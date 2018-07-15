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Xiaomi Mi A2 Lite geliyor

Ay sonunda Mi A2 modelini tanıtacak olan Xiaomi daha düşük bir sürüm de hazırladı. Xiaomi Mİ A2 Lite şimdiden ön siparişe sunuldu bile. Xiaomi Mi A2 Lite özellikleri ve fiyatı haberimizde.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
4,2b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android One programına ikinci üyesini Mi A2 ile eklemeye hazırlanan Xiaomi bir de Lite sürümü geliştiriyor. Xiaomi Mi A2 Lite modeli orijinalden biraz daha düşük maliyetli bir telefon olacak.

Xiaomi Mi A2 Lite özellikleri ve fiyatı

Daha önce Singapur’da sertifika onaylarında ortaya çıkan Xiaomi Mi A2 Lite modeli şimdi de Polonyalı bir perakende sitesinde ön siparişe açıldı. Böylece model ile ilgili net bilgiler de açıklanmış oldu. Model yine Android One programı içerisinde.

Redmi 6 Pro modeline daha çok benzetilen akıllı telefon 5.84 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran ile geliyor. Kasa metal alaşımdan imal edilmişken ekranda çentik tasarımı olduğu gözlerden kaçmıyor.

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Snapdragon 625 yonga seti ile ortalama bir performans sunacak olan model 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile destekleniyor. Arka kısımda 12MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

4000mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım süreleri sunacak olan Mi A2 Lite için 280$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş. Orijinal Mi A2 modelinin ise ülkede 350$ civarından başlaması bekleniyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/07/12/xiaomi-mi-a2-may-come-in-a-lite-variant-with-more-affordable-price/ Yorum Yaz
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a_y_k_u_t 10 ay en beğenilen
Kusucam artık snd625 görmekten gına geldi.
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The Balance 10 ay
2200 TL'ye mi gelecek yani? :(
Giriş seviyesi telefon almak bile mümkün değilmiş demek ki.
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netstat 9 ay
1300 liraya mi a1 alarak iyi bir zamanlama yaptığımı düşünüyorum.
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BekirARSLAN 10 ay
Bunu almak yerine gider mi5 alırım S820 işlemci yağ gibi akıyor... Hem daha ucuz ve kaliteli olur.
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kaazto28 10 ay
280 liraya akıllı telefon aldığımı düşeneyim dedim, 404 not found
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nl_ztrk 10 ay
Bu bildiğin Mi A1'in aynısı olmuş.
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dark_hell_86 10 ay
Ne kadar çok model o kadar az ve geç güncelleme.
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The Balance 10 ay dark_hell_86
Android One programına dahil olduğu için sıkıntı olmaz.
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mkyb 10 ay
Xiaomi aynı Samsung'un izinden gidiyor. Bir modelin 4546645 tane yan versiyonunu çıkarıyorlar. Bunun sonucunda güncellemelerde gecikmeler olacaktır.
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haktan24 10 ay
Yeter be Xiaomi biraz sakin su mi 8 mi 8 se mi 8 Explorer edition modellerini tam olarak tüm dünyada yayginlastir gözünü sevdiğim.
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Kanatlandırmayan_Redbull 10 ay
Ya bunlarin fiyatlari hangi aralikta olacak
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Kirk Lee 10 ay
Haberlerde xiaomi'nin şu modeli geliyor bu modeli geliyor deniyor ama ortada hala resmi bir satış yok...
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a_y_k_u_t 10 ay en beğenilen
Kusucam artık snd625 görmekten gına geldi.
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