Xiaomi Mi A2 çift kamera ile geliyor

Teknoloji Editörü
Dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı Xiaomi Mi A2 modeli ile ilgili detaylar su yüzüne çıkmaya başladı. Xiaomi Mi A1'in halefi olarak gösterilen Mi A2'nin (Çin'de Mi 6X olarak geçiyor) çift kamera ile geleceği ortaya çıktı.
Xiaomi Mi A2 çift kameralı olacak
Çin'in sertifikasyon kurumu TENAA'da M1804D2SC model numarasıyla listelenen akıllı telefonun detaylarına geçelim. Tasarım olarak Redmi Note 5 Pro'ya benzetilen Xiaomi Mi A2, üst üste konumlandırılmış iki adet kamera ile gelecek. Görsellerde kırmızı renginin yer aldığı cihazın FHD ekranı 6 inç büyüklüğünde, ince çerçeveli ve 18:9 en/boy oranına sahip olacak.
Xiaomi Mi A2'nin 2910 mAh kapasiteli bir batarya ile besleneceği ve diğer temel bağlantılara ek olarak çift Sim kart desteği sunacağı belirtiliyor. Yeni piyasaya sürülen Redmi Note 5'in microUSB portu olmasına rağmen Mi A2'de USB Type-C portu olacağını da belirtmeden geçmeyelim. Android One programına dahil olması beklenen Xiaomi Mi A2'nin inceliğinin ise 7,3 mm olacağı bildirildi. Cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz bilinmiyor.
https://www.techradar.com/news/xiaomi-mi-a2-spotted-online-may-launch-soon Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Xiaomi Redmi Note 5 Pro snapdragon 636 ile piyasaya cıktı işlemcinin değişeceğini dusunmuyorum..
epey.com/...
Xiaomi de beğenmediğim tek detay ekranın altında konumlandırılan dokunmatik tuşlar. Biraz daha yenilikçi tasarıma giderlerse bu konu hakkında sevinilebilir.
Kötü mü? Hayır. Ama biraz daha iyi olabilir idi.
Telefonu ortalama 1400den çıkar diye düşünüyorum. 1500de olabilir belki.
Bu cihazı almak isteyenler direk çıkar çıkmaz almasın. Ekran büyük, fakat full ekran olursa küçükmüş gibi gelecek. S8 gibi. Bir kaç ay bekleyip pilin ne kadar gittiğine baksınlar. Ekran büyük pil küçük, belki orantısızlık oluşabilir.
6X, Redmi Note 5 Pro, Mix 2s...
18:9 ekran olup ekranın yada kasa hacminin misal 6 inç olunca daha fazla büyüdüğünü zannediyor bir çok arkadaşımız, aslında olay öyle olmuyor ekranı uzatıyorlar sadece, ama aynı zamanda ende daha fazla kısıyorlar halbuki, iki benzer ekran karşılaştırmasını yaptığımızda görünen alanın 16:9 ekranda daha fazla olduğunu rakamlar söylüyor,
5.9" 16:9 ekranda alan 95.6 cm2 iken
6.0" 18:9 ekranda alan 92.9 cm2 ye düşüyor,
mate 10 ve pro modeli karşılaştırıldı..
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