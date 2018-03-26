Xiaomi Mi A2 çift kamera ile geliyor

Dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı Xiaomi Mi A2 modeli ile ilgili detaylar su yüzüne çıkmaya başladı. Xiaomi Mi A1'in halefi olarak gösterilen Mi A2'nin (Çin'de Mi 6X olarak geçiyor) çift kamera ile geleceği ortaya çıktı.

Xiaomi Mi A2 çift kameralı olacak

Çin'in sertifikasyon kurumu TENAA'da M1804D2SC model numarasıyla listelenen akıllı telefonun detaylarına geçelim. Tasarım olarak Redmi Note 5 Pro'ya benzetilen Xiaomi Mi A2, üst üste konumlandırılmış iki adet kamera ile gelecek. Görsellerde kırmızı renginin yer aldığı cihazın FHD ekranı 6 inç büyüklüğünde, ince çerçeveli ve 18:9 en/boy oranına sahip olacak.

Xiaomi Mi A2'nin 2910 mAh kapasiteli bir batarya ile besleneceği ve diğer temel bağlantılara ek olarak çift Sim kart desteği sunacağı belirtiliyor. Yeni piyasaya sürülen Redmi Note 5'in microUSB portu olmasına rağmen Mi A2'de USB Type-C portu olacağını da belirtmeden geçmeyelim. Android One programına dahil olması beklenen Xiaomi Mi A2'nin inceliğinin ise 7,3 mm olacağı bildirildi. Cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz bilinmiyor.

https://www.techradar.com/news/xiaomi-mi-a2-spotted-online-may-launch-soon