Xiaomi Mi A2 Lite geliyor

Android One programına ikinci üyesini Mi A2 ile eklemeye hazırlanan Xiaomi bir de Lite sürümü geliştiriyor. Xiaomi Mi A2 Lite modeli orijinalden biraz daha düşük maliyetli bir telefon olacak.

Xiaomi Mi A2 Lite özellikleri ve fiyatı

Daha önce Singapur’da sertifika onaylarında ortaya çıkan Xiaomi Mi A2 Lite modeli şimdi de Polonyalı bir perakende sitesinde ön siparişe açıldı. Böylece model ile ilgili net bilgiler de açıklanmış oldu. Model yine Android One programı içerisinde.

Redmi 6 Pro modeline daha çok benzetilen akıllı telefon 5.84 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran ile geliyor. Kasa metal alaşımdan imal edilmişken ekranda çentik tasarımı olduğu gözlerden kaçmıyor.

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Snapdragon 625 yonga seti ile ortalama bir performans sunacak olan model 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile destekleniyor. Arka kısımda 12MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

4000mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım süreleri sunacak olan Mi A2 Lite için 280$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş. Orijinal Mi A2 modelinin ise ülkede 350$ civarından başlaması bekleniyor.