Xiaomi Mi 9'un global versiyonu tanıtıldı, Avrupa fiyatı açıklandı

Haber Editörü
Xiaomi bugünkü MWC 2019 etkinliğinde Mi MIX 3 5G ile birlikte Mi 9 akıllı telefonunun global lansmanını da yaptı. Hafta içinde Çin'de tanıtılan telefon Corning Gorilla Glass 6 korumalı ve %90.7 ekran-gövde oranına sahip 6.39 inç Full HD+ Super AMOLED ekran taşıyor. 7 nm Snapdragon 855 yonga setinden güç alan amiral gemisi Android 9.0 (Pie) tabanlı MIUI 10 arayüzü ile çalışıyor.Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Mix 3 5G Avrupa fiyatı belli oldu"
Akıllı telefonda 48 megapiksel Sony IMX586 ana sensör, 16 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2x optik zoom destekli 12 megapiksel telefoto sensör içeren üçlü arka kamera sistemi var. Ekrana gömülü optik parmak izi sensörü ile donatılan cihaz 3.300 mAh kapasiteli bir pille geliyor. Ayrıca 27 W hızlı şarj desteği ve daha da önemlisi 20 W kablosuz hızlı şarj özelliğine sahip olduğunu belirtelim.
Avrupa fiyatı açıklandı
Xiaomi Mi 9 mavi, mor ve siyah olmak üzere üç renk seçeneği ile satışa sunulacak. Akıllı telefonun 6 GB RAM/64 GB depolama alanına sahip varyantı 449 euro (509 dolar) fiyat etiketi ile satılacak.
6 GB RAM/128 GB depolama alanı sunan verisyonunun fiyatı ise 499 euro (565 dolar) olarak açıklandı. Bugün İspanya, İtalya ve Fransa’da ön siparişe açılan amiral gemisi 28 Şubat itibariyle Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde piyasaya sürülecek.
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S10+ Avrupa fiyatı 1000 Euro. Düz çevirirsek 6000 TL yapar. Türkiye'de ise 7500 TL'den çıktı. Tabi aradaki 1500 TL'lik fark ülkeye göre değişen vergi ve belki de kar farkı. Neyse ne, fazla kurcalamayacağım. Avrupa fiyatı 1000 Euro olan telefon 7500 TL'den çıkmış mı ? Çıkmış. Xiaomi ise 500 Euro.
Basit bir oran orantı
1000 Euro olan telefon Türkiye'de 7500 TL'den çıktıysa
500 Euro olan telefon Türkiye'de kaç TL'den çıkar ? 3750 TL'den çıkar.
Peki Xiaomi Mi 9, 3750 TL'den çıkar mı ? Çıkmaz. Neden çıkmaz ? Çünkü Xiaomi'yi ithalatçılar ve Evafone getiriyor. Hem geç getiriyorlar hem de çok kötü bir fiyatlandırma yapıyorlar.
Bence fiyat konusunda Xiaomi'ye yüklenenler fiyatlardan ve gidişattan haberdar değil. Mi 9, Samsung'un yeni Galaxy serisinin yarı fiyatı. En azından resmi Avrupa fiyatları bunu gösteriyor. He, siz yarın Xiaomi Mi 9'u Türkiye'de 5000 TL gibi bir fiyattan görürseniz bunun sorumlusu Xiaomi değil başkasıdır.
Son söylemek istediğim şey ise, Mi 9'u beğenseniz de beğenmeseniz de yukarıda referans aldığım Galaxy S10+'un tam olarak yarı fiyatı. Ben sadece Türkiye'de de böyle olması gerektiğini ve sizin de bu fiyattan almanız gerektiğini vurguluyorum.
Pubg(2/3 saat ) vs oynanmama rağmen 7 saat ekran süresi veriyor.