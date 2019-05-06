Xiaomi Mi A3 ve A3 Lite modelleri, Snapdragon 700 serisi işlemci ile gelecek

Teknoloji Editörü
Xiaomi'nin Android One projesi kapsamında piyasaya sürmeye hazırlandığı Xiaomi Mi A3 ve A3 Lite model akıllı telefonların Snapdragon 700 yonga seti ile geleceği söylentisi vardı. Güvenilir bir kaynaktan gelen haberler bu söylentileri doğrular nitelikte.
Xiaomi üçüncü bir cihaz daha geliştiriyorXDA geliştiriciler forumundan Mishaal Rahman'ın attığı bir tweet'e göre Bamboo Sprout ve Cosmos Sprout kod adıyla geliştirilen Xiaomi Mi A3 ve A3 Lite modelleri Snapdragon 700 serisi işlemciye sahip olacaklar. Cihazlarda hangi işlemci modellerinin kullanılacağı kesin olmamakla birlikte, Mi A3 modelinin Snapdragon 730 veya Snapdragon 712'den, A3 Lite'ın ise daha düşük model olan Snapdragon 710'dan güç alacağı ifade ediliyor.
Raporda ayrıca, Xiaomi'nin Pyxis kod adlı üçüncü bir Snapdragon 700 serisi işlemci destekli bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı belirtilyior. Bu cihazla ilgili şimdilik çok fazla bir detay yok. Mi A3'ün güçlü bir işlemciye ek olarak, ekrana gömülü parmak izi sensörü ve serinin ilk OLED ekranıyla geleceği de sızan bilgiler arasında.
https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_a3_and_a3_lite_to_come_with_snapdragon_700series_socs-news-36905.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Diğerleri de dönsün, NFC uygulamaları olsun...