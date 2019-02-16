Xiaomi Mi 9’un fiyat etiketi ortaya çıkmış olabilir [Güncellendi]

516 dolar başlangıç fiyatı
Ulaşılan bir afiş üzerinde Xiaomi Mi 9 modelinin 3499 Yuan (516 dolar) fiyat etiketi ile geleceği gürüldü. Ayrıca yine aynı afişte saydam bir versiyonun 5999 Yuan (885 dolar) olacağı belirtiliyor. Yani Mi 9’un başlangıç fiyatı 516 dolar olacak. Saydam olarak adlandırılan modelin Mi 9 Explorer Edition olma ihtimali var.Ayrıca Bkz. "Çinli akıllı telefon üreticileri Avrupa pazarını fethediyor"
Bu fiyat görselinin ardından Xiaomi CEO’su Lei Jun da kendi sosyal medya hesabı üzerinden Vivo X23, Oppo R17 ve Honor View 20 gibi modellerin alt çerçeve kalınlığıyla Mi 9’un alt çerçeve kalınlığını karşılaştıran bir görsel paylaştı. Bu görselde ise Mi 9’un fiyatı yerine soru işareti bulunuyor.
Hatırlamak gerekirse Xiaomi Mi 8’in başlangıç fiyatı 398 dolardı. Sızdırılan yeni fiyatın geçen seneye kıyasla daha yüksek olduğu bir gerçek. Xiaomi Mi 9’un bilinen diğer özellikleri ise 48 MP + 12 MP + ToF arka kamera, 24 MP ön kamera, 6.4 inç Super AMOLED ekran, Snapdragon 855 işlemci, 8 GB RAM, 27W hızlı şarj desteği, 3500 mAh batarya olarak sıralanabiliyor. Xiaomi Mi 9 modelinin lansmanı 20 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.
Güncelleme
6 GB RAM + 64 GB depolama = 369 dolar (2499 Yuan)
https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_9_to_start_at_516_in_china_transparent_version_to_be_885-news-35547.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
700 dolar. adamlar gayet dediklerinin arkasındalar yani. ayrıca sd 855 in fiyatını (sanırım 5g olayından dolayı aradaki fark çok daha fazla sd 845'e göre) vs eklersek gene de fena olmayan bir fiyat.insanlar ne bekliyor anlamıyorum. 400 dolara mi 8 çıkarmıştı 350'e mi9 çıkarmasını mı? apple samsung huaweide gördünüz mü hiç fiyat artırmadan hatta düşürerek yeni model çıktığını?
,edit: hahaha xiaomi bi hata yapsa da vursak. adamlar bizdekinin üçte biri fiyatına bizden daha iyi telefon kullanıyor diye düşünen applecılar ne düşünüyot acaba? 500 doları görünce aşkla saldırmışlardı başlığa şimdi 360 deniyor sesleri kesildi