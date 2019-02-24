Xiaomi Mi 9'un global versiyonu tanıtıldı, Avrupa fiyatı açıklandı

Xiaomi bugünkü MWC 2019 etkinliğinde Mi MIX 3 5G ile birlikte Mi 9 akıllı telefonunun global lansmanını da yaptı. Hafta içinde Çin'de tanıtılan telefon Corning Gorilla Glass 6 korumalı ve %90.7 ekran-gövde oranına sahip 6.39 inç Full HD+ Super AMOLED ekran taşıyor. 7 nm Snapdragon 855 yonga setinden güç alan amiral gemisi Android 9.0 (Pie) tabanlı MIUI 10 arayüzü ile çalışıyor.

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Akıllı telefonda 48 megapiksel Sony IMX586 ana sensör, 16 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2x optik zoom destekli 12 megapiksel telefoto sensör içeren üçlü arka kamera sistemi var. Ekrana gömülü optik parmak izi sensörü ile donatılan cihaz 3.300 mAh kapasiteli bir pille geliyor. Ayrıca 27 W hızlı şarj desteği ve daha da önemlisi 20 W kablosuz hızlı şarj özelliğine sahip olduğunu belirtelim.

Avrupa fiyatı açıklandı

Xiaomi Mi 9 mavi, mor ve siyah olmak üzere üç renk seçeneği ile satışa sunulacak. Akıllı telefonun 6 GB RAM/64 GB depolama alanına sahip varyantı 449 euro (509 dolar) fiyat etiketi ile satılacak.

6 GB RAM/128 GB depolama alanı sunan verisyonunun fiyatı ise 499 euro (565 dolar) olarak açıklandı. Bugün İspanya, İtalya ve Fransa’da ön siparişe açılan amiral gemisi 28 Şubat itibariyle Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde piyasaya sürülecek.