinli akıllı telefon üreticileri Avrupa pazarını fethediyor"

Bu fiyat görselinin ardından Xiaomi CEO’su Lei Jun da kendi sosyal medya hesabı üzerinden Vivo X23, Oppo R17 ve Honor View 20 gibi modellerin alt çerçeve kalınlığıyla Mi 9’un alt çerçeve kalınlığını karşılaştıran bir görsel paylaştı. Bu görselde ise Mi 9’un fiyatı yerine soru işareti bulunuyor.

Xiaomi Mi 9’un fiyat etiketi ortaya çıkmış olabilir [Güncellendi]
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Hatırlamak gerekirse Xiaomi Mi 8’in başlangıç fiyatı 398 dolardı. Sızdırılan yeni fiyatın geçen seneye kıyasla daha yüksek olduğu bir gerçek. Xiaomi Mi 9’un bilinen diğer özellikleri ise 48 MP + 12 MP + ToF arka kamera, 24 MP ön kamera, 6.4 inç Super AMOLED ekran, Snapdragon 855 işlemci, 8 GB RAM, 27W hızlı şarj desteği, 3500 mAh batarya olarak sıralanabiliyor. Xiaomi Mi 9 modelinin lansmanı 20 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

Güncelleme

Aynı kaynak tarafından yeni bilgilere ulaşıldı ve sızdırılan afişteki fiyatın 8 GB RAM ve 256 GB hafızaya sahip en üst model olduğu düşünülüyor. Eğer yeni sızıntı doğruysa ortaya çıkan fiyatlar şu şekilde;

6 GB RAM + 64 GB depolama = 369 dolar (2499 Yuan)
8 GB RAM + 128 GB depolama = 428 dolar (2899 Yuan)
8 GB RAM + 256 GB depolama = 516 dolar (3499 dolar)

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_9_to_start_at_516_in_china_transparent_version_to_be_885-news-35547.php Yorum Yaz
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ozmenakif 3 ay en beğenilen
Xiaomi Bey 5% kâr payını geçmeyeceğiz falan diyordu, yalan oldu herhalde
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dodofran 3 ay ergenius
donanimhaber.com/...
700 dolar. adamlar gayet dediklerinin arkasındalar yani. ayrıca sd 855 in fiyatını (sanırım 5g olayından dolayı aradaki fark çok daha fazla sd 845'e göre) vs eklersek gene de fena olmayan bir fiyat.insanlar ne bekliyor anlamıyorum. 400 dolara mi 8 çıkarmıştı 350'e mi9 çıkarmasını mı? apple samsung huaweide gördünüz mü hiç fiyat artırmadan hatta düşürerek yeni model çıktığını?
,edit: hahaha xiaomi bi hata yapsa da vursak. adamlar bizdekinin üçte biri fiyatına bizden daha iyi telefon kullanıyor diye düşünen applecılar ne düşünüyot acaba? 500 doları görünce aşkla saldırmışlardı başlığa şimdi 360 deniyor sesleri kesildi
donanimhaber.com/...700 dolar. adamlar gayet dediklerinin arkasındalar yani. ayrıca sd 855 in fiyatını (sanırım 5g olayından dolayı aradaki fark ç...
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Whippoorwill 3 ay
Xiaomi'de çıldırdı diyecektim fakat diğer firmalar aklıma geldi.
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TheStarBox 3 ay
Apple 900$ a satarken bence bu fiyatlar normal, hatta makul. Diyelim ki Amerika da çalışan ve aylık 4000$ geliri olan bir insansınız. Bu durumda 370$ bence gayet uygun gelecektir. Hele ki bu telefonu en az 1.5 yıl kullanacaksınız(duruma göre 2 yıl).
Baya ucuz yani.
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Xiaomiseverim 3 ay
Yani mi8 başlangıç fiyatından daha makul. Çok iyi bu fiyatlar. 370 dolar üstüne vergilerle 550 dolar dolaylarında oluyor herhalde o da 5 liradan 2750 lira düz 3000 desek kar marjı filen derken 3499 TLye çıkış yaparsa ki şuanki mi8den 400 lira saha pahalı olur bence uygun bir fiyat. Tabii xiaomi garantili halinden. Bahsetmiyorum onlar yalnızca 5999 tlden getirirler
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mtax 3 ay
beyler sizce tr de kaç tl fiyatla çıkar ? ve yine kaç ay sonra fiyat düşer ?
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5510gokhan 3 ay
İp 68 olacak mı? Birde Netflix vs için sertifika alır inşallah görüntü kalitesi düşmez.
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Arisaka 3 ay
Şu kalitede bir donanıma sahip olmayan samsung, lg, huawei 750-850$ arası açın yurtdışı fiyatlarına bakın ondan sonra konuşun.
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Fenomenon 3 ay
64gb modleli 3 bin TL altında olur diye düşünüyorum. 32gb iphone 6s'in fiyatının 3 bin TL olduğunu düşündüğümüzde yine iyi fiyat.
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Opioid 3 ay
Alınır
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gokaykac 3 ay
370 dolar + 185$(ÖTV)+5$(Harç)=560$*5’2=...*%18(Kdv)=... fiyat ortada bu fiyat Türkiye’de kar ihtiva etmemektedir.
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Xiaomiseverim 3 ay gokaykac
185 dolar ötv derken? Daha %50ye çıkmadı. Üstelik çıksa bile telefonun giriş fiyatı 369 dolar yani 1925 TL. 2400 lira ve üzeri telefonlarda geçerli bu olay.
Bak hesapladım :
İşlemler TRT %6 +ÖTV %25 +KDV %18 ile yapılıyor tabii verginin vergisi de dahil ediliyor. 369 dolar için direk hesap makinesinden yapıyorum, (TRT)22.14$+(ÖTV)97.79$+(KDV)88$+369$=577$. TLye çevirdiğimizde 5.2 den, 3000₺. Bunun üstüne kim ne kadar kar koyar bilinmez. Tahminimce Yukarıda yorumda da yazdım 3499₺ dan ithalatçı garantili olarak satılır hepsiburada gibi yerlerde. Ama şu an mi8 3000 tlye satılıyor ve üstelik 400 dolardan çıkmış satışa üstünden biraz zaman geçince 3000in altına da inebilir mi9 fiyatı.
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SAFİMARANGA 3 ay
Bir amiral gemisi için 369 dolar baz fiyatı çok iyi
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Tlg3 3 ay
Bu fiyata çok iyi bence
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