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Xiaomi Mi 9T’nin tanıtım tarihi açıklandı

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Mi 9T, 12 Haziran tarihinde gerçekleşecek etkinlikte tanıtılacak. Yeni modelin, ismi değiştirilmiş Redmi K20 Pro olması bekleniyor. Detaylar haberimizde.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi Mi 9T’nin tanıtım tarihi açıklandı
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Xiaomi, sosyal medya hesaplarından Mi 9T modeliyle ilgili paylaşımlar yapıyor. Haberlerimizi yakından takip edenlerin bildiği üzere Mi 9T, yeniden isimlendirilmiş Redmi K20 Pro’dan fazlası değil. Bugün ise firmanın yine sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama ile Mi 9T’nin 12 Haziran tarihinde tanıtılacağı açıklandı.

Bazı ülkelerde sadece Mi 9T olacak

Mi 9T’nin özellikleri Redmi K20 Pro ile aynı olacağı için donanım noktasında herhangi bir merak bulunmuyor. Ancak cihazın hangi ülkelerde Mi 9T adıyla çıkacağı konusu hala soru işareti. Ayrıca Redmi, daha uygun fiyat odaklı bir marka halinde. Mi 9T aynı donanıma sahip olmasına rağmen Redmi K20 Pro’dan pahalı satılabilir. Tabii ki bunların hepsi tahminden öteye gidemiyor. Büyük ihtimalle Redmi K20 Pro’nun Çin’e özel kalması gibi bir durum yaşanabilir.

Ayrıca Bkz. "Mac Pro için Apple Pro Display XDR ekranı duyuruldu"

Mi 9T’nin özelliklerini 6.39 inç AMOLED ekran, Snapdragon 855 yonga seti, 4000 mAh batarya, 8 GB’a kadar RAM, 48 MP + 13 MP + 8 MP arka kamera, 20 MP açılır kapanır ön kamera, 18W hızlı şarj, 256 GB’a kadar depolama vb. şeklinde şimdiden sıralayabiliriz.

Xiaomi Mi 9T’nin tanıtım tarihi açıklandı
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Redmi K20 Pro’nun 6 GB RAM ve 64 GB depolamadan oluşan başlangıç modelinin Çin fiyatı 360 dolar olarak duyurulmuştu. Global fiyatlar biraz daha yüksek oluyor. Bu manada Mi 9T’yi aynı fiyattan beklemek yanlış olacaktır. Ancak aradaki fark fazla olmazsa Mi 9T de kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanacak bir model olabilir.


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ShadowWyvern 2 gün
artık asus gibi yapmaya başlamaları lazım yoksa batacaklar çift kamera hem arka hem önde çalışabilecek şekilde olmalı bu modeller çıkmadan eskidi denilebilir...
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Bloodin 2 gün
Neyin tanıtımını yapacaklar acep? Bildiğin K20 Pro, ezbere bilioz artık cihazı zaten...
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lazkopat324 4 gün
İşte fiyatı arttıracaklar bu sefer.
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Bay Robot 4 gün
Imei klonlanıyorsa kaçmaz.
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Askaparta 5 gün
Xiaomi iyi direniyor, f/p gayet iyi.
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