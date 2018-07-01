Xiaomi Mi A1’in sorunlu Android 8.1 güncellemesi geri çekildi

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Xiaomi’nin Android Oreo programı dâhilinde ürettiği ancak bir türlü Android 8.1 güncellemesini veremediği Xiaomi Mi A1 modelleri için güncelleme yayınlandı. Ancak güncelleme, can sıkıcı hataları beraberinde getirdi. Xiaomi, daha fazla kullanıcıyı mağdur etmemek adına güncellemeyi geri çekti.

Bu defa sevindirmedi

Xiaomi’nin yayınladığı 1157,5 mb büyüklüğündeki güncelleme, iki önemli hata getiriyor. Bunlardan ilki, güncellemeyi verileriniz silinmeyecek şekilde yapanların SMS geçmişi silindi. Pek çok kişinin önemli SMS’leri kayboldu.

Bir diğer hata ise SafetyNet sisteminde yaşanıyor. Bu sistem stabil şekilde çalışmıyor ve cihazınızı tehditlere karşı savunmasız hale getirebiliyor

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Hatalar üzerine Xiaomi, güncellemeyi geri çekti. Hatalar giderilinceye kadar kullanıcılar Android 8.0’da kalmaya devam edecek. Hatasız sürümün gecikmesi durumunda, sorunlu Android 8.1’i indiren Mi A1 kullanıcıları için küçük bir güncelleştirme yayınlanabilir.