Mi 9T ve Mi Band 4 Avrupa için tanıtıldı

Mi 9T duyuruldu. Yeniden isimlendirilmiş Redmi K20 modeli olarak Avrupa raflarındaki yerini alacak. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Çin’de tanıtılan Mi Band 4 de Avrupa’ya ayak bastı. Redmi K20 ve Redmi K20 Pro modelleri geçtiğimiz ay içerisinde tanıtıldı . Bu modellerin Çin dışındaki ülkelerde farklı isimlendirmeler ile çıkacağı uzun zamandır biliniyordu. Dün gerçekleşen etkinlikle birlikte Xiaomiduyuruldu. Yeniden isimlendirilmiş Redmi K20 modeli olarak Avrupa raflarındaki yerini alacak. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Çin’de tanıtılande Avrupa’ya ayak bastı.

Mi 9T

Hatırlarsanız Redmi’nin K20 ve K20 Pro olmak üzere iki amiral gemisi modeli bulunuyordu. İki cihaz arasındaki temel fark Redmi K20 Pro’da Snapdragon 855 kullanılırken, Redmi K20’de Snapdragon 730 kullanılması. Mi 9T modeli de Redmi K20’nin birebir aynısı. Yani Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alıyor.

Mi 9T, 6.39 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekran ile geliyor. Bu yonga setine 6 GB RAM eşlik ediyor. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek var. Arka taraftaki üçlü kamera paketinin ana sensörü 48 MP çözünürlüğünde. Ana sensöre 13 MP ultra geniş açı ve 8 MP 2x yakınlaştırmalı telefoto lens eşlik ediyor. Açılır kapanır mekanizma içerisinde bulunan ön kameramız ise 20 MP. Cihazın diğer özellikleri 4000 mAh batarya, NFC, ekrandan parmak izi okuma, 3.5mm kulaklık girişi vb. şeklinde uzuyor.

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Mi 9T daha önce belirttiğimiz gibi Avrupa’ya iki farklı depolama kapasitesi ile sunuluyor. 6 GB RAM ve 64 GB depolamadan oluşan başlangıç versiyonun fiyatı 329 Euro. 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı üst model ise 369 Euro fiyat etiketiyle geliyor. Snapdragon 855’li Redmi K20 Pro, önümüzdeki aylarda Mi 9T Pro olarak karşımıza çıkar mı şimdilik bilinmiyor.

Mi Band 4

sesli asistan özelliği de Avrupa'ya gelen modelde mevcut değil. Mi Band 4 için belirlenen Avrupa fiyatı ise 35 Euro olarak açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Çin'de tanıtılan Mi Band 4, Avrupa tanıtımında boy gösteren diğer bir üründü. Sevilen Mi Band serisi 0.95 inç boyutunda renkli AMOLED ekran, daha büyük batarya, Bluetooth 5.0 gibi özelliklerle yenilendi. Mi Band 4’ün NFC’li versiyonu maalesef Avrupa’ya gelmiyor. Ayrıcaözelliği de Avrupa'ya gelen modelde. Mi Band 4 için belirlenen Avrupa fiyatı iseolarak açıklandı.