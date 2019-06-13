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Xiaomi Mi 9T Türkiye’ye geliyor

Xiaomi Türkiye tarafından yapılan paylaşımlar, Mi 9T modelinin Türkiye’ye geldiğini ortaya çıkardı. 18 Haziran’da düzenlenecek etkinlikte cihazın ülkemiz fiyatı belli olacak.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi Mi 9T Türkiye’ye geliyor
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Redmi K20’nin yeniden isimlendirilmiş hali olan Mi 9T için Avrupa tanıtımını bugün gerçekleştirdi. Xiaomi Türkiye sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ise Mi 9T modelinin Türkiye’ye de geleceğine işaret ediyor. Etkinlik tarihi olarak 18 Haziran belirlenmiş.

Henüz adı geçmedi

Xiaomi Türkiye’nin yaptığı paylaşımlarda henüz Mi 9T adı geçmedi. Ancak haberimiz içinde de inceleyebileceğiniz görseller, daha öncesinde Xiaomi global tarafından kullanıldığı için tahmin yürütmek çok zor olmuyor. Özellikle alt kısımda görebileceğiniz “Aramıza yeni bir model katılıyor” görseli ve #SenDePopUpla etiketinin kullanımı Mi 9T’nin ülkemize geldiğine kesin kanıt niteliğinde.

Mi 9T, Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alan bir cihaz. Özellikleri 6.39 inç Full HD+ AMOLED ekran, 6 GB RAM, 128 GB’a kadar depolama 48 + 13 + 8 MP arka kamera paketi, açılır kapanır mekanizma içerisinde 20 MP ön kamera, ekrandan parmak izi okuma vb. şeklinde sıralanabiliyor.

Bugün ilk defa Avrupa’da kendini gösteren Mi 9T’nin 6 GB RAM + 64 GB depolamadan oluşan başlangıç versiyonunun fiyatı 329 Euro olarak açıklandı. Türkiye fiyatına ise 18 Haziran’daki etkinlikte ulaşabileceğiz.

Ayrıca Bkz. "ASUS ROG Phone 2, 120 Hz'lik ekranla gelecek"

Ek olarak bildiğiniz üzere Avrupa'daki etkinlikte Mi 9T ile birlikte Mi Band 4 de duyurulmuştu. Henüz herhangi bir bilgi olmasa da Mi Band 4’ü de ülkemizde görme ihtimalimiz var. Neyse ki etkinlik yalnızca 5 gün sonra. Tüm detayları çok yakında öğreneceğiz.


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DH Misafiri 6 gün en beğenilen
Avrupa fiyatı 2100tl ediyor, Türkiye fiyatı 3200 civarı olmazsa değmez. Redmi K20 pro yu getirmiyorlar neden? Çünkü fiyatıyla çok büyük rekabet ortamı yaratacak. Xiaomi nin şuanda bile hızla satış yaptığı mi9, pocophone f1 in satışlarını aşırı azaltacak. Aynı özellikte 2 telefon çıkartıp işlemcisi kırpılmış modeli aynı fiyattan ancak Türkiye'de satarlar :(
Avrupa fiyatı 2100tl ediyor, Türkiye fiyatı 3200 civarı olmazsa değmez. Redmi K20 pro yu getirmiyorlar neden? Çünkü fiyatıyla çok büyük rekabet ortamı yaratacak...
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CircassiaN98 6 gün
Evofone kan emicilerinin "resmi distribütörlüğünde" iken kimse xiaomi telefonlarından markayı xiaomi yapan şeyleri görmeyi ummasın.Bunun üzerinden xiaomiyi de silmesin yargılamasın.Hataları bu tiplerin eline teslim etmek oldu orası ayrı.Kazandığı sempatiyi sömürmeye çalışan açlara bakarak değil, direk kendisinin var olduğu yerlerden takiip edin.Bize reva çünkü böyle tipler.Güzelim markayı faiş fiyatlar çukuruna çektiler.Oysa bu markaydı sektöre f/p akımını kabul ettiren.Bakın meizuya ülkemizde mis gibi fiyatlarla devam ediyor.Aynı fiyata tanıttıkları telefonlar arasında %20-30 fark oynuyor xiaomi ile.Mantıklı olan bunlara para kazandırmamaktır ama yapacak bir şey yok.
Evofone kan emicilerinin "resmi distribütörlüğünde" iken kimse xiaomi telefonlarından markayı xiaomi yapan şeyleri görmeyi ummasın.Bunun üzerinden xiaomiyi de s...
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DH Misafiri 3 gün
eskiden 300 x 10 du şimdi oda kesmez artık 4500 den aşağı gelmez 1 kendine 2 devlete
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cayadüsensinek 6 gün
4000 pil koyarsa tadından yenmez
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Askaparta 6 gün
Mi 8 Lite ile devam ediyoruz. Şomiyi seviyoruz.
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mladenbmv 6 gün
329 dolar sa evefone kar payıyla birlikte en az 4000 tl olur.
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sagy 6 gün
Almanya da A50 340€ tr de 2500tl ortalama ile satllıyor
9T 330€ bunu daha ucuzasatıl ması getek en fazla 2999tl ederi 2500tl hakı
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lazkopat324 6 gün sagy
Çok beklersin kardeş.
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lazkopat324 6 gün
Bu 330 euronun içinde avrupada alınan vergi yok mu?
Yani avrupada 330 euro artı vergi mi?
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CircassiaN98 6 gün
Evofone kan emicilerinin "resmi distribütörlüğünde" iken kimse xiaomi telefonlarından markayı xiaomi yapan şeyleri görmeyi ummasın.Bunun üzerinden xiaomiyi de silmesin yargılamasın.Hataları bu tiplerin eline teslim etmek oldu orası ayrı.Kazandığı sempatiyi sömürmeye çalışan açlara bakarak değil, direk kendisinin var olduğu yerlerden takiip edin.Bize reva çünkü böyle tipler.Güzelim markayı faiş fiyatlar çukuruna çektiler.Oysa bu markaydı sektöre f/p akımını kabul ettiren.Bakın meizuya ülkemizde mis gibi fiyatlarla devam ediyor.Aynı fiyata tanıttıkları telefonlar arasında %20-30 fark oynuyor xiaomi ile.Mantıklı olan bunlara para kazandırmamaktır ama yapacak bir şey yok.
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WmGMD 6 gün
3 bin altına gelse de alsak onun üstü boş.
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Virtual Reality 6 gün
Normal şartlarda bu ürünü 330TL'ye alabilmemiz gerekiyor. Yani, bir asgari ücretli çalışanın tek maaşıyla 5-6 adet alabilmesi gerekiyor. Lakin, Türkiye normal bir ülke olmadığı için bize kaça girecek varın siz tahmin edin.
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DeepBluee2 6 gün Virtual Reality
330 tl gerçekten hayal ürünü yani dolar 6 tl olmuşken 330 dolar olan bir ürünü bu ağır vergiler altında 3bin tl altına almayı düşünmek saçmalık
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DH Misafiri 6 gün
330 euro 6.8 ile çarparsak maksimum 2100 tl olması lazım
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emre0102 6 gün DH Misafiri
hangi hesap makinesi bu ?
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Akbell 6 gün DH Misafiri
%94 vergi var. 4000 civarı çıkacak bu telefon.
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