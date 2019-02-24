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Xiaomi Mi 9'un global versiyonu tanıtıldı, Avrupa fiyatı açıklandı

Mobil Dünya Kongresi kapsamında bir etkinlik gerçekleştiren Xiaomi, kısa süre önce Çin'de lanse ettiği Xiaomi Mi 9'un global versiyonunu duyurdu. İşte akıllı telefonun Avrupa fiyatı...
2 ay
12,9b
1
44
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi bugünkü MWC 2019 etkinliğinde Mi MIX 3 5G ile birlikte Mi 9 akıllı telefonunun global lansmanını da yaptı. Hafta içinde Çin'de tanıtılan telefon Corning Gorilla Glass 6 korumalı ve %90.7 ekran-gövde oranına sahip 6.39 inç Full HD+ Super AMOLED ekran taşıyor. 7 nm Snapdragon 855 yonga setinden güç alan amiral gemisi Android 9.0 (Pie) tabanlı MIUI 10 arayüzü ile çalışıyor.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Mix 3 5G Avrupa fiyatı belli oldu"
Akıllı telefonda 48 megapiksel Sony IMX586 ana sensör, 16 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2x optik zoom destekli 12 megapiksel telefoto sensör içeren üçlü arka kamera sistemi var. Ekrana gömülü optik parmak izi sensörü ile donatılan cihaz 3.300 mAh kapasiteli bir pille geliyor. Ayrıca 27 W hızlı şarj desteği ve daha da önemlisi 20 W kablosuz hızlı şarj özelliğine sahip olduğunu belirtelim.

Avrupa fiyatı açıklandı

Xiaomi Mi 9 mavi, mor ve siyah olmak üzere üç renk seçeneği ile satışa sunulacak. Akıllı telefonun 6 GB RAM/64 GB depolama alanına sahip varyantı 449 euro (509 dolar) fiyat etiketi ile satılacak.
6 GB RAM/128 GB depolama alanı sunan verisyonunun fiyatı ise 499 euro (565 dolar) olarak açıklandı. Bugün İspanya, İtalya ve Fransa’da ön siparişe açılan amiral gemisi 28 Şubat itibariyle Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde piyasaya sürülecek.

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Dreamer Apartment 2 ay en beğenilen
Çok basit bir hesap yapmanızı rica ediyorum.
S10+ Avrupa fiyatı 1000 Euro. Düz çevirirsek 6000 TL yapar. Türkiye'de ise 7500 TL'den çıktı. Tabi aradaki 1500 TL'lik fark ülkeye göre değişen vergi ve belki de kar farkı. Neyse ne, fazla kurcalamayacağım. Avrupa fiyatı 1000 Euro olan telefon 7500 TL'den çıkmış mı ? Çıkmış. Xiaomi ise 500 Euro.
Basit bir oran orantı
1000 Euro olan telefon Türkiye'de 7500 TL'den çıktıysa
500 Euro olan telefon Türkiye'de kaç TL'den çıkar ? 3750 TL'den çıkar.
Peki Xiaomi Mi 9, 3750 TL'den çıkar mı ? Çıkmaz. Neden çıkmaz ? Çünkü Xiaomi'yi ithalatçılar ve Evafone getiriyor. Hem geç getiriyorlar hem de çok kötü bir fiyatlandırma yapıyorlar.
Bence fiyat konusunda Xiaomi'ye yüklenenler fiyatlardan ve gidişattan haberdar değil. Mi 9, Samsung'un yeni Galaxy serisinin yarı fiyatı. En azından resmi Avrupa fiyatları bunu gösteriyor. He, siz yarın Xiaomi Mi 9'u Türkiye'de 5000 TL gibi bir fiyattan görürseniz bunun sorumlusu Xiaomi değil başkasıdır.
Son söylemek istediğim şey ise, Mi 9'u beğenseniz de beğenmeseniz de yukarıda referans aldığım Galaxy S10+'un tam olarak yarı fiyatı. Ben sadece Türkiye'de de böyle olması gerektiğini ve sizin de bu fiyattan almanız gerektiğini vurguluyorum.
Çok basit bir hesap yapmanızı rica ediyorum.S10+ Avrupa fiyatı 1000 Euro. Düz çevirirsek 6000 TL yapar. Türkiye'de ise 7500 TL'den çıktı. Tabi aradak...
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dodofran 2 ay
900 dolarların 1000 dolarların havada uçtuğu şu ortamda 500 dolar gayet rekabetçi bir fiyat sd 855 li bir model için. batarya konusu her zamanki gibi günü kurtarmaya yönelik. 3700 civarı olsa daha rahat olurdu. se modelinde 3000e düşürmüşler daha kötü. onun haricinde eleştirebileceğim bir şey yok. damla çentik bence ön kamera için şu anlık en iyi çözüm. o kamerayı bir yere koyacaksın sonuçta. ya samsung gibi delik yapacaksın ya huawei iphone gibi çentik. ya da oneplus xiaomi gibi damla.
900 dolarların 1000 dolarların havada uçtuğu şu ortamda 500 dolar gayet rekabetçi bir fiyat sd 855 li bir model için. batarya konusu her zamanki gibi günü kurt...
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M_aTRa_X 2 ay Bgood
mi8 günde iki kere sarj edenler diğer cihazları günde 4 kere falan sarj ediyor heralde.
Pubg(2/3 saat ) vs oynanmama rağmen 7 saat ekran süresi veriyor.
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cleancoder 1 ay
Xiaomi Mi 9 ve Samsung Galaxy S10+'ın pil performans testini merak eden varsa buyrun buradan seyredebilir; youtube.com/...
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scorpion20 2 ay
fiyat - performans olmuş mu bu
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pelitus 2 ay
Fransa xiaomi 499 avroya 6gb+128 gb ve yanında 20w kablosuz şarjı hediye olarak veriyor. "Ön sipariş"
Sizce alınmalı mı ?
Peki global rom olarak mı veriyorlar yoksa ülkere göre bir rom atıyorlar mı ?(ingiltere gibi) . Adaptör nasıl gelir.
Kanımca fransa'dan alabilecek arkadaşlar kaçırmamalı. Samsung olsa belki garantiyi düşünürüm ama konu xiaomi olunca ülkemizde de garantisi yok gibi bir şey.
Ne yapmalı sizce ?
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TearsForFears 2 ay
Hollanda mi store da 6/128 gb 550 eurodan satışa başlamış. Bu telefon fiyat olarak ülkemizde 5000 lirayı geçebilir
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Mobil Uzman 2 ay
Bir Xiaomi rüzgarıdır aldı başını gidiyor. Huawei mate p20 pro dışında hiç bir cihaz Samsung S9 ve S9 plus ile karşılaştırılamaz,vakit kaybıdır. Huawei mate p20 pro daha avantajlı mıdır? Sayılır. Iphone X serisini ayırıyorum,Iphone mi Samsung mu tartışması yılların dipsiz kuyusu zaten. Bence tarz alışkanlık farkına dayanır.
Xiaomi evet uygun fiyatlarıyla dikkat çekti,ama dikkat ederdeniz devamlı maliyeti azaltan donanimları tercih etti. Ya kamerasının maliyeti azdır ya pilinin. 64 GB hafızalı telefona hafıza kartı girişi koymamak cimriliktir. Bu zamanda hafıza kartı olmayan cihaz hafızası 128 GB olsa bile alınmaz.
Xiaomi cihazları millet hele 2 yıl kullansın da burada yorum yapsın göreceğiz ne kadar memnunlar.
Xiaomi ve Huawei sayesinde Türk tüketici bu markaları kullanmasa bile kazançlı çıkmıştır,Samsung fiyatları abartamamıştır. Samsung'un S10 ve S10+ fiyatlarını yüksek tutmamasının sebebi Xiaomi ve Huawei korkusudur.
Şahsen ben Türkiye'de Xiaomi ve Huawei tutulsa ve çok satış yapsa da Samsung fiyatları indirsin,gelecek olan Note 10'u uyguna alayım diye çok dua etmişimdir. Hatta herkese Xiaomi al,Huawei al,fiyat performans cihazı diye çok gaz vermişimdir.

Samsung fiyatlarının yükselmemesi için bu forumda bu taktiğimi uygulayan çok sayıda gizli Samsung fanı da dikkatimi çekmiyor değil.
Xiaomi al abi,fiyat performans cihazı,pişman etmez..
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TheFormul 2 ay Mobil Uzman
Yanlış anlamayın da bir telefonun başka bir telefonla karşılaştırılıp karşılaştırılamayacağının kararını siz mi veriyorsunuz? Bu eminlik nereden geliyor?
Xiaomi dediğiniz marka zaten ne yaptığını gayet açıkça söyleyen bir marka. Elbette bir yerlerden kesecekler. Adamlar ana donanım seviyesi neredeyse aynı olan diğer modellerin tam yarı fiyatını istiyor. Ne yapsın hiçbir şeyden kesmesin kendi servetini mi yesin adam?
Kulaklık girişi yok, içinden kulaklık çıkmıyor, hafıza kartı yok, suya toza dayanıklılık yok, aman aman düzeylerde pil yok, FHD+ çözünürlük yok vs. Siz bunlara cimrilik diyorsunuz ama biz buna f/p cihazı diyoruz.
Ama Snapdragon 855 var mı? 6/8 gb ram var mı? 3'lü kamera sistemi sahip olup DX'den 103 puan alarak 4. sıraya yerleşip kendinden pahalı onlarca cihazı geçmiş mi? Antutu'da zirvede mi?
128 GB cihaz neye göre alınmasın kardeşim? Sistem çıktıktan sonra kalıyor sana 110 GB yer. Kim doldurmuş ne zaman doldurmuş 110 GB yeri Allahaşkına? Onu dolduracak adam zaten parayı bassın 1TB'lik s10+'ı yapıştırsın.
Xiaomi hayatımda kullanmadım. Yıllardan beri iPhone ve Samsung kullandım sadece ve iki markayı da severim. Eleştireceksek mantıklı eleştirelim. Mi 9 almayı düşünüyorum ve günlerdir Xiaomi forumlarındayım. Yazılımsal sorunlar çok fazla oluyor gibi duruyor. Eleştireceksen burayı eleştir gıkım çıkmaz. Lakin içinde SD 855, zirveye oynayan kamera, hızlı bir ekran altı parmak okuyucu barındıran ve sadece 449 dolar istenen cihazı hafıza kartı yok bu ne cimrilik diye eleştirirsen komik olursun.
Son olarak Xiaomi ile ilgili neredeyse tonlarca inceleme izledim, kullanan bir sürü kişiyle konuştum tabii ki memnun olmayanlar olduğu gibi memnun olan da onlarca kişi var. Kim ne kadar memnun acaba diye 2 sene bizi beklemene gerek yok forumları gezebilirsin.
Saygılar.
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Fthcyr 2 ay yeni yorumcu Mobil Uzman
şayomi 2 yıldır kullanan arkadaşım var hiçbir sıkıntısı yok gayet memnun
aplle veya samsungla karşılaştırılacak bi cihaz değil evet fiyat olarak onların yarı kadar
p 20 de güzel cihaz ama alıp kullanan görmedim sanki oda bu fiyat politikası ile aplle samsung u takip eder yavaştan ya batar ya fiyatları aşşağıya çeker yoksa bu piyasada işleri zor
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HanDar05 2 ay
Mi9 5G destekliyor mu?
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zamankaybı95 2 ay
Kamera noktasında OİS bulunmaması düşündürüyor beni. EİS başarılı iş yapada OİS olmaması bence büyük eksik. Nokia 9 da işlemci noktasında bir tık geride. Sony X 1 bence genel anlamda daha başarılı olmuş. Tabi fiyatları önemli.
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gekren 2 ay
4/64 redmi note 7 getirtmiştim eşim için 1400 tl ye. Aynı arkadaş bana da mi9 için sıra aldı. Çinde mi sadece internetten randevulu satılıyor. 8/128 için 2700 tl vereceğim. Tek çekincem Samsung s7 edge kullanıyorum. Gear saatim var. Xiaomi de de bu saati kullanabilecek miyim?
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astegon 2 ay gekren
Kullanırsınız hocam.
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-erna- 2 ay
Xiaomi bu fiyat politikasıyla ve sorunlu ve reklamlı MIUI 10 u ile biraz zor satar. Artık xiaominin albenisi kalmadı. Meizu oppo honor vivo gibi firmalara bakmanızda yarar var.
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astegon 2 ay
Mi9 zaten 4500+ çıkarsa çok zor satar. Kimse 4500 ve üstü bir rakamı Mi9 a vermez. Gider Samsung alır.
Bu arada mi.com adresinde hala Turkey yok. Evofone hala çözemedi mi şu dist. işini ne oldu?
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Dreamer Apartment 2 ay astegon
Ben artık bunu rezillik olarak adlandırıyorum. Xiaomi’nin Türkiye’de istediği satış rakamlarına ulaşamamasının tek nedenidir.
Ön sipariş yok
Telefonlar 1-2 ay sonra anca geliyor
Fiyatlar tamamen kafalarına göre düzenleniyor ve çok yüksek
Problem Xiaomi’de mi Evofone da mı bilmiyorum ama artık bir silkelenmeleri gerekiyor. Diğer ithalatçı firmalardan bile beter durumdalar ve Xiaomi alacak insanların bile vazgeçmelerine neden oluyorlar.
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