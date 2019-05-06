Xiaomi Mi A3 ve A3 Lite modelleri, Snapdragon 700 serisi işlemci ile gelecek

Xiaomi'nin Android One projesi kapsamında piyasaya sürmeye hazırlandığı Xiaomi Mi A3 ve A3 Lite model akıllı telefonların Snapdragon 700 yonga seti ile geleceği söylentisi vardı. Güvenilir bir kaynaktan gelen haberler bu söylentileri doğrular nitelikte.

Xiaomi üçüncü bir cihaz daha geliştiriyor

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_a3_and_a3_lite_to_come_with_snapdragon_700series_socs-news-36905.php

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XDA geliştiriciler forumundan Mishaal Rahman'ın attığı bir tweet'e görevekod adıyla geliştirilen Xiaomi Mi A3 ve A3 Lite modelleri Snapdragon 700 serisi işlemciye sahip olacaklar. Cihazlarda hangi işlemci modellerinin kullanılacağı kesin olmamakla birlikte, Mi A3 modelinin'den, A3 Lite'ın ise daha düşük model olan'dan güç alacağı ifade ediliyor.Raporda ayrıca, Xiaomi'ninkod adlı üçüncü bir Snapdragon 700 serisi işlemci destekli bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı belirtilyior. Bu cihazla ilgili şimdilik çok fazla bir detay yok. Mi A3'ün güçlü bir işlemciye ek olarak,ve serinin ilkekranıyla geleceği de sızan bilgiler arasında.