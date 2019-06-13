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Mi 9T ve Mi Band 4 Avrupa için tanıtıldı

Redmi alt markasının K20 amiral gemisi Avrupa için Mi 9T ismiyle tanıtıldı. Ayrıca geçtiğimiz gün tanıtılan Mi Band 4 de Avrupa’ya ayak bastı. Detaylar haberimizde.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Mi 9T ve Mi Band 4 Avrupa için tanıtıldı
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Redmi K20 ve Redmi K20 Pro modelleri geçtiğimiz ay içerisinde tanıtıldı. Bu modellerin Çin dışındaki ülkelerde farklı isimlendirmeler ile çıkacağı uzun zamandır biliniyordu. Dün gerçekleşen etkinlikle birlikte Xiaomi Mi 9T duyuruldu. Yeniden isimlendirilmiş Redmi K20 modeli olarak Avrupa raflarındaki yerini alacak. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Çin’de tanıtılan Mi Band 4 de Avrupa’ya ayak bastı.

Mi 9T

Hatırlarsanız Redmi’nin K20 ve K20 Pro olmak üzere iki amiral gemisi modeli bulunuyordu. İki cihaz arasındaki temel fark Redmi K20 Pro’da Snapdragon 855 kullanılırken, Redmi K20’de Snapdragon 730 kullanılması. Mi 9T modeli de Redmi K20’nin birebir aynısı. Yani Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alıyor.

Mi 9T, 6.39 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekran ile geliyor. Bu yonga setine 6 GB RAM eşlik ediyor. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek var. Arka taraftaki üçlü kamera paketinin ana sensörü 48 MP çözünürlüğünde. Ana sensöre 13 MP ultra geniş açı ve 8 MP 2x yakınlaştırmalı telefoto lens eşlik ediyor. Açılır kapanır mekanizma içerisinde bulunan ön kameramız ise 20 MP. Cihazın diğer özellikleri 4000 mAh batarya, NFC, ekrandan parmak izi okuma, 3.5mm kulaklık girişi vb. şeklinde uzuyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung'tan Snapdragon 855 ve S-Pen'li amiral gemisi tablet geliyor"

Mi 9T daha önce belirttiğimiz gibi Avrupa’ya iki farklı depolama kapasitesi ile sunuluyor. 6 GB RAM ve 64 GB depolamadan oluşan başlangıç versiyonun fiyatı 329 Euro. 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı üst model ise 369 Euro fiyat etiketiyle geliyor. Snapdragon 855’li Redmi K20 Pro, önümüzdeki aylarda Mi 9T Pro olarak karşımıza çıkar mı şimdilik bilinmiyor.

Mi Band 4

Mi 9T ve Mi Band 4 Avrupa için tanıtıldı
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Geçtiğimiz günlerde Çin'de tanıtılan Mi Band 4, Avrupa tanıtımında boy gösteren diğer bir üründü. Sevilen Mi Band serisi 0.95 inç boyutunda renkli AMOLED ekran, daha büyük batarya, Bluetooth 5.0 gibi özelliklerle yenilendi. Mi Band 4’ün NFC’li versiyonu maalesef Avrupa’ya gelmiyor. Ayrıca sesli asistan özelliği de Avrupa'ya gelen modelde mevcut değil. Mi Band 4 için belirlenen Avrupa fiyatı ise 35 Euro olarak açıklandı.

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damn2u 1 hf. en beğenilen
K20 260 Euro, aynı donanımlı sadece ismi değişmiş olan Mi9T 329 Euro. International versiyon olmanın yada Xiaomi adı altında piyasaya sürülmenin bedeli mi bu şimdi? Ayıp ettin Xiaomi.
K20 260 Euro, aynı donanımlı sadece ismi değişmiş olan Mi9T 329 Euro. International versiyon olmanın yada Xiaomi adı altında piyasaya sürülmenin bedeli mi bu...
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eP_362 1 hf.
Türkiye için tanıtım tarihi:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Kerim5100 1 hf.
Avengers Edition gelecek miymiş Avrupa'ya?
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TearsForFears 1 hf.
330 euroluk k20 4000 den gelir 35 euroluk mi band 4 350 den gelir
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DH Misafiri 1 hf.
Xiaomi tr dende avrupadanda defol git sen cindeyken icim daha rahatti bi ümit biri getirirde uygun fiyata alirim diyorduk distrubitor bile senden uygun satiyordu sen geldin onlarda arttirdi fiyatlari
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jervis 1 hf.
35 euroya alan pek çıkmaz gibi , avrupa modeli ayrı bir şey mi ? Genelde çin ve global versiyon çıkar ama galiba habere göre yeni versiyonu çıkacak.
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DokuzKuyrukluTilki 1 hf.
Band tarzı bir ürün için 200 tlden fazla verilmez.
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damn2u 1 hf. en beğenilen
K20 260 Euro, aynı donanımlı sadece ismi değişmiş olan Mi9T 329 Euro. International versiyon olmanın yada Xiaomi adı altında piyasaya sürülmenin bedeli mi bu şimdi? Ayıp ettin Xiaomi.
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labtek38 1 hf.
25 dolar olacaktı hani. Bak sen şu çinlilerin çakallığına.
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Rachsuchtig 1 hf. labtek38
Cin'de 25 dolar, bunlar Avrupada üretilmedigi icin Cinden Avrupaya giderken lojistik, cesitli vergilerle birlikte fiyati yükseliyor tabi
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dogangoxel 1 hf.
350-400 tl civarı bir fiyattan gelir mi band 4 .Çok para yahu :(
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Fenomenon 1 hf. dogangoxel
300'e gelir bence abartmamaları lazım.
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