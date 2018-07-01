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Xiaomi Mi A1’in sorunlu Android 8.1 güncellemesi geri çekildi

Xiaomi Mi A1 için merakla beklenen Android 8.1 güncellemesi sonunda geldi ama pek hoş gelmedi. İki önemli hatayı beraberinde getiren güncelleme geri çekildi. Xiaomi Mi A1 Android 8.1'deki hatalar:
10 ay
6,5b
1
7
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Xiaomi Mi A1’in sorunlu Android 8.1 güncellemesi geri çekildi
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Xiaomi’nin Android Oreo programı dâhilinde ürettiği ancak bir türlü Android 8.1 güncellemesini veremediği Xiaomi Mi A1 modelleri için güncelleme yayınlandı. Ancak güncelleme, can sıkıcı hataları beraberinde getirdi. Xiaomi, daha fazla kullanıcıyı mağdur etmemek adına güncellemeyi geri çekti.

Bu defa sevindirmedi

Xiaomi’nin yayınladığı 1157,5 mb büyüklüğündeki güncelleme, iki önemli hata getiriyor. Bunlardan ilki, güncellemeyi verileriniz silinmeyecek şekilde yapanların SMS geçmişi silindi. Pek çok kişinin önemli SMS’leri kayboldu.


Bir diğer hata ise SafetyNet sisteminde yaşanıyor. Bu sistem stabil şekilde çalışmıyor ve cihazınızı tehditlere karşı savunmasız hale getirebiliyor

Ayrıca Bkz. "Huawei GPU Turbo guncellemesi hangi cihazlara ne zaman gelecek?"

Hatalar üzerine Xiaomi, güncellemeyi geri çekti. Hatalar giderilinceye kadar kullanıcılar Android 8.0’da kalmaya devam edecek. Hatasız sürümün gecikmesi durumunda, sorunlu Android 8.1’i indiren Mi A1 kullanıcıları için küçük bir güncelleştirme yayınlanabilir.



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all aboard 4 ay
Android 9 sürümüde problemli, telefonun ekran ışığı ve mikrofonunda problem var ses karşı tarafa az gidiyor, hoparlör insanı çıldırtacakd erecede sesi yükselmiş bir şekilde ses veriyor onun dışında 4.5g şebekesinde sorun yaşıyor telefon ve genelde h+ dan bağlanıyor.
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DH Misafiri 10 ay
ben aldım güncellemeyi ve hiç bir sorun yok
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Moving On 10 ay
Neyse ki çok geç olmadan farkedip geri çekmişler, umarım mağdur olanlar için bir çözüm bulunur, benim başıma da gelmişti aynısı.
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napolyon94 10 ay
8.1 mi gelmis gitmis? Haberim olmadi hala 5 mayis update i var cihazimda..
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Mr. Jingles 10 ay
Şu an Android One olayını bütün telefonlara sistemli ve sorunsuz olarak tek firma Nokia. Android One/Go cihaz alınacaksa Nokia'dan başkası alınmaz.
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maholine 10 ay
Adamlar daha Android One destegini bile adam akilli veremiyor. Zaten 8.0 bile bug dolu.
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smart1978 10 ay
O halde Custom ROM full sorunsuz Android 8.1 li FM Radyo su uygulamlasi ile var olan calisanlara takilmaya devam .
Bu tur guncellelerde yedekleme sarttir. Root atildiktan sonra da SafetyNET sorunu cozulebilir gerci ...
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