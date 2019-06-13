Xiaomi Mi 9T Türkiye’ye geliyor

Mi 9T için Avrupa tanıtımını bugün Xiaomi Türkiye sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ise Mi 9T modelinin Türkiye’ye de geleceğine işaret ediyor. Etkinlik tarihi olarak 18 Haziran belirlenmiş. Redmi K20’nin yeniden isimlendirilmiş hali olaniçin Avrupa tanıtımını bugün gerçekleştirdi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ise Mi 9T modelinin’ye de geleceğine işaret ediyor. Etkinlik tarihi olarakbelirlenmiş.

Henüz adı geçmedi

Xiaomi Türkiye’nin yaptığı paylaşımlarda henüz Mi 9T adı geçmedi. Ancak haberimiz içinde de inceleyebileceğiniz görseller, daha öncesinde Xiaomi global tarafından kullanıldığı için tahmin yürütmek çok zor olmuyor. Özellikle alt kısımda görebileceğiniz “Aramıza yeni bir model katılıyor” görseli ve #SenDePopUpla etiketinin kullanımı Mi 9T’nin ülkemize geldiğine kesin kanıt niteliğinde.

Mi 9T, Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alan bir cihaz. Özellikleri 6.39 inç Full HD+ AMOLED ekran, 6 GB RAM, 128 GB’a kadar depolama 48 + 13 + 8 MP arka kamera paketi, açılır kapanır mekanizma içerisinde 20 MP ön kamera, ekrandan parmak izi okuma vb. şeklinde sıralanabiliyor.

Bugün ilk defa Avrupa’da kendini gösteren Mi 9T’nin 6 GB RAM + 64 GB depolamadan oluşan başlangıç versiyonunun fiyatı 329 Euro olarak açıklandı. Türkiye fiyatına ise 18 Haziran’daki etkinlikte ulaşabileceğiz.

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Ek olarak bildiğiniz üzere Avrupa'daki etkinlikte Mi 9T ile birlikte Mi Band 4 de duyurulmuştu. Henüz herhangi bir bilgi olmasa da Mi Band 4’ü de ülkemizde görme ihtimalimiz var. Neyse ki etkinlik yalnızca 5 gün sonra. Tüm detayları çok yakında öğreneceğiz.