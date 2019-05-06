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Xiaomi Mi A3 ve A3 Lite modelleri, Snapdragon 700 serisi işlemci ile gelecek

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı Xiaomi Mi A3 ve A3 Lite modellerinin, Snapdragon 700 serisi işlemci ile geleceği kesinleşti.
2 hf.
3,1b
1
10
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Xiaomi'nin Android One projesi kapsamında piyasaya sürmeye hazırlandığı Xiaomi Mi A3 ve A3 Lite model akıllı telefonların Snapdragon 700 yonga seti ile geleceği söylentisi vardı. Güvenilir bir kaynaktan gelen haberler bu söylentileri doğrular nitelikte.

Xiaomi üçüncü bir cihaz daha geliştiriyor

XDA geliştiriciler forumundan Mishaal Rahman'ın attığı bir tweet'e göre Bamboo Sprout ve Cosmos Sprout kod adıyla geliştirilen Xiaomi Mi A3 ve A3 Lite modelleri Snapdragon 700 serisi işlemciye sahip olacaklar. Cihazlarda hangi işlemci modellerinin kullanılacağı kesin olmamakla birlikte, Mi A3 modelinin Snapdragon 730 veya Snapdragon 712'den, A3 Lite'ın ise daha düşük model olan  Snapdragon 710'dan güç alacağı ifade ediliyor.

Raporda ayrıca, Xiaomi'nin Pyxis kod adlı üçüncü bir Snapdragon 700 serisi işlemci destekli bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı belirtilyior. Bu cihazla ilgili şimdilik çok fazla bir detay yok. Mi A3'ün güçlü bir işlemciye ek olarak, ekrana gömülü parmak izi sensörü ve serinin ilk OLED ekranıyla geleceği de sızan bilgiler arasında.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_a3_and_a3_lite_to_come_with_snapdragon_700series_socs-news-36905.php Yorum Yaz
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El_domingo 1 hf.
fiyat işi muhim ..inşallah fiyatları cok yukarı cekmezler....
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astegon 1 hf.
NFC'ye geri dönüyor Xiaomi.
Diğerleri de dönsün, NFC uygulamaları olsun...

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Lithaunans 1 hf.
Umarım iyi bir batarya ile gelir ve imei atılabilir
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Mr. Jingles 1 hf.
SDM675 sanırım en güçlü orta seviye mobil işlemci. 710/712/730 üçlüsünden güçlü diye biliyorum. Keşke 675 ile çıksaydı. Mi A2’ye Pie güncellemesi geldi mi?
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eP_362 1 hf. Mr. Jingles
Aralık ayında Pie güncellemesini aldı.
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brk6152 1 hf.
730 güçlü
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RaptorFX 1 hf.
OLED ve ekrana entegre parmak izi için A50 modeline koca bir alkış alalım. Yoksa anca tepe modellerde görürdük.
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intel7mix 1 hf. RaptorFX
Amoled ekran olabilir xiaomi değer verdiği modellerden bir tanesi.
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napolyon94 2 hf.
3.5mm jack geri gelir inşallah, Mia serisi efsanevi olmaya dogru gidiyor
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intel7mix 1 hf. napolyon94
lite olur diğerinde olmaz.
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xiaomi, xiaomi mi a3 ve
5 etiket daha xiaomi mi a3 lite sızıntı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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